México
Agregar Infobae enGoogle

El suicidio de una chef mexicana en Filipinas da un giro: 17 años después será investigado como homicidio

Un tribunal federal ordenó reabrir el caso y la FGR deberá investigar el deceso de Elisa Loyo Gutiérrez bajo la hipótesis de un posible feminicidio

Mujer con cabello oscuro y jersey de cuello alto verde, rodeada por un contorno amarillo, sobre un fondo con reloj, huellas dactilares y texto policial
Elisa Loyo Gutiérrez, chef mexicana cuyo caso de suicidio en Filipinas de hace 17 años será investigado como homicidio, sobre un fondo con elementos policiales. (Especial Infobae México)
Guardar

La muerte de la chef mexicana Elisa Loyo Gutiérrez, ocurrida en Filipinas en 2008 y considerada durante años un suicidio por las autoridades de ese país, dio un giro judicial en México. Un tribunal federal ordenó reabrir el caso y la Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar los hechos bajo la hipótesis de un posible feminicidio.

La resolución establece que la indagatoria original no cumplió con los protocolos aplicables a muertes violentas de mujeres y que nunca se descartó, mediante una investigación adecuada, la posibilidad de un asesinato.

PUBLICIDAD

El fallo representa un cambio en un expediente que permaneció prácticamente cerrado durante 17 años, pese a los reclamos de la familia de la víctima y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

La madre de Elisa, Rosa de Guadalupe Gutiérrez Cabello, informó en conferencia de prensa que la nueva investigación deberá incorporar pruebas que, asegura, fueron ignoradas desde un principio, entre ellas el análisis de la escena donde ocurrió la muerte, peritajes y dos autopsias que, según la familia, apuntan a un posible homicidio.

PUBLICIDAD

Puntos clave del caso

Cuando Elisa Loyo Gutiérrez murió en Filipinas, las autoridades locales concluyeron que se había quitado la vida. Sin embargo, sus familiares sostienen que esa versión presentó inconsistencias y que nunca se agotaron todas las líneas de investigación.

Durante casi dos décadas, la familia impulsó recursos legales con el respaldo del OCNF para exigir que el caso fuera revisado con perspectiva de género.

La sentencia del Tribunal Federal obliga a la FGR a realizar una investigación conforme a la legislación mexicana y a los estándares internacionales de derechos humanos. Además, ordena que las diligencias se desarrollen de manera oportuna, imparcial y efectiva para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio informó que participará en el seguimiento del caso mediante observaciones y propuestas para fortalecer el plan de investigación.

Triptico vertical: mujer joven sonriendo en casa; mujer joven con mujer adulta sonriendo; mujeres en manifestación con carteles y un banner morado con texto
Guadalupe Gutiérrez, madre de Elisa Loyo Gutiérrez, logró que la FGR reabriera el caso. (Captura de pantalla: YouTube)

La familia insiste en que no fue un suicidio

En 2025, en entrevista con el programa Despega con Chuchuy, Guadalupe Gutiérrez afirmó que su hija enfrentó acoso laboral antes de morir y señaló que las investigaciones particulares realizadas por especialistas mexicanos apuntan hacia personas con las que trabajaba en Filipinas.

“Las investigaciones que hicieron los mexicanos se desprende de que fue el jefe de Lisa, el nuevo jefe de Lisa, que era un cocinero, porque no lo puedo llamar chef... era el jefe de ella, era de Medio Oriente, se llama Malek”, declaró.

También describió el ambiente laboral que, según su familia, existía en el hotel donde trabajaba su hija.

“Es el Hotel Fontana un infierno, así lo determinó mi hija Sofía. Dijo: ‘Si es que existe el infierno, ahí está’”, afirmó.

En la misma entrevista sostuvo que las pesquisas privadas identifican a más personas presuntamente involucradas.

“Eso es lo que se desprende, que el autor intelectual fue él y tres de los cocineros que eran... Lisa decía, los cocineros les decía amigos. No eran amigos”, expresó.

Hasta ahora, las declaraciones de la familia forman parte de sus señalamientos públicos y no constituyen una determinación judicial.

La nueva investigación de la FGR buscará establecer si existen elementos suficientes para acreditar que la muerte de Elisa Loyo Gutiérrez fue consecuencia de un homicidio con razones de género, en lugar del suicidio reportado originalmente por las autoridades filipinas.

Temas Relacionados

FGRElisa Loyo GutiérrezSaltilloFeminicidioFilipinasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yanet García y Brianda lideran la primera alianza de La Casa de los Famosos México 2026 junto con Ximena Herrera y Luis Chaparro

Cuatro habitantes ya acordaron moverse con estrategia para blindarse de las nominaciones en el reality

Yanet García y Brianda lideran la primera alianza de La Casa de los Famosos México 2026 junto con Ximena Herrera y Luis Chaparro

¿César Gastélum era hermano de Ana Gastélum? Esto se sabe

Tras el asesinato, circuló la versión de que el influencer era hermano de Ana Gastélum, vinculada a Los Toys, señalados por sus supuestos nexos con Los Chapitos

¿César Gastélum era hermano de Ana Gastélum? Esto se sabe

Precios de la gasolina hoy en Puebla: Litro de Magna, Premium y Diésel este miércoles 5 de agosto

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Precios de la gasolina hoy en Puebla: Litro de Magna, Premium y Diésel este miércoles 5 de agosto

Se abre tercera ronda de prerregistro para universidades y tecnológicos en el Edomex

La asignación dependerá de la disponibilidad de espacios en cada institución de educación superior

Se abre tercera ronda de prerregistro para universidades y tecnológicos en el Edomex

¿César Gastélum era de La Mayiza? Un sombrero y una canción, las pistas que deja su último video en redes sociales

César Gastélum, influencer sinaloense, fue asesinado a balazos por dos hombres en motocicleta mientras hacía una transmisión en vivo

¿César Gastélum era de La Mayiza? Un sombrero y una canción, las pistas que deja su último video en redes sociales
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿César Gastélum era hermano de Ana Gastélum? Esto se sabe

¿César Gastélum era hermano de Ana Gastélum? Esto se sabe

¿César Gastélum era de La Mayiza? Un sombrero y una canción, las pistas que deja su último video en redes sociales

Caen 10 presuntos integrantes de USON-25 de Marzo por intento de despojo de vivienda en Ecatepec: habrían retenido a dos mujeres

¿Estaba César Gastélum en los narco volantes de Los Chapitos lanzados en Culiacán? Esto se sabe

Video de César Gastélum captó a motosicarios minutos antes del asesinato del influencer: “Esos chavalos me dan miedo”

ENTRETENIMIENTO

Productora de La Casa de los Famosos México niega favoritismo en medio de críticas a la cuarta temporada

Productora de La Casa de los Famosos México niega favoritismo en medio de críticas a la cuarta temporada

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina Torres encuentra la moneda del destino y modifica las habitaciones

Yanet García y Brianda lideran la primera alianza de La Casa de los Famosos México 2026 junto con Ximena Herrera y Luis Chaparro

Qué pasó entre Toñita y Yahir en La Academia: la historia completa

Harry Styles canta “Cielito lindo” en su tercer concierto en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Federico Viñas confiesa por qué decidió llegar a Toluca después del Mundial 2026

Federico Viñas confiesa por qué decidió llegar a Toluca después del Mundial 2026

Hinchas de Cruzeiro festejaron la caída del fichaje de Brian Rodríguez tras polémica de su pasado

En Mónaco ya ven con buenos ojos la llegada de Erik Lira; recibe elogios de figuras del club

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

Pumas sin garras: caen por goleada ante Charlotte FC en su debut de la Leagues Cup 2026