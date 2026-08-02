El Guana fue a terapia tras La Casa de los Famosos México, sigue recibiendo insultos en redes

(Infobae/Jenifer Nava)

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El actor y comediante El Guana volvió a hablar públicamente sobre el costo que le dejó su paso por La Casa de los Famosos México: dijo que tardó mes y medio en reinstalar sus redes sociales tras salir del reality de Televisa, por recomendación de la psicóloga del programa, mientras los mensajes de hate continuaron incluso un año después.

En una conversación para Imagen TV, el también hombre de teatro explicó que su regreso a la rutina digital se complicó por el volumen de comentarios que recibió, incluido el señalamiento de “traidor” por el cambio de equipo que hizo durante la competencia. “Me costó mucho regresar como a la normalidad en cuanto a redes sociales”, dijo el Guana.

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El participante detalló que, cuando recuperó su teléfono, su pareja ya le había desinstalado las aplicaciones. “Me dijo: ‘Te desinstalé todas las redes sociales, no tienes, siguen activas, pero no tienes’”, contó, y agregó que todavía le llegaban mensajes en Instagram con insultos como: “¡Judas, traicionero!”.

El hate tras La Casa de los Famosos y la estrategia para volver a redes

El Guana le ofrece disculpas a mexicanos y reconoce ser el ‘Judas’ de La Casa de los Famosos: “Fui traicionero” (Foto: Televisa)

José Luis Rodríguez, el nombre real del comediante El Guana, negó que la situación lo hubiera desestabilizado, aunque reconoció que los comentarios negativos sí podían pegar incluso cuando eran minoría frente a los positivos. “Ver de repente comentarios… un comentario malo entre mil comentarios buenos, eso sí te queda”, dijo al hablar de su experiencia al volver a leer menciones y mensajes.

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También precisó que ya estaba en terapia antes de entrar al programa y que la mantuvo después de salir. “Yo antes de la casa ya estaba en terapia con mi psicóloga, yo seguía haciendo terapia después”, aseguró.

El actor pidió que se entendiera el contexto de un formato como La Casa de los Famosos México y su nivel de exposición. “Que la gente no se olvide que esto es un programa de televisión, que es un show con una exposición gigantesca, pero no deja de ser un show de televisión”, dijo.

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¿Por qué tacharon de “traidor” al Guana en La Casa de los Famosos?

Abelito se posicionó con Guana al igual que el resto de sus compañeros. Foto: Captura de pantalla (Vix).

Durante la temporada 3 de La Casa de los Famosos México, hubo un intercambio de habitantes entre los cuartos, Elaine Haro pasó al cuarto Noche, mientras que El Guana se mudó al cuarto Día; tras el cambio, el público y los habitantes de Noche sintieron que cambió de bando e ideología demasiado rápido.

Figuras como Alexis Ayala lo criticaron fuertemente durante los posicionamientos, acusándolo de revelar información interna y estrategias del equipo al que antes pertenecía. El Guana se defendió posteriormente explicando que en su mente se impuso una regla ficticia donde sentía la obligación de jugar y ser leal al cuarto al que fuera asignado tras el cambio, lo que generó confusión y molestia.

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Su favorito de La Casa de los Famosos 2026 y el sesgo hacia influencers

Al hablar de la temporada en curso, El Guana dijo que su favorito para ganar La Casa de los Famosos 2026 es Jair, a quien perfiló como una posible sorpresa por su comportamiento dentro del encierro. “Creo que Jair… puede dar la sorpresa”, afirmó.

En el mismo espacio, respondió a la crítica sobre una supuesta inclinación del casting hacia influencers y admitió que él mismo no ubica a varios perfiles anunciados para esta edición. Dijo que reconoció a Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo y al propio Jair, pero que el resto le resultó desconocido.

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Hombres y mujeres posan al aire libre flexionando los músculos mientras se exhibe un cartel con la marca América. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al describir esa distancia entre audiencias, contó que al buscarlos en redes encontró cuentas con comunidades masivas. “Cuando los buscaba, así de 12 millones, 12 millones y medio”, relató, y remató: “Yo levanto la mano y yo soy el primero en decir: ‘Eh, no los conocía’”.

El regreso al teatro: musical en septiembre y equipo creativo

Tras el revuelo del reality, El Guana dijo que se preparó para volver a su “lugar seguro”: el teatro. Confirmó que ya ensayó una nueva obra y que regresó al formato musical.

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“Por fin regreso a los musicales”, dijo, y adelantó que el estreno se concreta en septiembre.

El actor precisó el proyecto: el musical Your Town, dirigido por Miguel Septién, con Ícaro Teatro como espacio de producción. “En Your Town se llama, dirigida por Miguel Septién, Ícaro Teatro”, dijo el Guana.

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