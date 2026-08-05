¿Dónde está el Volcán de Fuego y qué tan cerca está de Chiapas?

Volcán de Fuego de Guatemala (Johan ORDONEZ / AFP)

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El volcán de Fuego de Guatemala se ubica a unos 140 kilómetros en línea recta de la frontera con Chiapas, una distancia que coloca a municipios del Soconusco dentro del radar de las autoridades mexicanas cada vez que el coloso registra actividad eruptiva.

Protección Civil de Chiapas mantiene vigilancia en siete municipios fronterizos, aunque hasta este miércoles 5 de agosto no se reporta caída de ceniza en territorio mexicano ante el aumento en la actividad del volcán guatemalteco.

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El volcán se localiza en el centro-sur de Guatemala, en el límite de los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, a unos 50 kilómetros de Ciudad de Guatemala y a 16 kilómetros de Antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su altura es de aproximadamente 3,763 metros sobre el nivel del mar.

La actividad del Volcán de Fuego combina erupciones estrombolianas y vulcanianas con columnas de ceniza, flujos piroclásticos y lahares. (Cortesía A. R. Fotografía y edición)

El coloso lleva en erupción constante desde enero de 2002, aunque su actividad se intensificó con pulsos explosivos desde la noche del 3 de agosto, según el Diario del Soconusco. La fase actual es la más explosiva y crítica del proceso eruptivo, con emisión de gases, ceniza y lava desde el cráter, informó el director del INSIVUMEH, Edwin Rojas.

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La ceniza llegó a San Marcos, departamento guatemalteco que colinda con México

Durante la fase eruptiva, la columna de ceniza alcanzó entre 5,000 y 7,000 metros sobre el nivel del mar y se dispersó 120 kilómetros en dirección oeste y noroeste, sobre los departamentos guatemaltecos de Chimaltenango, Suchitepéquez y Sololá, de acuerdo con el INSIVUMEH. Los residuos volcánicos llegaron al departamento de San Marcos, que comparte frontera con Chiapas.

El modelo meteorológico del INSIVUMEH prevé que la ceniza podría dispersarse hasta 150 kilómetros en las próximas horas, alcanzando el espacio aéreo del departamento de Quetzaltenango. Las emisiones podrían continuar hasta por 24 horas más.

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(INSIVUMEH)

El boletín más reciente del organismo, actualizado la madrugada de este miércoles a la 1:48, indica que horas después la ceniza se desplazó en dirección norte sobre Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez, y que los registros sísmicos no sugieren un incremento en la actividad del volcán. El INSIVUMEH considera el episodio parte de la actividad normal del coloso.

Los municipios chiapanecos que Protección Civil vigila son Suchiate, Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Tapachula. Todos pertenecen a la región del Soconusco, la franja costera más cercana a la frontera guatemalteca.

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Protección Civil Chiapas descarta riesgo directo, pero mantiene el monitoreo

El Volcán de Fuego figura entre los volcanes más activos de Centroamérica y forma parte del Arco Volcánico Centroamericano. (Cortesía A. R. Fotografía y edición)

El delegado de Protección Civil de la región Soconusco Alto, Joaquín Ernesto Montes Molina, descartó afectaciones en la zona. “La ceniza puede viajar hasta un máximo de 100 km de distancia, entonces es muy baja la probabilidad de que caiga en estos municipios y la región”, dijo al Diario del Soconusco.

Montes Molina precisó que el volcán está a unos 250 kilómetros de Tapachula y a 220 de Suchiate. Pidió a la población no alarmarse: “Es muy poco probable que llegue aunque sea un poquito a la región como tal”. Añadió que las evacuaciones visibles en redes sociales corresponden a comunidades ubicadas entre 40 y 100 kilómetros del cráter, dentro de Guatemala.

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El coordinador de Protección Civil de Suchiate, Juan Antonio Ruiz, confirmó a Record que no se ha detectado presencia de ceniza en territorio mexicano. Recomendó evitar el contacto con el agua de lluvia ante la posibilidad de que contenga partículas volcánicas.

Protección Civil de Chiapas precisó que la lava y los flujos piroclásticos no representan riesgo para México: el único fenómeno que podría cruzar la frontera es la ceniza, y solo si los vientos soplan hacia el norte o noreste, algo que ocurre de forma poco frecuente. Hasta ahora las autoridades mexicanas y chiapanecas no han emitido boletines de alertamiento.

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La erupción de 2018 marcó el antecedente más grave

Un grupo de evacuados descansa en un refugio tras huir de su localidad a raíz de la erupción del volcán de Fuego en Alotenango, Guatemala, el 3 de agosto de 2026. Las autoridades guatemaltecas declararon el segundo nivel de alerta de emergencia más alto del país el 4 de agosto, tras una gran erupción del volcán más activo de Centroamérica, lo que motivó la evacuación de las poblaciones cercanas. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

La erupción del 3 de junio de 2018 es el antecedente más destructor registrado en el volcán de Fuego. Generó flujos piroclásticos que sepultaron comunidades enteras en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, con un saldo de 202 muertos y al menos 229 desaparecidos. En ese episodio, las afectaciones se concentraron en territorio guatemalteco y no se registraron daños en Chiapas. La última erupción significativa antes de la actual se registró el 9 de marzo de 2025.

La erupción actual dejó hasta este miércoles 29,000 personas afectadas y más de 1,700 evacuadas en Guatemala, según el balance de la Conred.