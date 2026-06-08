Mundial 2026: Migrantes haitianos y venezolanos, la mano de obra invisible detrás de las obras en CDMX

El reportaje se basa en una indagatoria encubierta del Frente Nacional por las 40 Horas, que documenta entrevistas anónimas con personal migrante venezolano y haitiano vinculado a proyectos de infraestructura en la CDMX. (Jovani Pérez - Infobae México)

A menos de días del arranque del Mundial FIFA 2026, una investigación publicada por la revista italiana L’Espresso expone las condiciones laborales de los trabajadores que hicieron posible la transformación urbana de la Ciudad de México. Según el reportaje, la mayor parte de la mano de obra empleada en los proyectos de infraestructura aledaños al Estadio Azteca proviene de Venezuela y Haití, y opera bajo un esquema de subcontratación que los deja fuera de cualquier protección legal.

El hallazgo es resultado de una investigación encubierta realizada por el Frente Nacional por las 40 Horas, organización mexicana de derechos laborales, que condujo entrevistas anónimas con trabajadores de las obras.

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Sin seguro médico, sin registro, sin techo

Las entrevistas revelaron un patrón sistemático de precariedad:

Los trabajadores no están registrados formalmente ante ninguna autoridad laboral.

Al carecer de registro, no cuentan con seguro médico , pese a que es obligatorio en México.

Algunos de quienes construyeron la sopraelevada en Calzada de Tlalpan —la vía que conecta el Zócalo con el Azteca— dormían en la calle por la imposibilidad de costear una renta.

“El costo de los alojamientos se fue a las nubes y es un problema tanto para los trabajadores migrantes como para las familias que ya vivían aquí”, señaló un activista del Frente que pidió el anonimato por razones de seguridad.

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Las entrevistas recabadas describen que la mayoría no aparece ante ninguna instancia de trabajo, lo que los deja sin afiliación médica pese a ser obligatoria en México y sin acceso a prestaciones básicas. REUTERS/Henry Romero

Una ciudad irreconocible

En torno al Estadio Azteca se construyeron dos edificios de siete pisos —para hoteles y oficinas—, un centro comercial, tres estacionamientos y la mencionada sopraelevada. El impacto en el tejido urbano fue inmediato.

Unos 300 locatarios y comerciantes de la Calzada de Tlalpan enfrentaron amenazas de desalojo. Ricardo Gutiérrez, quien lleva más de 40 años al frente de un salón de belleza heredado de su padre, lo resume sin rodeos: “El gobierno nos trata como basura”. Según Gutiérrez, las presiones para liberar el espacio de cara al Mundial continúan.

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Las trabajadoras sexuales de la zona, agrupadas en el colectivo CLaP!, también denunciaron haber sido desplazadas de sus espacios habituales como parte de una operación de “limpieza social” impulsada por la proximidad del torneo.

Los testimonios recabados en obras que conectan el Zócalo con el Azteca describen falta de techo para parte de la cuadrilla, mientras un activista advierte que el encarecimiento de alojamientos también afecta a familias que ya vivían en la zona. REUTERS/Raquel Cunha

El Estado paga lo que la FIFA no quiere

Otra arista del reportaje: el Ministerio del Trabajo mexicano integró su programa de apoyo al empleo juvenil para cubrir los salarios de cientos de trabajadores del Mundial —como azafatas y personal de seguridad—, lo que en la práctica significa que es el erario público, y no la FIFA, quien los paga.

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En Guadalajara, ciudad sede que además atraviesa un repunte de violencia tras el asesinato de El Mencho en febrero, el costo de vida escaló de forma dramática: el transporte público subió un 47% y la ciudad figura ya entre las cinco más caras de América Latina.

“El Mundial del despojo”

A finales de marzo, una manifestación masiva frente al Azteca bautizó al torneo con un nombre que condensa el malestar: “el mundial del despojo”. La entrada más barata ronda los 90,000 pesos —unos 400 euros—, equivalente a un salario mensual promedio.

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La FIFA no respondió a las solicitudes de entrevista del medio italiano. El principal sindicato mexicano, el CATEM, tampoco.