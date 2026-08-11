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Robo millonario en Nuevo León: engañan a empleada y se llevan joyas y efectivo

Una empleada doméstica fue víctima de un engaño telefónico tras recibir instrucciones de un hombre que se hizo pasar por sobrino de la propietaria

Una empleada doméstica entregó joyas y dinero en efectivo a desconocidos en la colonia Olinalá, San Pedro Garza García. Crédito: Especial
Una empleada doméstica entregó joyas y dinero en efectivo a desconocidos en la colonia Olinalá, San Pedro Garza García. Crédito: Especial
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Una empleada doméstica entregó joyas y dinero en efectivo a desconocidos en la colonia Olinalá, Nuevo León, luego de recibir una llamada en la que un hombre, haciéndose pasar por sobrino de la propietaria, le ordenó reunir los objetos de valor y entregárselos a la brevedad sin que mediara ninguna confrontación física.

El reporte fue recibido a la 01:15 horas por el C4 de San Pedro, que notificó a las autoridades sobre una presunta extorsión telefónica en un domicilio ubicado sobre la calle Roble. La llamada bastó para que la empleada entregara bienes valuados en más de un millón de pesos.

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De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto que realizó la llamada se identificó como sobrino de la dueña del inmueble y habló al teléfono fijo del domicilio. Le indicó a la trabajadora que ingresara al cuarto de la propietaria y buscara dinero y objetos de valor, bajo el argumento de que necesitaba cubrir distintos pagos de la vivienda.

La empleada siguió las instrucciones y localizó las pertenencias dentro de la habitación. Acto seguido, las reunió y las dejó listas para ser entregadas a quienes llegaron poco después al domicilio.

Una empleada doméstica entregó joyas y dinero en efectivo a desconocidos en la colonia Olinalá, San Pedro Garza García. Crédito: Especial
Una empleada doméstica entregó joyas y dinero en efectivo a desconocidos en la colonia Olinalá, San Pedro Garza García. Crédito: Especial

Varios individuos se presentaron en la casa a bordo de distintos vehículos y recibieron los artículos que la trabajadora había reunido. La mujer entregó todo sin oponer resistencia, pues creyó que actuaba por indicación de un familiar de su empleadora.

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Los bienes sustraídos y los tres vehículos identificados por la Fiscalía

Entre los objetos presuntamente robados se cuentan diversas joyas con un valor aproximado de un millón de pesos, además de 15 mil pesos en efectivo y USD 1.200. Las cifras son preliminares y quedan sujetas a la investigación formal para determinar el monto definitivo.

La Fiscalía de Nuevo León identificó tres vehículos vinculados a los hechos: un Volkswagen Jetta blanco, un BYD Dolphin Mini negro y un Nissan Versa gris. Los tres llegaron al domicilio para recoger los bienes entregados por la empleada.

Hasta el cierre de los primeros reportes, ninguna persona había sido detenida. La responsabilidad de los involucrados deberá ser determinada por las autoridades conforme avance la indagatoria.

Cinta amarilla con la frase "NO PASE" escrita en negro, visible en primer plano durante la noche con luces borrosas en el fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de la Fiscalía de Nuevo León y los pasos a seguir

Las autoridades trabajan para establecer la identidad del hombre que realizó la llamada y se hizo pasar por familiar de la propietaria. También buscan identificar a las personas que acudieron al domicilio a recoger los objetos y el dinero.

El caso quedó bajo indagatoria formal para determinar la forma exacta en que se ejecutó el engaño. La Fiscalía también debe confirmar el monto total de lo sustraído una vez que concluya la valoración de los bienes.

La modalidad del delito —una llamada telefónica al número fijo del domicilio para manipular a un tercero— es característica de los esquemas conocidos como “cuento del tío”. En este tipo de fraude, el perpetrador suplanta la identidad de un familiar o conocido de la víctima para obtener dinero u objetos de valor sin necesidad de ingresar al inmueble por la fuerza.

Los tres vehículos identificados son una pista central para las autoridades. Su rastreo puede conducir a los individuos que se presentaron físicamente en la calle Roble a recoger el botín.

Cinta amarilla con las palabras "NO PASE" en repetidas ocasiones, en un primer plano de una calle con luces borrosas de noche.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía no ha descartado que el o los responsables tuvieran información previa sobre la vivienda, su propietaria y la presencia de objetos de valor en el interior. Esa línea de investigación forma parte de la indagatoria en curso.

La colonia Olinalá se ubica dentro del municipio de San Pedro Garza García, una de las zonas residenciales de mayor poder adquisitivo del área metropolitana de Monterrey. El perfil del domicilio es consistente con la existencia de joyas y efectivo en cantidades considerables.

El caso se suma a una serie de robos mediante engaño telefónico registrados en Nuevo León en meses recientes. Las autoridades no han confirmado si este hecho guarda relación con otros casos similares en la entidad.

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