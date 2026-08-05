La Granja VIP 2 lanza su primer golpe a La Casa de los Famosos México 2026 al revelar a su primer granjero el día de nominaciones

La Granja VIP anunciará al primer participante de su segunda temporada este miércoles 5 de agosto, día de nominación de La Casa de los Famosos México 4, proyecto estelar de Televisa.
El anuncio oficial marca un cambio de estrategia de parte de TV Azteca respecto a 2025, cuando el programa 24/7 no rivalizó públicamente con el formato coproducido por TelevisaUnivision y Endemol.
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¿A qué hora será anunciado el primer participante de ‘La Granja VIP 2′?
Según el portal de Azteca Uno, la revelación se hará en el matutino Venga la Alegría, uno de los programas con mayor audiencia de la televisora.
No obstante, no hay una hora definida: “Te recomendamos no despegarte de la transmisión del programa desde las 9:00 am hasta la 1:00 pm, tiempo en el que dura el programa”, destaca el comunicado del canal.
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En X, cuentas especializadas en entretenimiento y televisión difundieron pistas sobre la identidad del primer habitante. Entre las celebridades más mencionadas destacaron el actor Nacho Casano y la presentadora Vanessa Claudio, quien a mediados de agosto concluirá su participación en el programa Solo la Más 2.
¿'La Granja VIP’ y ‘LCDLFMX 4′ estarán al aire al mismo tiempo?
Aunque TV Azteca no ha confirmado la fecha de inicio de la segunda temporada de La Granja VIP, se prevé que el proyecto no coincida con La Casa de los Famosos México.
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Versiones extraoficiales indican que el programa de telerrealidad de Azteca comenzará el 11 de octubre, una semana después de la final de LCDLFMX, siguiendo el cronograma de 2025, cuando el reality de TelevisaUnivision compitió por la audiencia únicamente por una noche contra MasterChef Celebrity México: Generaciones.
La Granja VIP 2026: ¿Quién ganó y cómo quedó el ranking?
La Granja VIP 2026 reunió a 16 participantes: Lola Cortés, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, Tania González “La Bea”, Eleazar Gómez, Omahi, Lis Vega, Carolina Ross, Kike Mayagoitia, Manola Díez, César Doroteo “Teo”, Alberto del Río “El Patrón”, Sandra Itzel, Kim Shantal, Jawy Méndez y Alfredo Adame.
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Solo cinco granjeros llegaron a la final. Alfredo Adame se llevó el primer lugar y fue coronado como el ganador. Eleazar Gómez ocupó el segundo puesto, César Doroteo “Teo” quedó en tercer lugar, Kim Shantal terminó en cuarto y Tania González “La Bea” cerró el top cinco.
‘LCDLFMX 4′: qué celebridades cambiaron de cuarto
En La Casa de los Famosos México 2026, la dinámica de la Moneda del Destino provocó el primer cambio de habitaciones de la temporada la noche del 4 de agosto. Karina Torres halló la moneda y eligió intercambiar a Gema Garoa de Malibú a Tulum, y a Arantza Ruiz de Tulum a Malibú, tras una votación de más de 120,000 personas en WhatsApp.
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La habitación Tulum quedó conformada por Karina Torres, Brianda Deyanara, Moisés Peñaloza, Memo Schutz y Garoa; Malibú por Fede Vigevani, Masad Altamimi, Ximena Herrera, Flor Vigna, Yahir y Ruiz. Ibiza mantuvo sus integrantes originales.
El cambio, resultado de la segunda Moneda del Destino, modifica alianzas y convivencia entre los 17 participantes a partir de este miércoles 5 de agosto, intensificando la competencia en la casa más famosa de México.
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Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026
- Luis Chaparro — Creador de contenido
- Gema Garoa — Actriz y conductora
- Yanet García — Actriz y Health Coach
- Memo Schutz — Comentarista y conductor
- Brianda Deyanara — Creadora de contenido
- Fede Vigevani — Creador de contenido
- Ese Pérez — Creador de contenido
- Arantza Ruiz — Actriz
- Masad Altamimi — Creador de contenido
- Flor Vigna — Actriz y cantante
- Yahir — Cantante
- Cynthia Klitbo — Actriz
- Moisés Peñaloza — Actor
- Aldo Rendón — Fashion Stylist
- Ximena Herrera — Actriz
- Karina Torres — Creadora de contenido
- Ernesto Laguardia — Actor
Este miércoles se llevará a cabo la segunda gala de nominación.
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