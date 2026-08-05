Yanet García y Brianda lideran la primera alianza de La Casa de los Famosos México 2026 junto con Ximena Herrera y Luis Chaparro

La primera alianza formal de La Casa de los Famosos México 2026 quedó sellada. (@LaCasaFamososMx)

Guardar

La alianza quedó sellada este martes dentro del reality: Brianda Deyanara, Yanet García, Ximena Herrera y Luis Chaparro acordaron protegerse mutuamente en las nominaciones y avanzar juntos en la competencia, con la vista puesta en sumar a Fede Vigevani y Memo Schutz como refuerzos.

El pacto llegó en la segunda semana del encierro, después de que Yanet García protagonizara el primer posicionamiento como la habitante con más votos en contra —16 puntos— y de que el público la salvara de la primera gala de eliminación. La modelo también tuvo roces con Cynthia Klitbo y Flor Vigna durante los primeros días, lo que aceleró su búsqueda de aliados.

PUBLICIDAD

Antes de que se consolidara el grupo, García fue la primera en salvarse en la gala del 2 de agosto, noche en la que Mariana Ochoa quedó fuera de la competencia tras enfrentarse en el carrusel final a Luis Chaparro. El público eligió al creador de contenido, y Ochoa se convirtió en la primera eliminada de la temporada.

Con ese antecedente fresco, la Chica del Clima explicó en privado la lógica detrás del equipo: “Uno está tratando de armar esto desde una relación, de sobrevivencia. Que al final no tenemos que decirlo, es un equipo entre nosotros, pero ellos no tienen por qué saberlo, simplemente nos estamos protegiendo”.

PUBLICIDAD

La modelo y tres compañeros cerraron el primer acuerdo estratégico de la temporada dentro del reality de Televisa. (Captura de pantalla TikTok)

La conversación en la que el grupo definió su estrategia

El martes, los cuatro se reunieron para poner en claro sus reglas. Luis Chaparro abrió el tema con una autocrítica: “Algo que creo que estamos haciendo, no sé si mal, es que estamos jugando con el corazón”.

Ximena Herrera fue directa al punto: “Ya hay que jugar con estrategia total porque ya dependen, o sea, ahorita ya dependen nuestras cabezas, literal. O sea, más nosotros que ya estuvimos nominados”.

PUBLICIDAD

Yanet reconoció el alivio de la semana que pasó: “Y gracias a Dios esta semana salió todo bien”. Brianda Deyanara le respondió con cautela: “Sí, salió bien, gracias a Dios, pero si no ponemos puntos y a quién vamos a sumar. Por lo pronto, a lo mejor y las cosas cambian”.

La modelo también trazó la columna vertebral del acuerdo: “Entre más, o sea, ir haciendo nuestro equipo, aunque no durmamos en el mismo cuarto, no importa de que con quién eres más compatible. Entonces, nosotros aventamos a tres del otro lado”.

PUBLICIDAD

Yanet fue quien puso las reglas sobre la mesa: cuidarse entre los cuatro, sumar aliados y asumir que, si llegan lejos, en algún momento tendrán que nominarse entre ellos. (Infobae/Jenifer Nava)

El grupo tiene en la mira a Aldo Rendón, Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez

La alianza se forma, en parte, como contrapeso al bloque que conforman Aldo Rendón, Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez, considerados el grupo rival dentro de la casa.

Ximena Herrera retomó una idea de Chaparro para definir quiénes quedan fuera del alcance del equipo: “Lo que dijo Luisito ahorita, que es muy cierto, de nuestros intocables. O sea, lo que dijimos nosotros te habíamos puesto a ti, a Memo y a Fede, de que decíamos como que no los vamos a tocar”.

PUBLICIDAD

Chaparro respondió con humor: “Y me tocaste”. Brianda lo corrigió de inmediato: “No, pues entre nosotros vamos a cuidar también al cien. La cosa es tener este acuerdo de: ok, este es nuestro equipo, nos vamos a cuidar hasta lo que tope, güey. Porque claro que es un juego y en algún momento vamos a quedar los cuatro”.

La primera alianza formal de La Casa de los Famosos México 2026 quedó sellada este martes: Yanet García, Brianda Deyanara, Ximena Herrera y Luis Chaparro se comprometieron a protegerse hasta el final de la competencia. (Captura de pantalla TikTok)

Ximena Herrera cerró la conversación con una frase que todos asumieron como parte del trato: “Nos nominamos entre nosotros”.

Brianda lo puso en perspectiva: “Si Dios quiere, ¿verdad? A lo mejor salimos la próxima semana y ya se acabó este pedo. Pero si jugamos bien y llegamos lejos, en algún momento entre nosotros nos tenemos que dar y se va a entender”.

PUBLICIDAD