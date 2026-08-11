México
Agregar Infobae enGoogle

Lluvias y ola de calor en México hoy: siete estados con precipitaciones muy fuertes, mientras el norte del país supera los 45 °C

Sonora concentrará las precipitaciones más intensas este martes, mientras tanto el SMN vigila un posible ciclón tropical en el Atlántico

Ilustración conceptual de mapa de México. Lado izquierdo con lluvia, personas y ríos. Lado derecho con calor, sequía y cactus. Un termómetro paraguas central.
Un termómetro paraguas gigante divide el mapa de México, mostrando lluvias torrenciales con personas bajo paraguas en el sur y sequía con cactus bajo un sol abrasador en el norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El clima en México este martes 11 de agosto estará marcado por fuertes contrastes, con lluvias intensas en Sonora, precipitaciones muy fuertes en siete entidades y temperaturas que alcanzarán hasta 45 grados Celsius en regiones del norte, occidente y sur del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones lluviosas serán provocadas por el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera.

Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Las lluvias de fuertes a intensas representan riesgo de deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones, por lo que las autoridades pidieron seguir los avisos de Protección Civil.

PUBLICIDAD

¿En qué estados habrá lluvias intensas y muy fuertes hoy?

El pronóstico del SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señala que las precipitaciones más abundantes de este martes se concentrarán en el noroeste, norte, sureste y algunas regiones del Golfo de México.

La distribución prevista es la siguiente:

  • Lluvias intensas de 75 a 150 mm: Sonora, principalmente en el este.
  • Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
  • Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
  • Chubascos de 5 a 25 mm: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.
Onda tropical 24 provocará lluvias intensas en 18 estados, mientras ola de calor persiste al norte con hasta 45 °C
Onda tropical 24 provocará lluvias intensas en 18 estados, mientras ola de calor persiste al norte con hasta 45 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Sonora, las lluvias intensas se concentrarán principalmente en el este; mientras que en Chihuahua afectarán el oeste y suroeste, y en Durango, el oeste y noroeste.

Para Veracruz, las precipitaciones muy fuertes se esperan en el sur; en Oaxaca y Chiapas, principalmente en el este, y en Campeche, en la zona norte.

PUBLICIDAD

Debido a la intensidad de las precipitaciones, el SMN pidió extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones y deslaves, así como evitar atravesar corrientes de agua durante una tormenta.

SMN vigila posible ciclón tropical en el Atlántico

Además de las condiciones meteorológicas previstas para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión en el océano Atlántico que podría evolucionar y generar un ciclón tropical durante los próximos días.

De acuerdo con el reporte del organismo, el sistema presenta 30 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y se encuentra aproximadamente a 6 mil kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo.

Aunque por su distancia no representa una afectación inmediata para territorio mexicano, su posible evolución continuará bajo vigilancia meteorológica. Mientras tanto, la Conagua recomienda consultar periódicamente los avisos oficiales, especialmente ante las lluvias intensas, altas temperaturas y fuertes rachas de viento previstas para diferentes regiones del país este martes 11 de agosto.

Onda de calor seguirá al norte de México

Aunque las lluvias dominarán el panorama meteorológico en numerosas entidades, durante el día continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte de México.

La onda de calor prevalecerá en Baja California Sur, específicamente en la zona centro; Chihuahua, en el noreste; Nuevo León, en el centro y este; y Tamaulipas, en el oeste.

Además, el SMN informó que este martes iniciará una onda de calor en Coahuila, particularmente en las regiones norte y centro.

Termómetro blanco en una pared amarilla mostrando alta temperatura en una calle soleada de México con edificios antiguos, personas buscando sombra y un perro.
La temporada de calor se siente en las calles de México, con un termómetro que registra temperaturas elevadas mientras personas y animales buscan la sombra bajo el sol radiante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia la tarde se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El termómetro alcanzará entre 35 y 40 °C en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México, en tanto, se esperan máximas de entre 30 y 35 °C.

Ante las altas temperaturas, las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, utilizar ropa de manga larga y colores claros, evitar exposiciones prolongadas al Sol y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

Vientos alcanzarán hasta 70 km/h y habrá mar de fondo

Otro de los fenómenos que marcará el clima en México hoy serán las fuertes rachas de viento. El pronóstico establece velocidades de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En el Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Quintana Roo, así como en las costas de Jalisco y Colima, las rachas serán de 30 a 50 km/h.

El SMN alertó que los vientos iguales o superiores a 50 km/h podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que llamó a seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.

Asimismo, se pronostica mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temas Relacionados

LluviasOla de calorMéxicoClimaTemperaturaMeteorologíamexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Masad Altamimi cumplió su promesa y casi “se muere” al comer un chile completo

El creador de contenido cumplió su promesa tras superar la Gala de Eliminación

Masad Altamimi cumplió su promesa y casi “se muere” al comer un chile completo

Sheinbaum frena proyecto para remodelar la Línea A del Metro CDMX por falta de presupuesto

La presidenta aseguró que mantendrá diálogos con Clara Brugada, jefa de gobierno, para analizar la situación del tramo Los Reyes - La Paz

Sheinbaum frena proyecto para remodelar la Línea A del Metro CDMX por falta de presupuesto

Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

El cantante aseguró que este padecimiento lo “manda a la lona” y que es muy difícil de sobrellevar

Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

Nuevo Gemini Experience Center de Google en México: detectar fraudes, una de las ganancias para empresarios

El centro fue concebido para dotar a las organizaciones locales de herramientas avanzadas de IA, en sinergia con las capacidades de Google Cloud

Nuevo Gemini Experience Center de Google en México: detectar fraudes, una de las ganancias para empresarios

Cómo influyen las harinas blancas en la progresión del hígado graso, esto dice la ciencia

El consumo frecuente de harinas blancas está directamente vinculado con el avance del hígado graso, según instituciones líderes en salud

Cómo influyen las harinas blancas en la progresión del hígado graso, esto dice la ciencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial

EEUU acusa de narcoterrorismo a miembros del CJNG que fueron detenidos en República Checa

Michoacán pide a EEUU extradición de “El Conejo”, presunto implicado en asesinato de Hipólito Mora

Robo millonario en Nuevo León: engañan a empleada y se llevan joyas y efectivo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Masad Altamimi cumplió su promesa y casi “se muere” al comer un chile completo

Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

Qué es la ortotanasia, la drástica decisión del actor Horacio Beamonte ante el cáncer

Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality

DEPORTES

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

El mexicano Armando León brilla con doblete en la Liga de Croacia

Quién es Da’vian Kimbrough, el talento juvenil que rechazó a Estados Unidos y apuesta por el Tri

Cuántos años tiene Edson Álvarez y cuáles son las competencias que disputará con West Ham

Solo ocho equipos mexicanos se mantienen con aspiraciones a las finales de la Leagues Cup