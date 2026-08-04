Detienen en Sinaloa a joven que llevaba casi 14 kilos de metanfetamina escondidos en una maleta dentro de un autobús. Cortesía.

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Agentes federales detuvieron a un joven con 13.8 kilogramos de presunta metanfetamina ocultos en una maleta, el lunes 3 de agosto, tras la revisión de un autobús de pasajeros sobre la carretera federal México 15D, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. La detención fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante recorridos preventivos del Grupo Interinstitucional activo en la entidad.

Los agentes realizaban labores de vigilancia en ese tramo de la 15D cuando detectaron una situación que derivó en la revisión del autobús. Al inspeccionar el equipaje de uno de los pasajeros, encontraron la maleta con la droga en su interior.

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El detenido quedó de inmediato a disposición de la autoridad competente. Las instancias correspondientes son las encargadas de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Droga oculta en una maleta de pasajero

Los 13.8 kilogramos de presunta metanfetamina estaban empacados dentro de una maleta que el joven transportaba como equipaje ordinario en el autobús. El destino del vehículo no fue precisado por las autoridades en la información oficial.

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Detienen en Sinaloa a joven que llevaba casi 14 kilos de metanfetamina escondidos en una maleta dentro de un autobús. Cortesía.

Las autoridades no revelaron la identidad del detenido ni ofrecieron detalles adicionales sobre el origen o el destino previsto del cargamento. Las investigaciones continúan para establecer si el joven pertenece a alguna organización delictiva.

El Grupo Interinstitucional y los operativos en Sinaloa

La detención se enmarca en los operativos permanentes del Grupo Interinstitucional, una fuerza coordinada por corporaciones federales y estatales con presencia en puntos estratégicos de Sinaloa para contener el trasiego de drogas y otros delitos de alto impacto.

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Ese mismo lunes, el Gabinete de Seguridad incluyó el caso de Escuinapa en su reporte de acciones relevantes correspondiente al 31 de julio, 1 y 2 de agosto. El documento también registró operativos simultáneos en otros municipios de la entidad.

En Culiacán, dentro de la colonia Libertad, agentes detuvieron a una persona a bordo de un vehículo y le aseguraron una ametralladora, un arma larga, cinco cargadores, 550 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas, 100 pastillas de fentanilo, 200 dosis de metanfetamina y cuatro teléfonos celulares.

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En Mocorito, en el poblado Zapote de los Cazares, fueron detenidas tres personas. En ese caso se aseguraron un arma larga, dos armas cortas, 32 cartuchos, tres cargadores y dosis de metanfetamina.

Mazatlán y el balance de la jornada

En Mazatlán, en el poblado San Francisquito, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron dos armas largas, 2,047 cartuchos, 25 cargadores, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y un vehículo.

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El conjunto de acciones del lunes 3 de agosto forma parte de la estrategia de saturación territorial que las fuerzas federales y estatales mantienen en Sinaloa, con operativos activos de forma simultánea en Escuinapa, Culiacán, Mocorito y Mazatlán.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México incluyó el caso en su reporte de acciones relevantes del 31 de julio, 1 y 2 de agosto. El documento registra que elementos federales detuvieron a una persona en la carretera 15D de Escuinapa y aseguraron 13.8 kilos de metanfetamina y una maleta.

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Penas de hasta 25 años por narcotráfico

Esa cantidad supera 345 veces el umbral legal que separa el narcomenudeo del narcotráfico en México. El artículo 479 de la Ley General de Salud (LGS) fija la dosis máxima de consumo personal de metanfetamina en 40 miligramos; multiplicada por mil, la frontera entre ambas figuras queda en 40 gramos.

Con 13.8 kilos, la conducta cae en el supuesto del artículo 194 del Código Penal Federal (CPF), que sanciona el transporte y tráfico de narcóticos sin autorización con entre 10 y 25 años de prisión y multa de 100 a 500 días.

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Si se acredita vinculación con una organización criminal, las penas pueden agravarse bajo otras figuras del mismo código.