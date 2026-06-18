La Suprema Corte declara que no puede haber carpetazo en el caso de la Guardería ABC, tragedia ocurrida en el sexenio de Calderón

La SCJN consideró que los hechos de la Guardería ABC constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños. Crédito: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo este 18 de junio que la acción penal por delitos derivados del incendio de la Guardería ABC es imprescriptible, al considerar que se trata de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños, según un tuit del tribunal

De acuerdo con el mensaje, el Pleno de la SCJN resolvió que el paso del tiempo no puede impedir la búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia ni la reparación integral de las víctimas.

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La SCJN precisó que la determinación no establece la culpabilidad de la persona imputada y solo define que la acción penal no se extingue por el transcurso del tiempo, en el Amparo en Revisión 648/2024.

Prescribir se define, de acuerdo con la RAE, como “de un derecho, de una responsabilidad o de una obligación: Extinguirse por haber transcurrido cierto período de tiempo, especialmente un plazo legal”. Esto implica que, a diferencia de otros delitos, como el robo o la violación, los ilícitos que deriven del incendio de la Guardería ABC, tienen que seguir siendo investigados y condenados sin importar el tiempo.

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Incendio en la Guardería ABC mató a 49 niños el 5 de junio de 2009

La mayoría de los niños murió por asfixia, luego de que plástico y tela en las paredes aceleraran la propagación del incendio en la Guardería ABC. (Foto: Cuartoscuro)

El 5 de junio de 2009, un incendio en la Guardería ABC dejó 49 niños muertos. El kínder estaba instalado en un bodegón compartido con un edificio de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora. El fuego comenzó por una falla en el sistema de ventilación en la bodega y las llamas se propagaron hacia la estancia, donde los menores dormían.

Dentro del inmueble, las paredes estaban recubiertas con plástico y tela para amortiguar la temperatura. Ese material aceleró la propagación del fuego y la mayoría de los niños murió por asfixia.

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El lugar no tenía salidas de emergencia, extintores ni detectores de humo. Durante la emergencia, varias personas intentaron abrir las paredes por la fuerza con vehículos y otros objetos hasta que llegaron policías, bomberos y paramédicos para rescatar a los menores.

Después del incendio comenzaron investigaciones que concluyeron que el inmueble no reunía las condiciones necesarias para cuidar a los niños. Sin embargo, el permiso se otorgó en 2001 pese a que no cumplía con los requisitos.

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En 2005, de acuerdo con la CNDH, el IMSS contrató a un arquitecto independiente para revisar el lugar. Esa revisión concluyó que no era seguro ni para los niños ni para los trabajadores, pero la guardería siguió operando.

Una prima de Margarita Zavala apareció entre las dueñas de guarderías subrogadas

Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, apareció como dueña de la Guardería ABC.(@InfoSon1/X)

El 8 de julio de 2009 se publicó una lista de los dueños de guarderías subrogadas por el IMSS en todo el país. A partir de esa relación se conoció que varias estaban ligadas a familiares de políticos.

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Entre esos nombres apareció Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, como una de las dueñas de la Guardería ABC. Por ese vínculo fue investigada.

Sin embargo, Gómez del Campo fue absuelta en 2012 por el magistrado del primer tribunal unitario del quinto circuito Pablo Ibarra. Esa absolución es presentada como uno de los puntos más controvertidos del caso.

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La periodista Olga Wornat atribuyó ese acto de impunidad al poder que, según su versión, ejercía Margarita Zavala en decisiones del gobierno de Calderón. Wornat retomó el episodio en la biografía Felipe el Oscuro, donde dedica varias páginas a la ex primera dama.

De acuerdo con la periodista, Zavala habría influido para que su prima quedara impune, pese a que la entonces primera dama declaró que no la conocía, aunque existían fotografías de ambas juntas en ocasiones anteriores.

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