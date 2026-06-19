México

Cómo hacer un limpiador de microondas casero para eliminar la comida pegada sin esfuerzo

Hay un ingrediente en tu cocina que puede resolver una de las limpiezas más difíciles del hogar sin químicos ni esfuerzo

Guardar
Google icon
Una mano con guante de goma amarillo abre la puerta de un microondas de acero inoxidable, situado en una encimera de madera clara en una cocina moderna.
Los limpiadores caseros reducen la exposición a químicos industriales y fragancias sintéticas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar el hogar con frecuencia no garantiza un ambiente más saludable si los productos que se usan generan exposición a químicos y fragancias sintéticas.

La publicación ‘’Prácticas de Limpieza más Seguras para Reducir Exposición a Tóxicos’' a cargo del Departamento de Ecología de Washington, Estados Unidos, advierte que elegir bien los ingredientes de limpieza protege a las personas, las mascotas y el medio ambiente.

PUBLICIDAD

Prácticas sencillas marcan una diferencia real: ventilar las habitaciones, quitarse los zapatos al entrar o limpiar el polvo con regularidad reducen considerablemente la exposición a sustancias tóxicas.

Primer plano del interior de un microondas con un recipiente plástico transparente y tapa azul derritiéndose, revelando comida naranja burbujeante y vapor.
Hay un ingrediente en tu cocina que puede resolver uno de los problemas de limpieza más comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo mismo aplica al tipo de limpiador que se usa en cada superficie del hogar.

Beneficios de realizar la limpieza con productos caseros y libres de tóxicos

Los productos caseros tienen ventajas concretas frente a los industriales.

Los productos caseros utilizan ingredientes económicos y accesibles, limitan los residuos y empaques generados, y permiten un control total sobre lo que entra al hogar, según la publicación del Departamento de Ecología.

PUBLICIDAD

Collage de primeros planos de manos limpiando platos, ollas, vasos y sosteniendo un rociador y un batidor, sobre papel texturizado con bordes blancos.
La higiene selectiva prioriza intervenir en momentos críticos, como la preparación de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para espacios como la cocina, donde la acumulación de grasa y alimentos pegados es cotidiana, existe una receta específica que no requiere ningún químico industrial.

Al optar por ingredientes simples, también se protege la calidad del aire en espacios cerrados.

Según el Departamento de Recursos de Residuos del Condado de Riverside, en Estados Unidos, al elegir ingredientes sencillos y procesos mecánicos de limpieza se disminuye la exposición a químicos y se cuida el ambiente doméstico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El microondas es uno de los electrodomésticos de cocina que más acumula residuos de comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este principio aplica especialmente en la cocina, donde el microondas acumula residuos de comida con facilidad y su limpieza suele postergarse por la dificultad de retirar los alimentos adheridos.

Cómo hacer un limpiador casero para el microondas con solo dos ingredientes

El Departamento de Ecología de Washington incluye en su publicación una receta que aprovecha el vapor para aflojar los alimentos pegados en las paredes interiores del microondas.

El proceso no requiere tallar con fuerza ni aplicar productos con fragancias sintéticas.

Ingredientes:

  • ¼ de taza de vinagre blanco destilado y 1 taza de agua.

Preparación:

  • Mezclar el vinagre y el agua en un recipiente apto para microondas.
  • Llevar la mezcla al microondas y hervirla.
  • Dejar enfriar.
Infografía que ilustra cómo limpiar un microondas con vinagre y agua, mostrando los ingredientes, el proceso de ebullición y la limpieza final con un paño.
El Departamento de Ecología de Washington publica una receta sencilla para limpiar microondas con vinagre y agua, usando vapor para aflojar la suciedad sin fregar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vapor generado durante el proceso afloja los residuos de comida adheridos, lo que facilita retirarlos con un paño limpio sin necesidad de tallar.

El vinagre blanco, un aliado en la limpieza doméstica

El vinagre blanco destilado es una opción ideal para la rutina diaria debido a que puede descomponer residuos minerales y neutraliza olores de forma natural.

Aunque es sumamente efectivo para retirar suciedad y grasa ligera, instituciones de salud pública aclaran que su uso no sustituye a la desinfección profunda.

Botella de vinagre blanco con etiqueta en primer plano. Al fondo, una mujer con delantal y guantes azules limpia la encimera de una cocina.
Un método casero, económico y sin químicos industriales mantiene el microondas limpio con mínimo esfuerzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, el principio de higiene selectiva promovido por el Foro Científico Internacional sobre Higiene del Hogar (IFH) enfatiza que en momentos clave se deben priorizar desinfectantes comprobados para romper la cadena de infecciones.

Por su parte, el Departamento de Recursos de Residuos del Condado de Riverside, en Estados Unidos, fomenta el uso de limpiadores ecológicos caseros y recomienda etiquetar siempre los envases para identificar su contenido.

Una botella de vinagre blanco sin marcas con tapa plateada sobre una mesa de madera, junto a un cuenco de cerámica y un paño, con luz de ventana de fondo.
El vinagre blanco neutraliza olores y reduce patógenos en superficies de contacto frecuente, según el Departamento de Recursos de Residuos del Condado de Riverside. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La etiqueta de los productos puede evitar accidentes y promover un manejo seguro en el hogar.

Cabe destacar que el vinagre no es apto para todas las superficies. No debe usarse en mármol, granito ni madera natural, pues su acidez puede corroer y dañar estos materiales.

En superficies no porosas como azulejos, vidrios y encimeras sintéticas, su uso es seguro y efectivo.

Una persona de perfil en silueta, limpiando una superficie con un paño en una habitación retroiluminada por una ventana, con partículas de polvo visibles.
El vinagre no debe usarse en mármol, granito ni madera natural, pues puede dañar esos materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manual ‘’Prácticas de Limpieza más Seguras para Reducir Exposición a Tóxicos’' aconseja que, cuando no se preparen mezclas en casa, se opte por productos con certificaciones oficiales que garanticen la seguridad de las personas y el medio ambiente.

Temas Relacionados

Trucos CaserosVinagreBacteriasLimpiezaMicroondasHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo hacer nieve de melón con queso fácil y desde casa

Te decimos la receta para que la prepares con ingredientes rápidos de conseguir

Cómo hacer nieve de melón con queso fácil y desde casa

Patrulla naval choca contra ferry en Isla Mujeres: la Marina culpa a una falla de embrague

La dependencia atribuyó el incidente a una posible falla en el sistema de embrague y descartó heridos, aunque los daños materiales aún se evalúan

Patrulla naval choca contra ferry en Isla Mujeres: la Marina culpa a una falla de embrague

DT de Corea del Sur reconoce la presión de México tras caer en Guadalajara

El seleccionador surcoreano analizó el encuentro ante el Tricolor, destacó el desempeño de sus jugadores y explicó qué factores terminaron inclinando el resultado

DT de Corea del Sur reconoce la presión de México tras caer en Guadalajara

Toy Story 5 llega a México: cuántas escenas poscréditos tiene y de qué tratan

Te decimos los detalles por si saliste antes de la sala

Toy Story 5 llega a México: cuántas escenas poscréditos tiene y de qué tratan

Qué ha pasado con Rafael Zaga Tawil: el empresario sigue detenido en Estados Unidos

Con su detención en EU se reavivó el desfalco de 5 mil millones al Infonavit siendo David Penchyna el titular

Qué ha pasado con Rafael Zaga Tawil: el empresario sigue detenido en Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Patrulla naval choca contra ferry en Isla Mujeres: la Marina culpa a una falla de embrague

Patrulla naval choca contra ferry en Isla Mujeres: la Marina culpa a una falla de embrague

Hallan cadáver con narcomensaje en Tecate, Baja California: víctima fue privada de su libertad horas antes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Cártel de Sinaloa en Colombia: detienen a dos mexicanos que serían enlaces con el Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Toy Story 5 llega a México: cuántas escenas poscréditos tiene y de qué tratan

Toy Story 5 llega a México: cuántas escenas poscréditos tiene y de qué tratan

Alejandra Ávalos revela insólitos detalles de sus encuentros con Maradona y Pelé

Hugo Sánchez escapa de la prensa tras preguntas sobre la película ‘México 86′ en el aeropuerto de la CDMX

Frida Sofía: Iván Cochegrus niega embarazo y revela detalles de su relación con Alejandra Guzmán

“Las paro todas”: La atrevida comparación que Lyn May se hizo con Memo Ochoa y que desató reacciones

DEPORTES

DT de Corea del Sur reconoce la presión de México tras caer en Guadalajara

DT de Corea del Sur reconoce la presión de México tras caer en Guadalajara

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el triunfo en casa

Tachan de traicionera a Chingu Amiga por celebrar triunfo de México sobre Corea del Sur

Luis Romo cumple promesa a su esposa y clasifica a México: el mensaje que predijo el gol ante Corea del Sur

“Nunca me habían visto jugar”: la emotiva revelación de Obed Vargas tras debutar en el Mundial 2026