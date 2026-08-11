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Hospitalizan a Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, tras sufrir una fractura

La senadora de Morena informó personalmente sobre la fractura a través de redes sociales

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Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, informó que fue hospitalizada de emergencia, debido a que sufrió una fractura de tobillo.

En su cuenta de X, la senadora de Morena y próxima secretaria de las Mujeres informó personalmente sobre el incidente; sin embargo, no dio más detalles sobre como ocurrió.

En la misma publicación, Castillo Juárez afirmó que pese a estar bajo vigilancia médica, continuará atendiendo su agenda laboral, en coordinación con su equipo de trabajo.

“Buen día, les informo que sufrí una fractura de tobillo y estaré hospitalizada. En coordinación con mi equipo de trabajo continuaré atendiendo la agenda”, escribió en la red social.

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Actualmente, el Congreso de la Unión se encuentra en receso, aunque continúa activa la Comisión Permanente, tras el cierre del segundo año de la LXVI Legislatura.

No obstante, el domingo pasado, Laura Itzel Castillo Juárez anunció que el próximo lunes 17 de agosto presentará su informe anual, en el que detallará las labores que ha realizado como presidenta del Senado de la República, cargo que asumió el 1 de septiembre de 2025.

En un mensaje en redes sociales, la senadora también compartió parte de la agenda de actividades que se desarrollarán la próxima semana en el Senado de la República y en la Comisión Permanente.

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En ese mismo mensaje, Castillo Juárez informó que este martes, 11 de agosto, se presentaría en el Senado el libro “Origen y Palabra en Tribuna”, el cual recopila las participaciones de las personas hablantes en lengua indígena durante las sesiones plenarias de esta Cámara.

La publicación, precisó, es resultado de los esfuerzos para la promoción, reconocimiento y conservación de las tradiciones de los pueblos indígenas que aún existen y resisten en nuestra patria, lo cual tuvo el respaldo de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la senadora Edith López Hernández.

Agregó que el miércoles 12 se realizará una ceremonia para nombrar como “Vestíbulo Valentín Gómez Farías” al espacio del Senado conocido como Motor Lobby, donde también se develará en letras doradas ese título para formalizar su nombramiento.

“Esta acción se realiza en el marco del cumplimiento de un acuerdo que aprobamos el mes de marzo de este año, con el objeto de preservar y honrar la memoria de uno de los padres del Federalismo, gran constituyente liberal y primer presidente de esta Cámara”, explicó la legisladora.

Laura Itzel Castillo Juárez recordó que el mismo miércoles 12 de agosto, luego de ese importante acto, se realizará la sesión de la Comisión Permanente, en donde legisladoras y legisladores debatirán en torno a los principales temas de la agenda política nacional e internacional.

En junio pasado, Castillo Juárez fue nombrada secretaria de las Mujeres, en sustitución de Citlalli Hernández, quien renunció al cargo a principios de este año.

En su momento, la senadora de Morena afirmó que pondrá “toda” su energía para construir una sociedad “paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres”.

De acuerdo con lo informado, la senadora se incorporará al gabinete el 31 de agosto, una vez concluido el segundo año legislativo.

Entre los pendientes que deberá atender Castillo Juárez en la dependencia está: una estrategia contra el matrimonio forzado y el embarazo infantil, además de acciones frente al machismo y discursos de odio en entornos digitales.

Se menciona un plan con enfoque territorial en 50 municipios, con promotoras, coordinación con salud y fiscalías estatales, e intervención de Centros LIBRE y la Estrategia Nacional de Atención al Embarazo Adolescente.

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