UNAM crea Es-Pumita, un jabón líquido elaborado con aceite de cocina para combatir la contaminación del agua

Es Pumita FES Zaragoza UNAM jabón aceite (Gaceta UNAM)

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, desarrolló Es-Pumita, un jabón líquido biodegradable elaborado a partir de aceite de cocina usado.

Esta innovación busca disminuir la contaminación del agua, reducir la obstrucción de los sistemas de drenaje y fomentar la economía circular mediante el aprovechamiento de residuos que comúnmente son desechados de forma incorrecta.

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El proyecto es encabezado por la investigadora Alejandra Chávez Riveros, responsable de la línea de investigación “Ingeniería química verde y sostenibilidad”, quien junto con estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Química ha impulsado una alternativa sustentable para dar un nuevo uso al aceite residual generado en las cafeterías del Campus II de la FES Zaragoza.

Recolectan 20 litros de aceite a la semana

Es Pumita FES Zaragoza UNAM jabón aceite

Cada semana, el equipo universitario recolecta un promedio de 20 litros de aceite de cocina usado, el cual pasa por un proceso de clarificación para eliminar impurezas, residuos sólidos, humedad y olores. Posteriormente, el material es sometido al proceso químico de saponificación, mediante el cual el aceite reacciona con una base fuerte, como la sosa cáustica, para convertirse en jabón líquido.

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Gracias a este procedimiento, los investigadores obtienen entre seis y 10 litros de jabón líquido biodegradable por cada lote procesado, demostrando que un residuo altamente contaminante puede convertirse en un producto útil y amigable con el medio ambiente.

La importancia ambiental de Es-Pumita radica en que combate uno de los problemas más comunes relacionados con el manejo inadecuado de los residuos domésticos y comerciales.

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De acuerdo con la investigadora, un solo litro de aceite o grasa vertido al drenaje puede contaminar hasta 40 mil litros de agua, además de mezclarse con residuos sólidos y generar taponamientos en las redes de alcantarillado.

Autoridades constataron vertimientos recurrentes y falta de cumplimiento con normativas ambientales en el restaurante - crédito Shutterstock

Este fenómeno contribuye al incremento de inundaciones, particularmente en la zona oriente de la Ciudad de México, donde se ubica la FES Zaragoza y donde los problemas de drenaje suelen agravarse durante la temporada de lluvias.

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La especialista explicó que en México existe un alto consumo de alimentos fritos, por lo que grandes cantidades de grasa terminan en las coladeras, afectando tanto la infraestructura hidráulica como los ecosistemas acuáticos.

Un jabón biodegradable con enfoque ambiental y educativo

A diferencia de muchos productos comerciales, Es-Pumita utiliza como ingrediente activo principal las sales de ácidos grasos obtenidas mediante la saponificación del aceite reciclado, característica que le proporciona un elevado nivel de biodegradabilidad.

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Además, el desarrollo incorpora una filosofía basada en la economía circular, ya que convierte un desecho en un nuevo producto de limpieza, disminuyendo la generación de residuos y promoviendo un consumo más responsable.

Tirar aceite al drenaje genera taponamientos en las redes de alcantarillado (Crédito: Rogelio Morales /CUARTOSCURO)

La investigadora destacó que el proyecto también posee una importante dimensión educativa, debido a que involucra directamente a estudiantes universitarios en todas las etapas del proceso, desde la recolección del aceite hasta la formulación y producción del jabón.

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El objetivo, señaló, no consiste únicamente en fabricar un producto de limpieza, sino en formar profesionistas conscientes del impacto ambiental de los residuos y de las alternativas sustentables que ofrece la ingeniería química.

Asimismo, explicó que durante el desarrollo de la fórmula se buscó reducir al mínimo el uso de aditivos para obtener un producto más amigable con el ambiente, utilizando ingredientes sencillos que disminuyan su impacto ecológico.

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Es-Pumita ya cuenta con registro de marca

El jabón universitario ya cuenta con registro de marca, convirtiéndose en el primer producto sustentable generado dentro de la línea de investigación “Ingeniería química verde y sostenibilidad”.

Su nombre, Es-Pumita, fue elegido para reforzar la identidad universitaria y hacer referencia al emblema de la máxima casa de estudios.

Entre los ingredientes adicionales que contiene destacan la glicerina, el EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), vitamina E y diversas esencias que complementan la formulación.

Inicialmente, el proyecto contemplaba elaborar jabón sólido con forma de pequeñas “garritas” de puma; sin embargo, durante la investigación se logró desarrollar una formulación que permitió transformarlo en jabón líquido, facilitando su uso cotidiano.

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Actualmente, Es-Pumita se distribuye como proyecto piloto en los baños del Campus II de la FES Zaragoza, aunque los investigadores buscan ampliar su utilización al Campus I y eventualmente extender el modelo a otros espacios universitarios.

La iniciativa comenzó el año pasado con la participación de cinco alumnas que realizaban su servicio social y ya permitió concluir una tesis de licenciatura sobre el desarrollo del producto, cuya autora se encuentra próxima a obtener su título profesional.

Con este tipo de proyectos, la UNAM fortalece la investigación enfocada en el desarrollo sostenible y demuestra cómo la ciencia puede ofrecer soluciones concretas a problemas ambientales cotidianos.