Morena defiende a Andy López Beltrán ante críticas por sus recorridos en Tabasco con miras a 2027

Morena sale en defensa de Andy López Beltrán ante críticas por sus recorridos en Tabasco.

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Morena aseguró que respaldará jurídica y políticamente a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán si prosperan las denuncias anunciadas por la oposición debido a los recorridos que realiza en Tabasco con miras al proceso electoral de 2027.

La dirigencia del partido insistió en que las actividades forman parte de un proceso interno de organización y no constituyen actos anticipados de campaña.

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El vocero de Morena, Roberto Romero del Valle, sostuvo que actualmente no existe ningún proceso electoral federal o local en curso, por lo que las visitas casa por casa realizadas por López Beltrán corresponden a tareas ordinarias de fortalecimiento territorial aprobadas por el Consejo Nacional del partido y registradas conforme a la legislación electoral.

Morena afirma que los recorridos son actividades internas permitidas

Durante una conferencia de prensa, Romero del Valle señaló que cualquier ciudadano o fuerza política que considere que existe una infracción a la ley tiene el derecho de presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades electorales, siempre que aporte pruebas sobre tiempo, modo y lugar.

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Roberto Romero del Valle asegura que Morena defenderá a Andy López Beltrán ante posibles denuncias.

El dirigente también afirmó que Morena actuará en defensa de López Beltrán en caso de que se interpongan recursos legales, tal como —dijo— ha ocurrido con otros militantes denunciados en procesos anteriores.

Además, rechazó que las actividades realizadas por el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sean distintas a las que llevan a cabo otros partidos políticos, al asegurar que PRI, PAN y PRD también desarrollan recorridos territoriales, aunque, afirmó, reciben menor atención pública por no contar con figuras con el mismo nivel de reconocimiento.

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¿Qué le cuestiona la oposición a Andy López Beltrán?

Los recorridos iniciados por López Beltrán provocaron críticas de partidos y organizaciones opositoras, que consideran que las actividades podrían representar actos anticipados de campaña rumbo a la elección federal de 2027.

Entre los principales señalamientos destacan:

Presuntos actos anticipados de campaña .

Promoción personalizada antes del inicio formal del proceso electoral .

Recorridos casa por casa con fines de posicionamiento político .

Difusión de actividades mediante videos en redes sociales .

Posible afectación al principio de equidad en la contienda electoral.

Andy López Beltrán busca construir una identidad política propia rumbo a 2027.

La alianza “Juntos por Tabasco”, integrada por el PRD, dirigentes del PRI, Somos México y Unión Democrática por Tabasco, anunció que presentará denuncias ante las autoridades electorales al considerar que los recorridos podrían vulnerar la legislación vigente.

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Recorridos en el Distrito 6 de Tabasco generan controversia

López Beltrán informó que recorrerá las 170 secciones electorales del Distrito 6 federal de Tabasco, integrado por los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, donde ha manifestado públicamente su intención de buscar la candidatura de Morena a una diputación federal.

Durante los primeros días de actividades visitó comunidades de Tacotalpa, Teapa, Jalapa y Villahermosa para sostener encuentros con habitantes y escuchar sus principales necesidades.

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López Beltrán recorrerá las 170 secciones del Distrito VI de Tabasco.

Aunque Morena aún no define oficialmente las candidaturas para 2027, el dirigente estatal del partido, Jesús Selván García, confirmó previamente que López Beltrán expresó formalmente su interés por competir en ese distrito y sostuvo que los recorridos forman parte del trabajo permanente de organización y contacto con la ciudadanía.

Oposición pide al INE intervenir y revisar posibles irregularidades

Las críticas también llegaron desde el ámbito nacional. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar tanto a Andy López Beltrán como a la senadora Andrea Chávez por posibles actos anticipados de campaña, al sostener que ningún actor político debe colocarse por encima de la legislación electoral.

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En paralelo, organizaciones civiles, especialistas en derecho electoral y representantes de Somos México han pedido al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fortalecer la supervisión de actividades políticas adelantadas, al considerar que podrían afectar la equidad de la competencia rumbo a las elecciones de 2027.

Hasta el momento, el INE no ha iniciado un procedimiento sancionador relacionado con los recorridos de López Beltrán. Mientras Morena insiste en que se trata de actividades internas permitidas por la ley, la oposición mantiene su intención de acudir a las autoridades electorales para que determinen si existe alguna infracción.

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