La Casa de los Famosos México 2026: qué celebridades cambiaron de cuarto

La noche del 4 de agosto, durante la gala de La Casa de los Famosos México 2026, Karina Torres se convirtió en la habitante que encontró la Moneda del Destino y desató el primer intercambio de cuartos de la temporada: Gema Garoa salió de Malibú para instalarse en Tulum, mientras que Arantza Ruiz hizo el recorrido contrario.
La dinámica arrancó con más de 120,000 votos del público, que a través del grupo de WhatsApp del programa eligió que el intercambio se diera entre las habitaciones Malibú y Tulum, descartando las combinaciones Ibiza-Malibú e Ibiza-Tulum.
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Los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice anunciaron en plena gala que la segunda Moneda del Destino de la temporada estaba escondida en algún punto de la casa, cerca de la escalera que conduce a la suite del líder. La Jefa tomó el micrófono para darles la instrucción a los habitantes: quien la encontrara primero tendría un beneficio, cuya naturaleza solo se revelaría en el confesionario.
Torres fue la más rápida. Tras localizarla, entró al confesionario, donde La Jefa le explicó las reglas: debía nombrar a dos compañeros, uno de Malibú y uno de Tulum, para que intercambiaran habitación. “Tienes una gran responsabilidad”, le dijo La Jefa.
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La polémica elección de Karina Torres
Tras varios minutos de reflexión, Torres anunció su decisión: Gema Garoa dejaría Malibú para mudarse a Tulum, y Arantza Ruiz haría el movimiento en sentido opuesto, de Tulum a Malibú.
El cambio reorganizó por completo la convivencia entre los grupos. La habitación Tulum quedó integrada por: Karina Torres, Brianda Deyanara, Moisés Peñaloza, Memo Schutz y Garoa. Malibú pasó a albergar a: Fede Vigevani, Masad Altamimi, Ximena Herrera, Flor Vigna, Yahir y Ruiz.
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Ibiza, la única habitación sin cambios
La habitación Ibiza fue la única que no registró movimiento. Aldo Rendón, Ese Pérez, Yanet García, Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro se mantienen como estaban desde el inicio de la competencia.
Esta es la segunda Moneda del Destino que se activa en la temporada. La primera tuvo una mecánica distinta: sumó votos en la nominación de esa semana. La de este martes, en cambio, redibujó las alianzas al separar a algunos habitantes de sus grupos originales y colocarlos en habitaciones con dinámicas distintas.
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El programa lleva apenas dos semanas al aire y ya registra dos intervenciones del destino que alteraron el juego. La decisión de Torres, respaldada por la elección mayoritaria del público, coloca a Garoa en un entorno nuevo y a Ruiz en uno de los cuartos que, hasta esta noche, era el de su rival.
La nueva distribución de habitaciones entra en vigor a partir de este miércoles 5 de agosto y marca el inicio de una dinámica diferente para los 17 participantes que siguen en competencia.
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Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026
- Luis Chaparro — Creador de contenido
- Gema Garoa — Actriz y conductora
- Yanet García — Actriz y Health Coach
- Memo Schutz — Comentarista y conductor
- Brianda Deyanara — Creadora de contenido
- Fede Vigevani — Creador de contenido
- Ese Pérez — Creador de contenido
- Arantza Ruiz — Actriz
- Masad Altamimi — Creador de contenido
- Flor Vigna — Actriz y cantante
- Yahir — Cantante
- Cynthia Klitbo — Actriz
- Moisés Peñaloza — Actor
- Aldo Rendón — Fashion Stylist
- Ximena Herrera — Actriz
- Karina Torres — Creadora de contenido
- Ernesto Laguardia — Actor
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