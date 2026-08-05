Video de César Gastélum captó a los sicarios en moto minutos antes del asesinato del influencer: “Esos chavalos me dan miedo”

Con su muerte, suman al menos diez influencers asesinados en Sinaloa. (Captura de pantalla)

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La transmisión en vivo del influencer César Gastélum registró, minutos antes de su asesinato, el momento en que una motocicleta con dos hombres a bordo pasó por primera vez frente al KFC ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

El audio captó la advertencia de uno de los acompañantes: “Esos chavalos me dan miedo”. Poco después, los mismos sujetos regresaron y le dispararon en la cabeza. Gastélum murió en el lugar la noche de este martes 4 de agosto.

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El creador de contenido, conocido entre sus seguidores como “Cesarín”, acumulaba más de 577 mil seguidores en TikTok y más de 22.2 millones de “me gusta” en esa plataforma. La transmisión en la que fue asesinado corría en Kick, plataforma de streaming donde operaba bajo el alias “compasexor”.

El audio que documentó la amenaza antes del disparo

El influencer César Gastélum fue asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. (Redes sociales)

El video de los minutos antes del ataque deja ver el paso de la motocicleta con los dos agresores dando vueltas por el sitio donde estaba el influencer y su equipo.

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En el clip se escucha a uno de los acompañantes de Gastélum decir “vámonos, chicos” y alguien responde “no, la moto, la moto”, en un tono de asombro. El intercambio termina con una advertencia que anticipaba lo que estaba por ocurrir: “no, oiga, me sentí bien mal. No, no, no, oiga, esos chavalos me dan miedo”.

La motocicleta siguió su camino. Gastélum y sus acompañantes permanecieron en la salida del Drive Thru del establecimiento. Minutos después, la misma moto regresó.

Cómo fue el asesinato

Momento del asesinato de César Gastélum. Sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en la cabeza. (Captura de pantalla)

Los dos sicarios vestían pantalón de mezclilla —uno con playera gris, el otro con playera negra— y portaban cascos de motociclista, uno color naranja y el otro color oscuro. Se desplazaban en una moto Honda tipo doble propósito, blanca con rojo y negro. Uno de ellos se aproximó a Gastélum y le disparó en la cabeza con un arma corta. El influencer cayó de manera instantánea.

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Al momento del ataque, Gastélum y sus acompañantes estaban vestidos como repartidores de comida, como parte de un reto para su contenido de redes sociales. Los acompañantes resultaron ilesos, aunque permanecieron en estado de shock.

El crimen ocurrió a 500 metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, alrededor de las 20:15 horas, tiempo local.

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El homicidio quedó grabado y el material comenzó a circular en redes sociales minutos después de la ejecución.

Personal de la Fiscalía General del Estado, elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano acudieron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias periciales. Los restos de Gastélum fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

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La Fiscalía abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni una línea de investigación oficial hecha pública.

Quién era César Gastélum

(Redes sociales)

César Gastélum, conocido en redes sociales bajo el usuario @cesargastelum04, era un creador de contenido originario de Sinaloa con presencia en TikTok, Instagram, YouTube y Kick. Su contenido se caracterizaba por sketches cómicos, caracterizaciones de personajes como el “Profe Alducin” y el “Padre”, covers musicales y blogs de actividades cotidianas.

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En YouTube administraba el canal @cesargastelum6818, con más de 16,200 suscriptores y 199 videos, donde publicaba blogs, aventuras, recopilaciones de videos virales y contenido relacionado con comida y reacciones. Uno de sus videos más comentados fue un minipodcast titulado “Por qué ya no le hablaba a mis amigos”, donde habló sobre sus relaciones personales y mostró una faceta más reflexiva que contrastó con el tono habitual de sus publicaciones.

En Kick transmitía charlas informales y contenido temático con su comunidad bajo el alias “compasexor”. Fue precisamente durante una de esas transmisiones en vivo que fue ejecutado.

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Con Gastélum, suman al menos diez influencers asesinados en Sinaloa

De Valeria Márquez a Camilo Ochoa, estos son los casos de famosos asesinados durante el 2025. (Redes sociales)

La noticia de su muerte generó conmoción entre sus seguidores, quienes comenzaron a expresar condolencias en los comentarios de sus últimas publicaciones. Con este caso, suman al menos diez creadores de contenido asesinados en Sinaloa en el contexto de las disputas internas del Cártel de Sinaloa.

Entre los casos previos se encuentran Juan Carlos, “El Chilango”; Miguel Vivanco, “El Jasper”; Leovardo Aispuro, “El Gordo Peruci”; Rafael, “El Peinadito”; así como Camilo Ochoa, Víctor Manuel “El Brasileño”, Agustín Paul “El Pinky”, Adalberto Peña, “El Tata” y Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys.

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En noviembre de 2025, dos jóvenes fueron asesinados a balazos en el mismo sector Tres Ríos de Culiacán. Uno de ellos era Gerardo, de 25 años, alias “El Jerry”, comerciante e influencer con alrededor de 11,800 seguidores en TikTok. Su cuenta fue desactivada tras el homicidio. El joven publicaba contenido sobre su vida diaria y automóviles de lujo, y en una cuenta alterna de Instagram aparecía portando armas largas y chalecos tácticos con logotipos vinculados a La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

Otro caso que atrajo atención pública fue el de Nicole Pardo Molina, conocida como “La Nicholette”, privada de la libertad en Culiacán en enero de 2026 y localizada con vida cuatro días después. La joven, de 20 años, fue interceptada por un grupo de sujetos armados al bajar de su vehículo Tesla Cybertruck en el fraccionamiento Isla Musalá. Meses después reapareció públicamente para relatar parte de lo ocurrido durante su cautiverio.