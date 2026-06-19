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¿Lloverá este fin de semana?  Así estará el clima de CDMX del 19 al 21 de junio

¿Ya planeaste tu fin de semana en la CDMX? Antes de salir, esto es lo que anticipan los reportes meteorológicos más recientes

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Vista a través de una ventana mojada por la lluvia; en la calle se observan edificios, farolas encendidas, personas con paraguas, taxis amarillos y un Metrobús rojo.
Lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas marcarán el clima en la Ciudad de México del 19 al 21 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico para la Ciudad de México del 19 al 21 de junio indica que las lluvias serán protagonistas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, a través del Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis y el Pronóstico Extendido a 96 Horas, se esperan episodios de chubascos y lluvias fuertes, acompañados de rachas de viento y actividad eléctrica.

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Viernes 19 de junio: cielo nublado y lluvias intensas en distintos puntos de la capital

Durante el viernes 19 de junio, el ambiente será de templado a fresco por la mañana.

Por la tarde, el cielo estará de medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes que pueden acumular de 25 a 50 mm en 24 horas.

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No se descarta la caída de granizo ni la presencia de vientos del sur y suroeste con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas oscilarán entre máximas de 24 a 26 ℃ y mínimas de 13 a 15 ℃.

Sábado 20 de junio: nubosidad y lluvias vespertinas

El sábado iniciará con ambiente fresco a templado y cielo medio nublado.

No se prevén lluvias por la mañana, pero por la tarde aumentarán la nubosidad y la probabilidad de intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm en 24 horas), con posibles descargas eléctricas sobre la Ciudad de México.

La temperatura máxima alcanzará entre 25 y 27 ℃, mientras que la mínima se mantendrá entre 13 y 15 ℃. El viento proveniente del sur mantendrá rachas de hasta 40 km/h.

Los dos pronósticos oficiales coinciden en que tanto el viernes como el sábado pueden registrarse lluvias, sobre todo durante las tardes y noches.

Las lluvias serán de intensidad variable, por lo que se pide a la población estar atenta a los avisos de las autoridades y tomar precauciones si planea actividades al aire libre.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Los dos pronósticos oficiales coinciden en que tanto el viernes como el sábado pueden registrarse lluvias, sobre todo durante las tardes y noches. Crédito: Cuartoscuro.

Domingo 21 de junio: continuidad de las lluvias

Para el domingo 21 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que los intervalos de chubascos continuarán en la capital, con acumulados de 5 a 25 mm.

El ambiente se mantendrá templado, con temperaturas máximas entre 25 y 27 ℃ y mínimas de 14 a 16 ℃.

La persistencia de la humedad y la inestabilidad atmosférica favorecen la formación de lluvias en gran parte de la metrópoli.

Además, se mantiene el riesgo de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, lo que podría afectar la movilidad y la seguridad en zonas arboladas.

Recomendaciones ante el pronóstico de lluvias

Las autoridades recomiendan a la población evitar zonas de encharcamiento, asegurar objetos en terrazas y azoteas, y revisar coladeras para reducir riesgos de inundación.

El SMN destaca que la interacción de canales de baja presión, humedad proveniente del Pacífico y el Golfo de México, y la presencia de ondas tropicales, son responsables de la situación meteorológica esperada.

Las lluvias pueden estar acompañadas de granizo y advierte sobre el incremento en los niveles de ríos, deslaves y visibilidad reducida.

Estas condiciones pueden prolongarse hasta el lunes 22 de junio.

Vista panorámica de una calle mojada en la Ciudad de México con personas bajo paraguas y vehículos en el tráfico. Un cartel digital gigante muestra una alerta de lluvia para CDMX y Edomex
Las autoridades recomiendan a la población evitar zonas de encharcamiento, asegurar objetos en terrazas y azoteas, y revisar coladeras para reducir riesgos de inundación. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Panorama general para la Zona Metropolitana

En municipios conurbados del Estado de México se prevén condiciones similares, con temperaturas frescas a templadas y alta probabilidad de lluvias vespertinas.

Las rachas de viento podrían superar los 40 km/h, especialmente en zonas abiertas.

Para quienes residan o transiten en la Zona Metropolitana del Valle de México, la sugerencia es planificar traslados y actividades considerando la posibilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas, sobre todo en horarios vespertinos y nocturnos.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones adicionales, mantenerse informados y evitar actividades al aire libre durante las tardes, cuando se prevé la mayor actividad lluviosa.

La consulta constante de los pronósticos oficiales será clave para reducir riesgos y afectaciones en la capital y su zona metropolitana.

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