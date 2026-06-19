Marina incauta 137 kilos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas y detiene a cinco ecuatorianos

Los 137 kilogramos de presunta cocaína fueron hallados ocultos entre una carga comercial en el puerto de Lázaro Cárdenas. (Cortesía)

En un nuevo golpe al narcotráfico en uno de los principales puntos de comercio marítimo del país, autoridades federales aseguraron aproximadamente 137 kilogramos de presunta cocaína ocultos en un contenedor de carga en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y detuvieron a cinco personas de nacionalidad ecuatoriana presuntamente relacionadas con el traslado del estupefaciente.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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De acuerdo con las autoridades, el decomiso representa una afectación económica estimada en 29 millones 711 mil pesos para las organizaciones criminales involucradas y evitó que alrededor de 274 mil dosis de droga llegaran al mercado ilícito.

El cargamento era transportado en un buque con alertas de riesgo

La acción se desarrolló luego de que personal naval detectara un buque mercante que contaba con un alertamiento por el posible transporte de mercancía ilícita.

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Ante la sospecha, elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), adscritos a la Décima Sexta Zona Naval, dieron seguimiento a la embarcación hasta su llegada al puerto de Lázaro Cárdenas.

(Cortesía)

Una vez en el recinto portuario, las autoridades federales iniciaron labores de inspección de los contenedores transportados por el navío en coordinación con personal aduanero.

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Durante la revisión, un binomio canino especializado en la detección de narcóticos marcó irregularidades en una carga comercial, lo que llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva.

Fue entonces cuando localizaron cinco bultos que ocultaban un total de 139 ladrillos de presunta cocaína, con un peso aproximado de 137 kilogramos.

Cinco ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos

Como resultado del operativo fueron detenidas cinco personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes presuntamente estarían relacionadas con el traslado de la droga.

Las autoridades informaron que a los detenidos se les leyeron sus derechos constitucionales y posteriormente fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, junto con el narcótico asegurado.

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Cinco ciudadanos ecuatorianos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal por su presunta participación en los hechos. (Cortesía)

La Fiscalía General de la República será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica de los detenidos, así como la posible participación de otras personas o redes criminales vinculadas al cargamento.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el origen ni el destino final de la droga, aunque las investigaciones continúan para establecer la ruta seguida por la embarcación y determinar si existen conexiones con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

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Lázaro Cárdenas, un puerto estratégico para el tráfico de drogas

El puerto de Lázaro Cárdenas se ha convertido en uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio marítimo de México, pero también en un objetivo constante para las organizaciones criminales debido al elevado volumen de mercancías que ingresan y salen del país.

En diversas ocasiones, autoridades federales han realizado decomisos de cocaína, precursores químicos y otras sustancias ilícitas en esta terminal marítima, considerada una de las más relevantes del Pacífico mexicano.

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La Secretaría de Marina destacó que el aseguramiento es resultado de la coordinación permanente entre las autoridades marítimas, aduaneras y de seguridad, así como de las labores de vigilancia implementadas en puertos, mares, espacios aéreos y rutas terrestres.

Un binomio canino especializado en detección de narcóticos permitió ubicar los cinco bultos con la droga. (Cortesía)

Según las autoridades, estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de seguridad en los puertos nacionales, preservar el Estado de derecho y evitar que sustancias ilícitas lleguen a la población.

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El decomiso de los 137 kilogramos de presunta cocaína representa uno de los aseguramientos recientes más relevantes en el puerto michoacano y constituye un nuevo golpe financiero y operativo contra las redes del narcotráfico que utilizan las rutas marítimas mexicanas para el traslado de drogas hacia mercados nacionales e internacionales.