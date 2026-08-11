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Buscaba a sus dos hijos en Jalisco: el mayor estuvo 16 meses en el Semefo sin aviso y el menor sigue desaparecido

Joseph de 18 años fue reclutado en 2024 y lo acaban de encontrar en el Semefo pese a que murió ese mismo año, mientras que Giovanny de 14 años también fue atraído por una supuesta oferta laboral

Joseph tenía 18 años cuando lo desaparecieron al citarlo por una oferta de trabajo, lo encontraron muerto días después y estuvo en el Semefo, pero a su mamá no le avisaron hasta 16 meses después cuando su otro hijo desapareció Foto: Ficha de búsqueda
Joseph tenía 18 años cuando lo desaparecieron al citarlo por una oferta de trabajo, lo encontraron muerto días después y estuvo en el Semefo, pero a su mamá no le avisaron hasta 16 meses después cuando su otro hijo desapareció Foto: Ficha de búsqueda
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Carolina Vázquez sepultó a Joseph Andrey Flores Vázquez el fin de semana en un panteón de San Luis Potosí, después de que el cuerpo de su hijo permaneció un año y cuatro meses sin identificar en el Semefo de Jalisco, un retraso que la madre atribuyó a la falta de estudios comparativos oportunos pese a que las autoridades ya contaban con muestras genéticas y otros elementos para revisar el caso.

La identificación definitiva se confirmó con un implante metálico quirúrgico colocado en el antebrazo izquierdo, cuyo número de serie coincidió con los registros médicos del joven. A eso se sumó una prueba genética con una coincidencia de 99.9% con el perfil de su madre.

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Joseph había sido reportado como desaparecido en junio de 2024, cuando tenía 18 años. Su madre sostuvo que, mientras ella seguía buscándolo, las autoridades forenses ya tenían sus restos desde hacía un año. Ambos habrían sido atraídos por ofertas laborales que pudieron terminar como reclutamiento forzado por el narcotráfico engañando con puestos de albañilería, call center, agricultura entre otros.

El cuerpo fue identificado por una placa quirúrgica y una prueba genética

A Giovanny también le ofrecieron un trabajo, se fue probablemente para buscar a su hermano, consideró su madre Foto: Ficha de búsqueda
A Giovanny también le ofrecieron un trabajo, se fue probablemente para buscar a su hermano, consideró su madre Foto: Ficha de búsqueda

Carolina explicó que durante meses acudió de manera constante a revisar avances sin obtener una respuesta definitiva. Dijo que la confirmación llegó cuando le mostraron fotografías y le explicaron, con apoyo de una radiografía, la posición exacta de la placa metálica que su hijo llevaba tras una fractura entre el radio medio y la muñeca.

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“Mi hijo contaba con una placa en el antebrazo izquierdo, y por el número de serie y por su dentadura es de la manera en que lo puedo identificar… no estaba conforme hasta que me explicaron que solamente a través de una radiografía se podía determinar la posición de la placa… entonces me explicaron y me dijeron que mi hijo tenía la fractura entre el radio medio y la muñeca, entonces ahí estaba la posición de la placa y le dije sí, o sea, coincide, y ya me quedé más tranquila”, relató.

La madre reclamó que esa revisión no se hubiera realizado antes, aunque ella acudía dos veces al mes a las mesas de atención y entregó información que podía ayudar a la confronta. También cuestionó que nunca le hubieran mostrado antes la placa que terminó por ser el elemento central para reconocer a Joseph.

Madres y familiares de personas desaparecidas marchan en demanda de justicia en el marco del Día de la Madre, este domingo en la ciudad de Guadalajara en Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco
Madres y familiares de personas desaparecidas marchan en demanda de justicia en el marco del Día de la Madre, este domingo en la ciudad de Guadalajara en Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

“Me siento con molestia con saber que nuestras autoridades jaliscienses son unas autoridades incompetentes, a mí me consta, uno les da las herramientas y no actúan de la mejor manera; yo iba dos veces al mes a mesa de galerías y nunca me botó una placa y yo le dije, yo no sé el método de trabajo que ustedes tienen, pero deben de trabajar en conjunto con Fiscalía”, afirmó Carolina Vázquez.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguró que la madre fue informada de que los restos ingresaron en 2025 y que, por procesos químicos, la certeza de que correspondían a Joseph se alcanzó hasta el 16 de julio de 2026. Hasta el momento, ninguna autoridad había respondido al reclamo por la tardanza ni se habían señalado responsables por el retraso.

La notificación llegó después de que Carolina exigió atención por otro hijo desaparecido

fotografía del Colectivo durante concierto de Shakira en CDMX
El colectivo Manos Buscadoras realiza protesta durante concierto de Shakira en el Zócalo. Crédito: Especial

La madre vinculó el avance del caso de Joseph con la desaparición de otro de sus hijos, Giovanny Natanael Andrey Flores Vázquez, de 17 años. Señaló que la atención real llegó solo después de que alzó la voz y sostuvo un encuentro con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

Según su versión, el 27 tuvo una mesa de trabajo con el mandatario estatal y el 29 recibió la noticia de que Joseph estaba en el Semefo. Para ella, esa secuencia mostró que la respuesta oficial se activó solo cuando su caso ganó visibilidad.

“Es que son negligentes, yo alcé la voz al momento de empezar a buscar a mi hijo Geovanni y a partir de ahí, el 27, tengo mesa de trabajo con Pablo Lemus y para el 29 me dan la noticia de que mi hijo estaba en Semefo, entonces si no levantamos la voz, si no alzamos nos hacen caso omiso”, dijo.

La familia de las jóvenes pide celeridad en el caso ya que ubicaron a la persona que las contactó Foto: Captura de pantalla
La familia de las jóvenes pide celeridad en el caso ya que ubicaron a la persona que las contactó Foto: Captura de pantalla

En otro momento expresó la misma inconformidad al recordar que, mientras ella exigía avances por Giovanny, en pocos días le notificaron que ya había noticias sobre Joseph. “Fue algo insólito porque yo al momento de que estoy levantando la voz por la investigación de mi hijo Giovanny, a los tres días me notifican que ya tienen noticias de mi hijo Joseph, si yo no alzo la voz, ¿entonces yo no me voy a dar cuenta que mi hijo Joseph estaba en Semefo?”, cuestionó.

Después de recibir los restos, Carolina dio sepultura a Joseph junto a sus abuelos. También anunció que seguiría exigiendo acceso completo a la carpeta de investigación para conocer por qué tardaron tanto en informarle.

Carolina siguió buscando a Giovanny y pidió que Jalisco no deje el caso a Zacatecas

El hallazgo de Joseph no cerró la crisis familiar. Carolina continuó con la búsqueda de Giovanny, desaparecido el pasado 17 de julio después de salir de su domicilio en el fraccionamiento Las Lilas 2, en el municipio de El Salto, tras una discusión familiar.

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La madre comenzó a buscarlo apenas horas después. Cuando preguntó entre personas cercanas al adolescente para obtener pistas, recibió una respuesta que, según contó, aumentó su preocupación: le recomendaron que “le diera chance seis meses”, una sugerencia que rechazó de inmediato.

Carolina sostuvo que no aceptaría esperar y que movería “cielo y tierra” para localizarlo. También rechazó la hipótesis inicial planteada por autoridades sobre un posible reclutamiento voluntario, al señalar que se trataba de un menor de edad y que no tenía la madurez para tomar una decisión así.

La carpeta de investigación de Giovanny fue remitida a Zacatecas. La madre tuvo contacto con la Fiscalía de ese estado y leyeron el contenido de la indagatoria, pero exigió que Jalisco mantuviera también la búsqueda de manera interestatal.

Jeremi Alejando, de 14 años, fue visto por última vez el 15 de julio en Tonalá, Jalisco
Jeremi Alejando, de 14 años, fue visto por última vez el 15 de julio en Tonalá, Jalisco

A la vez, advirtió que lo ocurrido no sería un hecho aislado dentro del fraccionamiento Las Lilas. Aseguró que en esa colonia existían otros casos similares, lo que, a su juicio, volvía más grave el entorno en el que desapareció su hijo menor.

“Pues no, no desaparece el dolor, así como prometí traer de regreso a Joseph, no como yo quería, pero fue la voluntad de Dios y ahorita mis plegarias y mis oraciones son de que me dé la sabiduría y me lleguen mis pasos para poder encontrar con bien a Giovanny”, expresó.

  • Joseph Andrey Flores Vázquez fue sepultado en San Luis Potosí tras permanecer un año y cuatro meses sin identificar en el Semefo de Jalisco.
  • La identificación se confirmó por una placa quirúrgica con número de serie y una prueba genética con coincidencia de 99.9% con su madre.
  • Giovanny Natanael, de 17 años, seguía desaparecido y su madre exigió que Jalisco y Zacatecas mantuvieran la búsqueda.

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