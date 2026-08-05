Dan un año de prisión preventiva a Iván Martín “N”, coautor del feminicidio de Valeria Márquez

Feminicidio de Valeria Márquez: imputan a Iván Martín “N”, presunto coautor del asesinato de la influencer

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Iván Martín “N” fue vinculado a proceso este 4 de agosto por el feminicidio de Valeria Márquez, la creadora de contenido de 23 años asesinada el 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza de Zapopan, Jalisco, mientras transmitía en vivo por TikTok. El juez Miguel Ángel Galván Esparza, titular del Juzgado Vigésimo de Control del Primer Partido Judicial, dictó prisión preventiva oficiosa por un año y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La audiencia se celebró en el Penal de Puente Grande, en El Salto, y se desarrolló de forma privada por disposición del propio juez Galván Esparza, quien argumentó que la medida buscaba “evitar afectar la integridad de alguna de las partes”.

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Qué papel habría tenido Iván Martín “N” en el crimen

De acuerdo con la investigación de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, Iván Martín “N” no fue el agresor directo. Las autoridades lo señalan como presunto coautor material: su función habría sido la de vigilante.

Según los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, el imputado habría monitoreado el salón de belleza Blossom The Beauty Lounge antes del ataque, mientras otro individuo ingresó al establecimiento bajo el pretexto de entregar un encargo a Valeria Márquez.

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En el aniversario del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, se observa su salón con un letrero de "Inmueble Asegurado" en la entrada, reflejando el estado actual del local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que el agresor confirmó la identidad de la víctima y abrió fuego, Iván Martín “N” habría escoltado su huida en motocicleta desde el estacionamiento de la Plaza Comercial Real Center hasta la avenida Acueducto, en la colonia Zona Real de Zapopan. Las autoridades lo señalan por su participación antes, durante y después del ataque.

La audiencia inicial y la decisión de no declarar

Durante la audiencia inicial, el imputado se reservó su derecho a declarar. A través de su defensa, se acogió al término constitucional, lo que trasladó la resolución sobre su vinculación a proceso a la sesión del martes 4 de agosto.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco formalizó la imputación por feminicidio ante el juez Galván Esparza y solicitó expresamente la vinculación a proceso. Desde su puesta a disposición, el imputado permaneció bajo prisión preventiva oficiosa, medida que en el sistema penal mexicano se aplica de forma automática para delitos de esta naturaleza.

El operativo que llevó a su detención

Iván Martín “N” fue detenido el 1 de agosto de 2026 en un domicilio de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, mediante una orden de aprehensión.

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El operativo estuvo a cargo de agentes de la Vicefiscalía especializada, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

Valeria Márquez sostiene un cerdo de peluche rosa, un obsequio recibido poco antes de su ejecución, en esta imagen que capta un momento previo a la tragedia. (Captura de pantalla: X)

La captura fue posible gracias a información de inteligencia aportada por el Gabinete de Seguridad Federal, derivada de la detención previa de Ramón “N”, alias “El R1”, aprehendido el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco. Esa detención permitió fortalecer la investigación contra Iván Martín “N” y obtener la orden de aprehensión en su contra.

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Durante el cateo simultáneo al domicilio, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, teléfonos celulares e identificaciones, todos incorporados a la carpeta de investigación. Con su aprehensión, suman dos personas detenidas en relación con el feminicidio de Valeria Márquez.

El crimen que conmocionó a México y la célula detrás del ataque

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio en Zapopan. Un hombre que se identificó como repartidor ingresó al establecimiento, verificó su identidad y le disparó dos veces: uno en el torso y otro en la cabeza. El ataque quedó registrado en la propia transmisión y generó una ola de indignación a nivel nacional e internacional.

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Valeria Márquez y Francisco "N", hijo del R1 (Redes sociales)

Las investigaciones apuntan a que el crimen fue ordenado por Ramón Ángel Álvarez Ayala, identificado como “El R1” y señalado como líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, la orden habría sido solicitada por el hijo del “R1”, identificado como Francisco Álvarez Solorio, quien habría mantenido una relación sentimental con la influencer y la habría amenazado en múltiples ocasiones.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio”, declaró García Harfuch.

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La investigación continúa abierta

Francisco Álvarez Solorio permanece prófugo como presunto instigador del crimen. La FGE de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones para localizarlo, y García Harfuch precisó que la detención de Iván Martín “N” aportó indicios para avanzar en esa búsqueda.

La Vicefiscalía especializada sigue a cargo de las indagatorias y cuenta con tres meses para el cierre de la investigación complementaria, conforme a lo determinado por el juez en la audiencia del 4 de agosto.

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