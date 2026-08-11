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Canelo Álvarez manda mensaje a los jóvenes que quieren ser figuras del boxeo como él: “Necesitas prepararte para eso”

Álvarez se medirá ante Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el cinturón del CMB

Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)
Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)
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Saúl “Canelo” Álvarez explicó en entrevista con CBS Mornings que la pasión por el boxeo y la disciplina fueron elementos claves para el éxito en su trayectoria profesional como pugilista. El boxeador mexicano consideró que el gusto por entrenar y perfeccionarse lo llevó a cumplir sus metas deportivas, manteniendo siempre el entusiasmo por el deporte.

Durante la misma charla, Álvarez también mencionó que el compromiso y la preparación constante resultaron esenciales para alcanzar sus objetivos. Planteó que ese nivel de entrega implicó estar listo para afrontar los retos que se presentaron en su carrera, lo que le permitió sostener su nivel competitivo y responder a las expectativas tanto dentro como fuera del ring.

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“He logrado todo porque realmente amo el boxeo y disfruto cumplir mis sueños. Y cuando realmente amas algo y te comprometes con ello, todo comienza a encajar. Y necesitas prepararte para eso”
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

En la búsqueda de un nuevo título mundial

Canelo ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente. El peleador tapatío busca reivindicarse en su carrera tras la dolorosa derrota que sufrió ante Terence Crawford el año pasado cuando perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras.

Álvarez se medirá ante Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de los supermedianos. Este combate será especial para el mexicano ya que por primera vez en 6 años se subirá al cuadrilátero como retador y no como campeón.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

La reivindicación de Canelo tras un 2025 complicado

A sus 37 años, Saúl “Canelo” Álvarez ha sostenido que aún le quedan desafíos por afrontar sobre el cuadrilátero, y el enfrentamiento ante Christian Mbilli se perfila como una ocasión crucial en su carrera. La derrota unánime frente a Terence Crawford en septiembre, donde el estadounidense dominó al tapatío y sorprendió al público, marcó un giro en la trayectoria reciente del mexicano.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

En mayo, Canelo había recuperado el cinturón de la FIB al vencer por decisión unánime a William Scull en Arabia Saudita, su primer combate oficial fuera de Estados Unidos y México. A pesar de ese triunfo, el bajo volumen de golpes y la falta de espectáculo provocaron críticas sobre su rendimiento. Tras un 2025 desafiante, la pelea contra el francés ofrece al mexicano la posibilidad de reivindicarse.

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