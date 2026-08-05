El suicidio de una chef mexicana en Filipinas da un giro: 17 años después será investigado como homicidio

Elisa Loyo Gutiérrez, chef mexicana cuyo caso de suicidio en Filipinas de hace 17 años será investigado como homicidio, sobre un fondo con elementos policiales. (Especial Infobae México)

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La muerte de la chef mexicana Elisa Loyo Gutiérrez, ocurrida en Filipinas en 2008 y considerada durante años un suicidio por las autoridades de ese país, dio un giro judicial en México. Un tribunal federal ordenó reabrir el caso y la Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar los hechos bajo la hipótesis de un posible feminicidio.

La resolución establece que la indagatoria original no cumplió con los protocolos aplicables a muertes violentas de mujeres y que nunca se descartó, mediante una investigación adecuada, la posibilidad de un asesinato.

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El fallo representa un cambio en un expediente que permaneció prácticamente cerrado durante 17 años, pese a los reclamos de la familia de la víctima y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

La madre de Elisa, Rosa de Guadalupe Gutiérrez Cabello, informó en conferencia de prensa que la nueva investigación deberá incorporar pruebas que, asegura, fueron ignoradas desde un principio, entre ellas el análisis de la escena donde ocurrió la muerte, peritajes y dos autopsias que, según la familia, apuntan a un posible homicidio.

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Puntos clave del caso

Cuando Elisa Loyo Gutiérrez murió en Filipinas, las autoridades locales concluyeron que se había quitado la vida. Sin embargo, sus familiares sostienen que esa versión presentó inconsistencias y que nunca se agotaron todas las líneas de investigación.

Durante casi dos décadas, la familia impulsó recursos legales con el respaldo del OCNF para exigir que el caso fuera revisado con perspectiva de género.

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La sentencia del Tribunal Federal obliga a la FGR a realizar una investigación conforme a la legislación mexicana y a los estándares internacionales de derechos humanos. Además, ordena que las diligencias se desarrollen de manera oportuna, imparcial y efectiva para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio informó que participará en el seguimiento del caso mediante observaciones y propuestas para fortalecer el plan de investigación.

Guadalupe Gutiérrez, madre de Elisa Loyo Gutiérrez, logró que la FGR reabriera el caso. (Captura de pantalla: YouTube)

La familia insiste en que no fue un suicidio

En 2025, en entrevista con el programa Despega con Chuchuy, Guadalupe Gutiérrez afirmó que su hija enfrentó acoso laboral antes de morir y señaló que las investigaciones particulares realizadas por especialistas mexicanos apuntan hacia personas con las que trabajaba en Filipinas.

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“Las investigaciones que hicieron los mexicanos se desprende de que fue el jefe de Lisa, el nuevo jefe de Lisa, que era un cocinero, porque no lo puedo llamar chef... era el jefe de ella, era de Medio Oriente, se llama Malek”, declaró.

También describió el ambiente laboral que, según su familia, existía en el hotel donde trabajaba su hija.

“Es el Hotel Fontana un infierno, así lo determinó mi hija Sofía. Dijo: ‘Si es que existe el infierno, ahí está’”, afirmó.

En la misma entrevista sostuvo que las pesquisas privadas identifican a más personas presuntamente involucradas.

“Eso es lo que se desprende, que el autor intelectual fue él y tres de los cocineros que eran... Lisa decía, los cocineros les decía amigos. No eran amigos”, expresó.

Hasta ahora, las declaraciones de la familia forman parte de sus señalamientos públicos y no constituyen una determinación judicial.

La nueva investigación de la FGR buscará establecer si existen elementos suficientes para acreditar que la muerte de Elisa Loyo Gutiérrez fue consecuencia de un homicidio con razones de género, en lugar del suicidio reportado originalmente por las autoridades filipinas.

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