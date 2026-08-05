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Harry Styles canta “Cielito lindo” en su tercer concierto en el Estadio GNP Seguros

El cantante británico continúa con una residencia de seis noches en el Estadio GNP Seguros

Con apenas un verso a capela, Styles logró que miles de voces en el estadio cantaran al unísono "Cielito lindo"; la escena se volvió viral de inmediato y cerró una noche que el público capitalino no olvidará pronto. (TikTok @lultav)

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Harry Styles sorprendió a miles de fans en el Estadio de la Ciudad de México al interpretar a capela “Cielito lindo”, el tema mexicano, durante su tercer concierto en el país. El momento desató una ovación generalizada y convirtió al recinto en un coro masivo cuando el cantante señaló al público para que se uniera.

El estallido de aplausos llegó desde las primeras notas. Styles arrancó con el verso más reconocible del tema: “Ay, ay, ay, ayyy, canta y no llores”, y de inmediato extendió el brazo hacia las gradas. Miles de voces respondieron al unísono.

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La escena duró apenas unos segundos, pero bastó para que la noche quedara grabada en la memoria de quienes estuvieron presentes. El cantante británico no necesitó acompañamiento musical: su voz sola, en un estadio repleto, fue suficiente para desatar la euforia.

La decisión de interpretar uno de los temas más reconocibles del folclor mexicano fue recibida como un gesto directo hacia el público local. Pues cabe señalar que Styles ya había visitado la Ciudad de México en ocasiones anteriores, desde que formaba parte de One Direction. Y esta tercera ocasión como solista consolidó el vínculo entre el artista y sus seguidores en el país.

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Harry Styles
El cantante británico continúa con una residencia de seis noches en el Estadio GNP Seguros. (Captura de pantalla TikTok/ @YazbethCervantes @Frida Fernandez)

Además de que ha demostrado que disfruta de la capital, pues Harry suele salir a correr, pasear y a comer en varias zonas de la ciudad.

“Buenas noches, Ciudad de México”

Al cierre del show, Styles tomó el micrófono y se despidió en español: “Buenas noches, Ciudad de México. Vayan a sus casas con cuidado, cuídense, muchas gracias”. La frase, breve y directa, arrancó otra ronda de aplausos del público.

La despedida en el idioma local reforzó el tono de la noche: un concierto en el que el artista no solo interpretó su propio repertorio, sino que también hizo suyo un clásico que pertenece a todos los presentes en el estadio.

El momento de “Cielito lindo” circuló de inmediato en redes sociales. Videos grabados desde distintos ángulos del estadio mostraron el instante en que miles de personas cantaron a coro, con Styles al centro del escenario.

De Harry Styles a Dua Lipa: la canción que ningún artista puede resistir en México

Harry Styles -México- 22 enero
Seis fechas, un solo recinto y un público que aguantó lluvia y granizo: Harry Styles convirtió el Estadio GNP Seguros en su casa durante dos semanas y cerró su tercera noche con "Cielito lindo". (Jesús Avilés/Infobae)

Harry Styles, Dan Reynolds de Imagine Dragons y Dua Lipa han cantado este tema con el estadio entero al unísono. De esta manera es como los artistas internacionales han reconocido el patrimonio musical de un país, ofreciendo un gesto genuino. Recientemente Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, entonó “Cielito lindo” en el Parque Fundidora de Monterrey durante el FIFA Fan Festival de junio de 2026, con 120,000 personas en el recinto. Apareció en escena con la playera de la Selección Mexicana. El video recorrió redes sociales en minutos.

Mientras que Dua Lipa llevó la estrategia más lejos: a lo largo de su Radical Optimism Tour interpretó más de 60 versiones de canciones locales en distintos países. En la Ciudad de México cantó “Bésame mucho” de Consuelo Velázquez.

Conciertos que restan de Harry Styles en CDMX

  • Viernes 7 de agosto
  • Sábado 8 de agosto
  • Lunes 10 de agosto

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