Quién era “El Chabelo”, presunto miembro del Cártel de Sinaloa que se suicidó luego de matar a su pareja y un hombre en Hermosillo

Imagen ilustrativa de un operativo en Sonora junto al rostro de "El Chabelo". Foto: (Foto: Twitter/SonoraSeguridad) / Departamento del Tesoro de EEUU

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El hallazgo de tres cuerpos en una camioneta en Hermosillo, Sonora, llevó a las autoridades a identificar que uno de los implicados era un presunto miembro del Cártel de Sinaloa que cometió un crimen pasional debido a que sintió celos del hombre que acompañaba a su pareja.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que fue Sergio Isaías “N”, alias “El Chabelo”, el responsable del doble asesinato y que posteriormente se suicidó. El hombre había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con miembros de alto nivel del cártel en noviembre de 2025.

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Las autoridades lograron establecer su responsabilidad con videograbaciones que contenían audio, análisis forenses y testimonios, por lo que determinaron que “El Chabelo” cometió el feminicidio de Carolina “N” y el homicidio de Jesús Ricardo “N” antes de quitarse la vida el pasado 8 de agosto.

¿Qué se sabe de “El Chabelo”?

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

De acuerdo con las autoridades estatales, Sergio Isaías “N” era originario de Caborca, Sonora, y contaba con presencia identificada en Tubutama y Nogales, además de que acumulaba antecedentes por lesiones, violencia intrafamiliar, homicidio simple doloso y daños.

El 7 de noviembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo sancionó formalmente como integrante de una red dedicada al lavado de activos para el Cártel de Sinaloa.

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Las autoridades lo señalaron por colaborar con Juan Carlos Morgan Huerta, alias “El Cacayo”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Nogales, Sonora, y a quien acusaron de supervisar el tráfico de cantidades de varias toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo ilícito hacia Estados Unidos.

Además, sancionaron a Comercializadora Villba Stone, S.A. de C.V., empresa comercializadora de piedra con sede en Nogales, por encontrarse bajo la propiedad, control o dirección de “El Chabelo”, o por haber actuado en su representación.

Contaba con un “historial de celotipia y violencia”, señaló el comisario de la AMIC

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, confirmó que la estructura a la que pertenecía “El Chabelo” operaba en Nogales bajo el mando de una persona apodada “El Cacayo”.

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Sin embargo, también explicó que contaba con “un historial de celotipia y de violencia” hacia Carolina “N”, con quien mantenía una relación sentimental desde aproximadamente tres años. Unos 15 días antes del crimen, el agresor ya había amenazado a la joven, según relataron familiares de la víctima a las autoridades.

“Le colocó una pistola en el abdomen y le quiso accionar el arma, sin embargo esta no se accionó. El cual se retiró”, relató el funcionario, quien también destacó que en ningún momento hubo una denuncia formal ante la Fiscalía por esa ni por ninguna otra agresión previa.

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Flores subrayó que Jesús Ricardo “N”, el otro hombre asesinado esa noche, no tenía vínculo con el crimen organizado y se dedicaba a actividades lícitas, además de que su relación con Carolina “N” era de amistad.

Así cometió el crimen “El Chabelo”

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reconstrucción de los hechos, realizada por el comisionario, refiere que el 7 de agosto, a las 21:30 horas, Carolina “N” llegó a un bar de la zona centro de Hermosillo donde se encontraba Jesús Ricardo “N”. Ambos permanecieron ahí hasta la medianoche, se trasladaron a un segundo establecimiento y, a las 03:00 horas del 8 de agosto, partieron en una camioneta GMC Yukon hacia un residencial sobre el Camino del Seri.

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Al ingresar a una privada en esa vialidad, Sergio Isaías “N” saltó el cerco perimetral e interceptó el vehículo. Las videograbaciones captaron cómo el agresor abrió la puerta del copiloto y le reclamó a Carolina: “Ya te había advertido”. De inmediato se escuchó una primera detonación; luego, una exclamación de alarma de la mujer, seguida de un segundo disparo que le habría provocado la muerte.

Alberto Flores describió que el agresor rodeó la camioneta por la parte frontal, tomó el volante y salió de la privada con los dos cuerpos en los asientos delanteros. Cruzó el Camino del Seri y estacionó el vehículo en un predio semidespoblado al otro lado del bulevar Antonio Quiroga.

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Ya detenido el vehículo, Sergio Isaías “N” se trasladó al asiento trasero. El comisario Flores precisó que “se efectuó un disparo con la mano derecha” que también impactó en el cristal.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los análisis periciales detectaron residuos de disparo en ambas manos de Sergio Isaías “N”, la posición de los cuerpos y la ubicación del arma. Personal de Servicios Periciales practicó además estudios de Química Forense, Toxicología y Alcoholemia sobre el vehículo, las prendas y los cuerpos.

El mismo 8 de agosto, elementos de la AMIC, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaron un cateo en el domicilio de Carolina “N”.

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Como resultado fueron asegurados bolsos de las marcas Louis Vuitton, Gucci y Prada; relojes Rolex, Cartier y Hublot; piezas de joyería Messika, cinco teléfonos celulares, documentación diversa, 3 mil 353 dólares y 63 mil 800 pesos.