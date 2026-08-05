Claudia Sheinbaum publica en el DOF el nuevo reglamento de la Oficina de la Presidencia: desaparece la vocería

Claudia Sheinbaum Pardo sonríe y señala hacia adelante durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de México. (Presidencia)

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El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, documento que redefine la estructura y las atribuciones de las áreas que apoyan directamente a la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Entre los cambios más relevantes destaca la desaparición de la figura de la vocería presidencial dentro de la estructura administrativa, mientras que se fortalecen las responsabilidades de la Oficina de la Presidencia, la Secretaría Particular y la Coordinación General de Comunicación Social.

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El reglamento, que entró en vigor tras su publicación en el DOF, establece con mayor precisión las funciones de cada una de estas áreas con el objetivo de mejorar la coordinación institucional y la ejecución de los proyectos estratégicos del Gobierno de México.

Oficina de la Presidencia tendrá un papel estratégico

Refuerzan la Oficina de la Presidencia, encabezada por Lázaro Cárdenas Batel (Crédito: REUTERS/Henry Romero)

De acuerdo con el nuevo ordenamiento, la Oficina de la Presidencia, encabezada por Lázaro Cárdenas Batel, tendrá como una de sus principales responsabilidades apoyar la instrumentación de los proyectos prioritarios impulsados por el Gobierno federal.

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Asimismo, la Oficina de la Presidencia de la República dirigirá sus actividades aportando elementos a la presidenta Claudia Sheinbaum para sus tareas, para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

El reglamento también busca fortalecer los mecanismos de coordinación entre las distintas dependencias federales para garantizar una ejecución más eficiente de los programas gubernamentales.

Secretaría Particular asume nuevas responsabilidades

Carlos Augusto Morales López, secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum (Foto: @CarlosAugustoMX)

El documento también define de manera puntual las atribuciones de la Secretaría Particular, encabezada por Carlos Augusto Morales, cuya labor abarcará aspectos relacionados con diseñar la agenda y el calendario de actividades de la presidenta, así como determinar y conducir las tareas logísticas, operativas y de apoyo personal necesarias para el desarrollo de las actividades públicas y privadas.

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Entre sus nuevas responsabilidades destaca determinar estrategias de prevención y protección para garantizar la integridad de Sheinbaum Pardo, en conjunto con los cuerpos de seguridad y autoridades en materia de protección civil, seguridad pública y servicios médicos.

Además, podrá trazar y verificar rutas preferentes o alternas que permitan cumplir de manera eficaz y segura con la agenda presidencial.

También tendrá la responsabilidad de auxiliarla en su interacción institucional con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en general, con otras instituciones de los sectores público, privado y social.

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Además de dar seguimiento a las peticiones ciudadanas dirigidas a la Presidencia para canalizarlas a las instancias competentes.

Desaparece oficialmente la vocería presidencial

La presidencia desapareció lel área de la vocería (Cuartoscuro)

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del nuevo Reglamento de la Oficina de la Presidencia es que dentro de la estructura administrativa ya no aparece la figura de la vocería presidencial.

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Aunque la Coordinación General de Comunicación Social permanece como el área responsable de las tareas de comunicación institucional, el documento ya no contempla un cargo específico de vocero o vocera de la Presidencia, como ocurrió en la administración de López Obrador.

Con ello, la estrategia de comunicación del Gobierno federal queda concentrada en la Coordinación General, que continuará atendiendo la difusión de las acciones gubernamentales y la relación con los medios de comunicación.

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No habrá aumento en el presupuesto

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación señala expresamente que la aplicación del nuevo Reglamento de la Oficina de la Presidencia no implicará recursos adicionales para el Gobierno federal.

En ese sentido, la reorganización administrativa deberá realizarse con el presupuesto ya aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al presente ejercicio fiscal.

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