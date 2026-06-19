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Arcoíris gigante Global Rainbow regresa al centro de la CDMX por el Mes del Orgullo

El espectáculo lumínico regresa para convertir el corazón de la ciudad en el escenario de una celebración única

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La Ciudad de México celebra el Mes del Orgullo con el regreso de Global Rainbow, la instalación de Yvette Mattern. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La Ciudad de México celebra el Mes del Orgullo con el regreso de Global Rainbow, la instalación de Yvette Mattern. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Durante el Mes del Orgullo, la Ciudad de México se transforma en un escenario vibrante donde la diversidad y la inclusión toman el centro de la vida pública.

Este 2026, una de las intervenciones artísticas más aclamadas vuelve para llenar de color el corazón de la capital: el arcoíris gigante que une el Monumento a la Revolución y el Zócalo, iluminando el cielo nocturno con un mensaje de esperanza.

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La instalación, conocida como Global Rainbow, es obra de la artista Yvette Mattern. Esta creación ha recorrido varias ciudades del mundo y, en cada edición, logra reunir a miles de personas bajo un mismo cielo.

El regreso de la pieza coincide con una temporada en la que la ciudad celebra la identidad y la libertad, sumando a su calendario cultural una experiencia nocturna que se ha convertido en referencia para habitantes y visitantes.

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Dónde y cuándo ver el arcoíris gigante en la Ciudad de México

La obra será inaugurada el viernes 19 de junio a las 18:45 en el Monumento a la Revolución. A partir de esa fecha, y hasta el 29 de junio, el espectáculo se repite cada noche desde las 19:00 hasta las 23:00 horas.

Los siete haces de luz, proyectados por potentes rayos láser, recorren hasta dos kilómetros y pueden verse a lo largo de avenidas como Juárez y Madero, hasta llegar al Zócalo.

La experiencia es gratuita y abierta para todas las personas. No es necesario reservar ni adquirir boletos: basta con acercarse a cualquier punto del recorrido para disfrutar del espectáculo.

La proyección convierte el centro de la ciudad en una pasarela de colores, visible desde lugares emblemáticos y accesible tanto para quienes viven en la zona como para quienes visitan la capital.

Durante estas fechas, es común que familias, turistas y miembros de la comunidad LGBT+ se reúnan para contemplar el arcoíris.

La instalación se percibe mejor en la noche, por lo que se recomienda planear la visita después del atardecer. Dado que junio es temporada de lluvias, conviene llevar paraguas o impermeable.

El espectáculo se extiende durante casi dos semanas, lo que permite a un gran número de personas sumarse a la celebración.

La ubicación estratégica del recorrido hace posible que el arcoíris sea visible desde distintos puntos del centro histórico, integrando el arte contemporáneo al entorno urbano.

Un cartel promocional en Ciudad de México muestra edificios y un rayo de luz vertical con colores de arcoíris. Contiene texto sobre una exposición y logos
La obra será inaugurada el viernes 19 de junio a las 18:45 en el Monumento a la Revolución. (@turismocdmx)

El arte lumínico como símbolo de diversidad y unión

La instalación se compone de siete rayos láser, cada uno representando uno de los colores del arcoíris. La pieza se proyecta en una línea horizontal, cruzando el cielo y conectando dos de los espacios más representativos de la capital.

El resultado es una escultura de luz que se integra al paisaje y transforma la experiencia del espacio público.

Yvette Mattern, su autora, ha desarrollado proyectos que exploran la relación entre la luz, la ciudad y la interacción humana.

En este caso, la obra adquiere un significado especial al presentarse durante el Mes del Orgullo, reforzando la visibilidad y el reconocimiento de la comunidad LGBT+ en una de las urbes más grandes del continente.

El objetivo de esta intervención va más allá del efecto visual. El arcoíris gigante invita a reflexionar sobre la convivencia, la libertad y la importancia de sociedades abiertas y plurales.

El paso de los haces de luz por avenidas históricas crea un lazo simbólico entre distintas generaciones y realidades, generando un espacio de encuentro y celebración.

Quienes participan de la experiencia suelen registrar el momento en fotografías y videos, compartiendo imágenes que se viralizan en redes sociales y multiplican el alcance del evento.

La luminaria monumental atraviesa del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino. Foto: (X/@ClaraBrugadaM)
La luminaria monumental atraviesa del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino. Foto: (X/@ClaraBrugadaM)

Un mensaje de orgullo y visibilidad que recorre el corazón de la capital

La presencia del arcoíris gigante durante el Mes del Orgullo representa un compromiso colectivo con la diversidad y la inclusión.

La intervención, visible desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo, actúa como un recordatorio de la importancia de respetar y defender la libertad de todas las personas.

El regreso de Global Rainbow a la Ciudad de México confirma la vocación de la capital como un espacio abierto y plural, capaz de integrar el arte contemporáneo a la vida cotidiana.

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