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Discusión para regular IA en México debe incluir a partidos políticos, legisladores y ciudadanía, insiste Sheinbaum

En México, varios estados han prohibido el uso de celulares en escuelas de educación básica, una medida que busca frenar la adicción y promover otros modos de convivencia y aprendizaje

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Cerebro artificial brillante de circuitos, balanza, candado, dos documentos, siluetas de personas y bandera difusa de México, sobre cuadrícula digital.
La ilustración muestra un cerebro artificial flotando en un contexto de debate legal y político en México, con siluetas de personas y símbolos de justicia rodeando la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum manifestó que se necesita una discusión social y legal para una regulación pertinente de la inteligencia artificial en México, la cual debe incluir a partidos políticos y la ciudadanía.

“Es muy importante, revisar el uso de la inteligencia artificial, de regularlo. Por ejemplo, en las escuelas, ahora ya en muchas universidades ya no se dejan trabajos como calificación. Antes era muy común, o era examen o trabajo en casa. Y ahora ya casi no se hace trabajo en casa porque se usa demasiado la inteligencia artificial para poder hacer un trabajo y nadie dice si está bien o está mal”, declaró la mandataria mexicana este 19 de junio en la mañanera del pueblo en Palacio Nacional.

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De la misma forma, advirtió que esta herramienta suele emplearse para manipular campañas electorales o crear contenidos falsos, como imágenes y audios de figuras públicas, así como noticias falsas. Esta situación obliga a repensar los límites entre innovación y ética.

Cuando se le cuestionó si puede existir una sanción para las personas que hagan un mal uso de estas tecnologías, señaló que es un asunto delicado que puede cruzar el limite de la censura, pero insistió en que no se puede ser indiferente ante los riesgos asociados.

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“No podemos ser omisos y decir pues no pasa nada, sino que hay que entrarle a la discusión entre todos. Aquí sí es un asunto de todas y de todos”, reiteró la jefa de Estado.

(La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)
(La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)

El desafío del tiempo de pantalla en niños y jóvenes

Otro tema central en durante su conferencia matutina fue la preocupación por la cantidad de horas que niñas, niños y adolescentes permanecen frente a dispositivos electrónicos.

Sheinbaum indicó que diversos estudios y legislaciones internacionales ya han advertido sobre los efectos adversos del exceso de exposición a pantallas, desde problemas de salud física y mental hasta dificultades en las relaciones sociales.

En México, varios estados han prohibido el uso de celulares en escuelas de educación básica, una medida que busca frenar la adicción y promover otros modos de convivencia y aprendizaje. La mandataria recordó cómo las actividades colectivas y los juegos tradicionales se han visto desplazados por la interacción individual con los dispositivos, lo que puede llevar a una desconexión con la vida real y con la comunidad.

“Incluso ya en muchos estados de la República ya se prohíbe el uso de los celulares en las escuelas, principalmente educación básica. Entonces, sí tenemos que entrar a esa discusión. Leí varias partes de la encíclica del papa León XIV, que habla justamente no solamente de lo que significa eso, sino también de quién controla las plataformas. Porque no es un control público, es un control privado de unas cuantas personas y lo que significa el algoritmo de las plataformas", expresó la líder mexicana.

Por otro lado, hizo énfasis en que padres, madres y tutores deben reflexionar sobre la facilidad con la que las infancias reciben un teléfono o una tableta como método de distracción, sin considerar las consecuencias a largo plazo. El fenómeno no solo afecta el desarrollo de los menores, sino que también modifica la forma en que se construyen las relaciones y percepciones de la sociedad.

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