Yolanda Andrade reaparece y sorprende al hablar de su salud: “Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no”

Yolanda Andrade - (Instagram)

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Yolanda Andrade volvió a aparecer en redes sociales con un video de aproximadamente 50 minutos en el que habló directamente con su público sobre los últimos días, su estado de salud y las dificultades que ha enfrentado. Con su característico sentido del humor, pero también con momentos de profunda emoción, la conductora decidió abrir nuevamente una ventana hacia su vida.

“Tenía ganas de hablar, de comunicarme con ustedes”, expresó al comenzar su mensaje. Andrade explicó que había pasado días complicados y reconoció que algunas situaciones pueden confundirse cuando la información se transmite sin conocer todos los detalles.

Uno de los momentos más contundentes llegó cuando habló directamente sobre la enfermedad que padece. “Yo tengo ELA”, afirmó, para después pedirle a quienes hablan sobre su situación que primero se informen: “Investiga lo que es ELA. Investígalo antes de criticarme. Investígalo antes de hablar de alguien. Investiga”.

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Yolanda habla de su enfermedad y de los momentos más difíciles

(Instagram)

Andrade contó que durante este proceso ha conocido a otras personas que atraviesan la misma enfermedad, incluso jóvenes. “La semana pasada conocí a nuevos amigos que tienen mi misma enfermedad”, relató, al tiempo que habló de lo duro que puede ser encontrarse con historias similares a la suya.

La conductora también explicó algunas de las dificultades que experimenta. “Los músculos se van atrofiando”, señaló, además de mencionar dolor en los hombros y problemas relacionados con la movilidad. También habló de la resequedad en la boca y de la necesidad de mantenerse hidratada.

Con absoluta franqueza, Andrade reconoció que la enfermedad no tiene cura y habló del impacto emocional que representa vivir con ella. “Mi cuerpo está cansado, pero mi mente no”, afirmó. También dejó una reflexión que resumió su postura frente al diagnóstico: “Un diagnóstico es un diagnóstico, no es lo que eres tú”.

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Entre gratitud, familia y ganas de seguir adelante

Yolanda Andrade se encuentra delicada de salud (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

A pesar de las dificultades, gran parte del video estuvo dedicado al agradecimiento. Yolanda destacó el respaldo de sus familiares, amigos y seguidores, además de contar algunas experiencias recientes, como su viaje a Mazatlán junto a un grupo de amigas.

“Quiero agradecerles profundamente, querido público conocedor, el amor que he recibido desde siempre”, expresó. También recordó los mensajes, oraciones, regalos y muestras de cariño que ha recibido de personas que ni siquiera conoce personalmente.

La conductora habló además de su familia y de la importancia de cuidar a quienes atraviesan una enfermedad. “Si tú tienes un amigo, un familiar que está enfermo, tenle paciencia”, pidió. Hacia el final de su mensaje dejó una frase que resume el espíritu de su reaparición: “Échale huevos”, aclarando que se refería a tener “fuerza de voluntad”.

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“Voy a estar mejor”: Yolanda pide empatía y conciencia

En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe. (Montse & Joe / YouTube)

Durante su transmisión, Andrade también habló de la importancia de investigar antes de opinar sobre la vida de otra persona. “La gente debe aprender a buscar antes de hablar, a informarte. No te cuesta nada”, señaló, cuestionando la facilidad con la que algunos comentarios pueden convertirse en juicios.

La conductora aseguró que, pese a todo lo que ha vivido, conserva su sentido del humor y sus ganas de compartir historias. “Todo lo que he hecho en mi vida ha sido fabuloso”, afirmó, mientras adelantaba que le gustaría contar algunas de las anécdotas que ha acumulado durante su trayectoria.

Yolanda cerró su mensaje con una invitación a disfrutar la vida y hablarse con cariño: “Háblate bonito, quiérete, dítelo”. Después añadió una frase que dejó como despedida: “La vida es un juego. Tú decides cómo jugarlo”. Así, entre agradecimientos, recuerdos y reflexiones, la conductora volvió a encontrarse con su público y dejó claro que todavía tiene mucho que decir.

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