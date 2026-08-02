Beca Leona Vicario 2026: quiénes pueden solicitarla y cuánto paga según la edad

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La Beca Leona Vicario 2026 es uno de los programas sociales destinados a proteger a niñas, niños y adolescentes que viven en la Ciudad de México y atraviesan condiciones de vulnerabilidad económica, familiar o social.

El apoyo es otorgado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX), mediante la Dirección Ejecutiva de Apoyo a las Niñas, Niños y Adolescentes. Por su parte, el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (FIBIEN) se encarga de administrar y dispersar los recursos económicos.

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Además de entregar un depósito mensual, el programa contempla diferentes servicios gratuitos enfocados en el bienestar físico, emocional y social de las personas beneficiarias y sus familias.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Leona Vicario 2026?

El programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años con 11 meses, residentes de la Ciudad de México, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social.

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En el caso de los menores en edad escolar, uno de los requisitos principales es estar inscrito en una escuela pública de la capital, ya sea de nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria o educación media superior.

La Beca Leona Vicario brinda apoyo económico mensual y servicios integrales a niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México en situación de vulnerabilidad

La inscripción puede corresponder a una modalidad escolarizada, semiescolarizada o en línea. Las niñas y los niños de cero a tres años quedan exceptuados de este requisito debido a que, por su edad, pueden no estar incorporados todavía a un plantel educativo.

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Entre los grupos considerados prioritarios se encuentran los menores que:

Viven en condiciones de pobreza.

Son víctimas de violencia.

Perdieron a su madre, padre o tutor.

Tienen una madre, padre o tutor con discapacidad permanente que le impide trabajar.

Son hijos de personas privadas de la libertad.

Son hijas o hijos de policías que fallecieron en cumplimiento de su deber.

Viven en hogares encabezados por madres, padres o tutores solos en situación vulnerable.

El programa también presta atención especial a la primera infancia, particularmente a las niñas y los niños de cero a tres años.

Requisitos principales para recibir el apoyo

Para acceder a la Beca Leona Vicario, la persona beneficiaria debe vivir y radicar en la Ciudad de México. Asimismo, la familia deberá acreditar que se encuentra en una condición económica vulnerable y que sus ingresos no superan el umbral establecido en las reglas vigentes del programa.

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Como referencia, se considera una línea de pobreza aproximada de 4 mil 763 pesos mensuales; sin embargo, el límite aplicable y la documentación requerida deben consultarse en la convocatoria o en las Reglas de Operación correspondientes, pues pueden actualizarse.

También será necesario acreditar la edad del menor, su domicilio y, cuando corresponda, su inscripción en una escuela pública. En los casos prioritarios, las familias deberán presentar los documentos que permitan comprobar la situación particular por la cual solicitan el apoyo.

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La Beca Leona Vicario brinda apoyo económico mensual y servicios integrales a niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México en situación de vulnerabilidad

¿Cuánto paga la Beca Leona Vicario según la edad?

El depósito mensual de la Beca Leona Vicario no es igual para todas las personas beneficiarias. El monto se determina de acuerdo con el grupo de edad:

De 0 a 2 años: mil 32 pesos mensuales.

De 3 a 5 años: 432 pesos mensuales.

De 6 a 14 años: 382 pesos mensuales.

De 15 a 17 años: mil 32 pesos mensuales.

En ciertos casos excepcionales, también pueden concederse apoyos a población no escolarizada o que recibe atención múltiple, siempre que se cumplan los criterios establecidos en las Reglas de Operación.

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¿Qué otros beneficios ofrece el programa?

La Beca Leona Vicario no se limita al pago económico. Las personas incorporadas al programa también pueden recibir servicios integrales gratuitos, entre ellos atención médica preventiva, consultas odontológicas y servicios de salud mental.

El esquema contempla además actividades culturales, recreativas y deportivas, asesoría jurídica y acciones orientadas a fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

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De esta manera, el programa busca atender distintas dimensiones de la vulnerabilidad infantil y adolescente, al combinar la entrega de recursos económicos con servicios de acompañamiento. Las familias interesadas deberán mantenerse atentas a la información difundida por el DIF CDMX y revisar los requisitos vigentes antes de comenzar el proceso de solicitud.