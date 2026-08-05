Christian Lara responde a Ana María Alvarado tras filtrar cambios en noticiarios de TV Azteca

Ana María Alvarado habló sobre supuestas modificaciones en los noticieros de TV Azteca.

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Los rumores sobre una reestructuración en los espacios informativos de TV Azteca escalaron después de que la periodista Ana María Alvarado difundiera una versión sobre presuntos movimientos entre conductores de Azteca Uno y ADN40. Horas más tarde, Christian Lara respondió desde las plataformas oficiales de la televisora con un mensaje que no confirmó los relevos mencionados, pero sí adelantó un cambio en la línea editorial de los noticiarios.

La conductora aprovechó la controversia para asegurar que la empresa mantendrá su postura crítica frente al poder y que las modificaciones se conocerán en los próximos días.

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¿Qué cambios anunció Ana María Alvarado?

De acuerdo con Ana María Alvarado, Javier Alatorre permanecería como titular de Hechos Noche, al considerar que continúa como la principal figura informativa de la barra nocturna de TV Azteca.

La periodista también afirmó que los ajustes se concentrarían en los espacios matutinos. Según su versión, Romina Ramos y Leo Arriaga conducirían Hechos: Primera en Línea; Jorge Zarza conservaría el siguiente bloque informativo y Manuel López San Martín compartiría la conducción con Christian Lara en el horario de las 8:00 de la mañana, mientras que Roberto Ruiz pasaría al noticiario nocturno de ADN40.

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Alvarado explicó que estos movimientos responderían a una renovación de rostros dentro de los espacios informativos, aunque hasta ese momento no existía una confirmación oficial por parte de la televisora.

Christian Lara, conductora de TV Azteca, explica desde una plataforma oficial cambios en la línea editorial de los noticiarios, sin confirmar relevos. (Instagram: Azteca Uno)

La respuesta de Christian Lara

Ante la conversación generada en redes sociales, Christian Lara publicó un mensaje en el que prometió explicar “de primera mano” los cambios reales en Azteca Noticias.

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Antes de abordar la programación, lanzó un posicionamiento sobre la labor periodística del grupo.

“A lo largo de más de tres décadas en Hechos y en ADN, hemos estado comprometidos con la información, con la verdad, con la libertad de expresión, pero sobre todo con México. Eso les adelanto, eso no va a cambiar”, expresó.

La periodista también cuestionó a quienes, según dijo, buscan limitar el trabajo de los medios.

“Aun cuando quieran seguir siendo autoritarios, censores, mentirosos e intenten callarnos, no vamos a dar un solo paso atrás. No vamos a ocultar sus robos millonarios y tampoco sus vínculos con el narco. Tampoco vamos a solapar proyectos fracasados que además costaron millones y millones a los mexicanos”.

Sobre la programación, evitó confirmar los cambios mencionados por Ana María Alvarado y únicamente adelantó que la oferta informativa será presentada próximamente.

Además, aseguró que la cobertura periodística será más firme.

“Seremos más críticos, seremos más contundentes, señalaremos absolutamente todo lo que esté mal, daremos más voz a aquellos que llevan años buscando justicia y vamos a evidenciar todas sus mentiras”, declaró.

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Christian Lara y Ana María Alvarado aparecen en retratos individuales colocados uno al lado del otro, con fondos neutros. (Instagram: Christian Lara / Ana María Alvarado)

Controversia por los lineamientos del derecho de las audiencias

El mensaje de Christian Lara también apareció en medio del debate por los nuevos lineamientos sobre el derecho de las audiencias promovidos por el gobierno federal.

Este marco busca proteger a los ciudadanos como consumidores de radio y televisión, con principios como el acceso a información veraz, plural y oportuna, además de exigir una clara diferenciación entre contenidos informativos, opiniones y publicidad.

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Sin embargo, distintos sectores de los medios de comunicación han manifestado preocupación por el alcance de estas disposiciones y su posible impacto sobre la libertad editorial.

En ese contexto, la respuesta de Christian Lara vinculó los próximos cambios de Azteca Noticias con una postura de mayor confrontación informativa, aunque sin confirmar oficialmente la reestructura de conductores que dio a conocer Ana María Alvarado.

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