México
Agregar Infobae enGoogle

Morena defiende a Andy López Beltrán ante críticas por sus recorridos en Tabasco con miras a 2027

El partido sostiene que las visitas casa por casa forman parte de su organización interna y no constituyen actos anticipados de campaña

Morena sale en defensa de Andy López Beltrán ante críticas por sus recorridos en Tabasco.
Morena sale en defensa de Andy López Beltrán ante críticas por sus recorridos en Tabasco.
Guardar

Morena aseguró que respaldará jurídica y políticamente a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán si prosperan las denuncias anunciadas por la oposición debido a los recorridos que realiza en Tabasco con miras al proceso electoral de 2027.

La dirigencia del partido insistió en que las actividades forman parte de un proceso interno de organización y no constituyen actos anticipados de campaña.

PUBLICIDAD

El vocero de Morena, Roberto Romero del Valle, sostuvo que actualmente no existe ningún proceso electoral federal o local en curso, por lo que las visitas casa por casa realizadas por López Beltrán corresponden a tareas ordinarias de fortalecimiento territorial aprobadas por el Consejo Nacional del partido y registradas conforme a la legislación electoral.

Morena afirma que los recorridos son actividades internas permitidas

Durante una conferencia de prensa, Romero del Valle señaló que cualquier ciudadano o fuerza política que considere que existe una infracción a la ley tiene el derecho de presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades electorales, siempre que aporte pruebas sobre tiempo, modo y lugar.

PUBLICIDAD

Roberto Romero del Valle asegura que Morena defenderá a Andy López Beltrán ante posibles denuncias.
Roberto Romero del Valle asegura que Morena defenderá a Andy López Beltrán ante posibles denuncias.

El dirigente también afirmó que Morena actuará en defensa de López Beltrán en caso de que se interpongan recursos legales, tal como —dijo— ha ocurrido con otros militantes denunciados en procesos anteriores.

Además, rechazó que las actividades realizadas por el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sean distintas a las que llevan a cabo otros partidos políticos, al asegurar que PRI, PAN y PRD también desarrollan recorridos territoriales, aunque, afirmó, reciben menor atención pública por no contar con figuras con el mismo nivel de reconocimiento.

¿Qué le cuestiona la oposición a Andy López Beltrán?

Los recorridos iniciados por López Beltrán provocaron críticas de partidos y organizaciones opositoras, que consideran que las actividades podrían representar actos anticipados de campaña rumbo a la elección federal de 2027.

Entre los principales señalamientos destacan:

  • Presuntos actos anticipados de campaña.
  • Promoción personalizada antes del inicio formal del proceso electoral.
  • Recorridos casa por casa con fines de posicionamiento político.
  • Difusión de actividades mediante videos en redes sociales.
  • Posible afectación al principio de equidad en la contienda electoral.
Andy López Beltrán busca construir una identidad política propia rumbo a 2027.
Andy López Beltrán busca construir una identidad política propia rumbo a 2027.

La alianza “Juntos por Tabasco”, integrada por el PRD, dirigentes del PRI, Somos México y Unión Democrática por Tabasco, anunció que presentará denuncias ante las autoridades electorales al considerar que los recorridos podrían vulnerar la legislación vigente.

Recorridos en el Distrito 6 de Tabasco generan controversia

López Beltrán informó que recorrerá las 170 secciones electorales del Distrito 6 federal de Tabasco, integrado por los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, donde ha manifestado públicamente su intención de buscar la candidatura de Morena a una diputación federal.

Durante los primeros días de actividades visitó comunidades de Tacotalpa, Teapa, Jalapa y Villahermosa para sostener encuentros con habitantes y escuchar sus principales necesidades.

López Beltrán recorrerá las 170 secciones del Distrito VI de Tabasco.

Aunque Morena aún no define oficialmente las candidaturas para 2027, el dirigente estatal del partido, Jesús Selván García, confirmó previamente que López Beltrán expresó formalmente su interés por competir en ese distrito y sostuvo que los recorridos forman parte del trabajo permanente de organización y contacto con la ciudadanía.

Oposición pide al INE intervenir y revisar posibles irregularidades

Las críticas también llegaron desde el ámbito nacional. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar tanto a Andy López Beltrán como a la senadora Andrea Chávez por posibles actos anticipados de campaña, al sostener que ningún actor político debe colocarse por encima de la legislación electoral.

En paralelo, organizaciones civiles, especialistas en derecho electoral y representantes de Somos México han pedido al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fortalecer la supervisión de actividades políticas adelantadas, al considerar que podrían afectar la equidad de la competencia rumbo a las elecciones de 2027.

Hasta el momento, el INE no ha iniciado un procedimiento sancionador relacionado con los recorridos de López Beltrán. Mientras Morena insiste en que se trata de actividades internas permitidas por la ley, la oposición mantiene su intención de acudir a las autoridades electorales para que determinen si existe alguna infracción.

Temas Relacionados

MorenaAndy López BeltránElecciones 2027TabascoCampañas AnticipadasPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: Retrasos en la Red por la lluvia de esta noche

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: Retrasos en la Red por la lluvia de esta noche

Sin nueva fecha: la Corte de Nueva York pospone la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez

El tribunal retiró la revisión prevista para este 4 de agosto y aún no fija otro día, mientras el exjefe de Seguridad de Sinaloa sigue detenido en Brooklyn sin cambios públicos

Sin nueva fecha: la Corte de Nueva York pospone la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: segunda llamada para la final de la prueba del líder y Luis Chaparro habla sobre su ex

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: segunda llamada para la final de la prueba del líder y Luis Chaparro habla sobre su ex

Cuáles son los mejores olores para calmar la ansiedad

En la cultura mediterránea, el uso de hierbas aromáticas y especias en la cocina y en infusiones no solo es una cuestión de sabor, sino también de salud emocional

Cuáles son los mejores olores para calmar la ansiedad

¿Le quiere bajar el novio a Karina? Gema Garoa y Fede Vigevani en modo coqueteo en La Casa de los Famosos México

Gema y Fede protagonizan un momento cariñoso, mientras Karina observa

¿Le quiere bajar el novio a Karina? Gema Garoa y Fede Vigevani en modo coqueteo en La Casa de los Famosos México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

Detienen en Sinaloa a joven que llevaba casi 14 kilos de metanfetamina escondidos en una maleta dentro de un autobús

Feminicidio de Valeria Márquez: imputan a Iván Martín “N”, presunto coautor del asesinato de la influencer

Las veces que Valeria Márquez temió por su vida: Harfuch confirmó varias amenazas previas a su feminicidio

Embajada de EEUU lanzó alerta nivel 4 a sus ciudadanos para advertir no viajar a Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Actriz de Rosario Tijeras, Montserrat Ramírez, es señalada como la esposa de presunto huachicolero

Actriz de Rosario Tijeras, Montserrat Ramírez, es señalada como la esposa de presunto huachicolero

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: segunda llamada para la final de la prueba del líder y Luis Chaparro habla sobre su ex

¿Le quiere bajar el novio a Karina? Gema Garoa y Fede Vigevani en modo coqueteo en La Casa de los Famosos México

Inesperada despedida en MasterChef México 24/7: el error en la cocina que dejó fuera a Jazmín y salvó de milagro a Daniela Parra

¿Cómo se conocieron? El origen de la relación entre Alejandra Tijerina y Masad Altamimi que hoy enfrenta medidas de protección

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos, medalla de oro para el equipo de gimnasia artística

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos, medalla de oro para el equipo de gimnasia artística

México vs. Guatemala Sub-23: Así quedó el partido de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

América vs San Diego: cuánto cuestan los boletos para el ver el partido de la Leagues Cup en el Estadio Banorte

Romina Hinojosa concluye en el lugar 85 tras la etapa 3 del Tour de Francia 2026

Terence Crawford se sorprende con el rendimiento un nuevo campeón mexicano: “Mira su movimiento”