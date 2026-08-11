El ‘milagro’ de la Virgen de Guadalupe en Colombia: ni el terremoto pudo destruirla

La fotografía se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la emergencia y fue interpretada por usuarios mexicanos como una señal de fe y protección.

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En medio de la devastación provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto, una imagen de la Virgen de Guadalupe comenzó a recorrer las redes sociales y rápidamente se convirtió en uno de los símbolos más comentados de la emergencia.

La fotografía muestra una figura de la Virgen aparentemente sin daños visibles, ubicada entre restos de concreto, polvo y estructuras que resultaron afectadas por el movimiento telúrico.

El contraste llamó inmediatamente la atención de los internautas: mientras alrededor se observan señales de destrucción, la imagen religiosa conserva aparentemente sus colores y permanece en pie entre los escombros.

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La fotografía comenzó a ser compartida principalmente como un mensaje de esperanza, fe y consuelo para las personas que enfrentan las consecuencias del terremoto.

Una imagen que conmovió a las redes

La escena fue compartida por internautas que encontraron en la figura religiosa un motivo de esperanza en medio de la emergencia que vive Colombia.

El fuerte sismo provocó daños en distintas zonas de Colombia y obligó a mantener activas las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros. Reportes publicados durante la emergencia han señalado afectaciones en edificaciones y personas que esperan noticias de sus familiares.

En ese contexto, la fotografía de la Virgen de Guadalupe adquirió un significado especial para numerosos usuarios.

La escena fue interpretada por algunos internautas como una representación de que la esperanza puede permanecer incluso después de una tragedia de grandes dimensiones.

Para muchos mexicanos, además, la imagen tiene una carga emocional todavía mayor debido a la profunda devoción que existe alrededor de la Virgen de Guadalupe.

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Aunque la fotografía por sí misma no permite establecer un significado sobrenatural, miles de usuarios decidieron darle una interpretación espiritual al momento y compartirla como una imagen de fortaleza frente a la adversidad.

“Un símbolo de esperanza”

People handle rubble at the site of a damaged building following an earthquake, in Cali, Colombia, August 11, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Las publicaciones que acompañaron la fotografía estuvieron cargadas de mensajes religiosos y muestras de solidaridad hacia las personas afectadas por el terremoto.

Entre las frases que comenzaron a aparecer en redes sociales destacaron: “La fe también permanece entre los escombros” y “Ella está con nosotros, incluso en la tragedia”.

Otros usuarios calificaron la escena como un “símbolo de esperanza”, mientras que algunos llegaron a describirla como un “milagro de fe” o un “recordatorio de que no estamos solos”.

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El impacto de la fotografía también se explica por el momento en que comenzó a circular. Colombia todavía enfrenta las consecuencias de un terremoto que generó escenas de angustia y daños importantes en distintas regiones.

La imagen en medio de la emergencia

Mientras la fotografía continúa circulando, los equipos de emergencia mantienen las labores para localizar personas, evaluar estructuras y retirar los escombros provocados por el terremoto.

La imagen de la Virgen, por su parte, trascendió el hecho material de encontrarse entre los restos de una estructura dañada. Para quienes la han compartido, representa un mensaje de esperanza en un momento marcado por la incertidumbre y el dolor.

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Así, una fotografía aparentemente sencilla terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la emergencia en Colombia. Para algunos se trata de una coincidencia; para otros, de una señal de fe.

Lo cierto es que, en medio de una tragedia que continúa dejando afectaciones, la imagen de la Virgen de Guadalupe encontró un significado especial entre miles de personas que buscan motivos para mantener la esperanza.