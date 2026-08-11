Mango de 500 pesos en Ensenada: visitante exhibe supuesto cobro excesivo en Playa de Ensenada

Un visitante aseguró que un vendedor le cobró 500 pesos por un mango y tunas durante su visita a una de las playas más conocidas de Ensenada.

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Una visita a Playa Hermosa, en Ensenada, Baja California, terminó generando una fuerte discusión en redes sociales luego de que un visitante asegurara que un vendedor ambulante le cobró 500 pesos por un mango y tunas.

El supuesto cobro fue exhibido mediante una publicación en X, donde el visitante compartió su experiencia y mostró imágenes del vendedor mientras se encontraba en el sitio turístico.

La denuncia rápidamente llamó la atención de otros usuarios, principalmente por la cantidad señalada para un producto que normalmente suele encontrarse a precios considerablemente menores.

(Captura de pantalla)

De acuerdo con el relato difundido, el vendedor le habría ofrecido al visitante una porción de fruta que posteriormente fue preparada para su consumo. Fue entonces cuando llegó la cuenta que generó la controversia.

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El visitante decidió pagar los 500 pesos

Según explicó el denunciante, el vendedor inicialmente habría solicitado 500 pesos por el mango y las tunas.

Posteriormente, de acuerdo con su versión, el comerciante habría reducido el precio a 450 pesos.

Sin embargo, el visitante decidió entregar los 500 pesos que originalmente se le habían solicitado.

(Captura de pantalla)

La razón, según explicó, fue que la fruta ya había sido partida y preparada, por lo que prefirió pagar antes que dejar el producto.

El episodio quedó registrado parcialmente en video. En las imágenes puede observarse al vendedor de espaldas mientras permanece en la zona de Playa Hermosa.

La grabación no muestra una discusión evidente entre ambas personas ni permite conocer la versión del comerciante respecto al precio señalado por el visitante.

Por ello, la denuncia corresponde hasta ahora exclusivamente al relato difundido por el turista en redes sociales.

Redes sociales reaccionan al supuesto cobro

(Captura de pantalla)

La publicación provocó numerosas reacciones entre usuarios, quienes comenzaron a debatir sobre los precios que se manejan en algunos destinos turísticos de Baja California.

Algunos internautas cuestionaron que un visitante pueda recibir un cobro que consideran excesivo sin que exista información previa y visible sobre el costo de los productos.

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Otros señalaron que los vendedores deberían informar claramente el precio antes de preparar o entregar cualquier alimento para evitar malentendidos con quienes acuden a las playas.

La discusión también generó llamados a las autoridades para incrementar la vigilancia sobre los vendedores que trabajan en zonas turísticas y prevenir posibles abusos contra visitantes.

Sin embargo, hasta el momento de esta publicación no existe evidencia independiente que permita confirmar que el producto haya tenido efectivamente un precio de 500 pesos, más allá de lo relatado por el visitante.

Tampoco se cuenta con elementos suficientes para establecer que otros comerciantes de Playa Hermosa realicen cobros similares.

Playa Hermosa, uno de los puntos turísticos de Ensenada

(Captura de pantalla)

Playa Hermosa es uno de los espacios costeros conocidos de Ensenada y recibe tanto a habitantes de la región como a turistas que buscan disfrutar de sus playas y actividades recreativas.

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Precisamente por tratarse de una zona turística, los precios de alimentos, bebidas y otros productos que se ofrecen en sus alrededores suelen convertirse en un tema de conversación entre visitantes.

El caso del supuesto mango de 500 pesos volvió a colocar esa discusión en redes sociales.

La polémica, sin embargo, debe entenderse a partir de lo que realmente se conoce: un visitante publicó una denuncia sobre el precio que, según su versión, le cobró un vendedor.

Hasta ahora no se ha presentado información adicional que permita determinar si existió un error, un malentendido o un cobro deliberadamente elevado.

Mientras tanto, la publicación continúa generando comentarios y sirve como recordatorio para los turistas de una recomendación sencilla: preguntar y confirmar el precio antes de aceptar cualquier producto o servicio, especialmente cuando no existe una tarifa visible.

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El caso del mango y las tunas por 500 pesos quedó así convertido en una nueva denuncia viral sobre los precios en destinos turísticos de México, aunque por ahora se trata de un hecho particular y no de una práctica comprobada en Playa Hermosa.