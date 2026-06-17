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Ricardo Monreal responde a Trump y defiende a Sheinbaum: “Está muy alejado de la realidad”

El líder morenista rechazó las acusaciones del presidente estadounidense sobre el control de los cárteles en México y respaldó la estrategia de seguridad del gobierno federal

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"La opinión de Donald Trump está muy alejada de la realidad": Ricardo Monreal. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)
"La opinión de Donald Trump está muy alejada de la realidad": Ricardo Monreal. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó las declaraciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que los cárteles del narcotráfico gobiernan México y calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como una mujer “muy asustada” frente al poder de las organizaciones criminales.

Al ser cuestionado por medios de comunicación, Monreal afirmó que la opinión del mandatario estadounidense está “muy alejada de la realidad” y defendió el desempeño de la jefa del Ejecutivo federal en materia de seguridad y gobernabilidad.

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El legislador sostuvo que Sheinbaum ha demostrado firmeza, carácter y una postura soberana frente a los desafíos que enfrenta el país, por lo que dijo no compartir las valoraciones expresadas por Trump durante su participación en la cumbre del G7 en Francia.

Monreal destaca resultados de seguridad del gobierno federal

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados señaló que la mandataria mexicana ha mantenido una estrategia constante para combatir a los grupos delictivos y a la delincuencia organizada.

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Ricardo Monreal defiende a Sheinbaum.

Según explicó, los resultados presentados recientemente por el Gobierno de México reflejan una reducción en diversos indicadores delictivos, incluidos los homicidios, lo que atribuyó al trabajo permanente de las autoridades federales.

Monreal aseguró que la presidenta ha actuado con honestidad, determinación y una política de mano firme contra quienes generan violencia en el país, por lo que consideró injustificadas las afirmaciones provenientes de Washington.

Las declaraciones de Trump elevan la tensión entre México y Estados Unidos

El legislador morenista reconoció que este tipo de comentarios pueden afectar la relación bilateral entre ambas naciones, particularmente en un momento en el que México y Estados Unidos mantienen una agenda común en temas de seguridad, migración y comercio.

Donald Trump afirmó que los cárteles del narcotráfico “gobiernan México”. REUTERS/Evelyn Hockstein
Donald Trump afirmó que los cárteles del narcotráfico “gobiernan México”. REUTERS/Evelyn Hockstein

Asimismo, señaló que las expresiones del mandatario estadounidense también impactan los esfuerzos de diálogo y entendimiento que la presidenta mexicana ha buscado mantener con el vecino del norte.

No obstante, pidió actuar con prudencia y evitar confrontaciones innecesarias, especialmente cuando se aproxima una etapa clave para la revisión y continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Contexto: ¿Qué dijo Donald Trump sobre México y Claudia Sheinbaum?

Durante una intervención en el marco de la cumbre del G7, Trump afirmó que los cárteles de la droga tienen el control total de México y sostuvo que el país ha perdido el control de su territorio.

Entre sus principales declaraciones destacan:

  • Aseguró que los cárteles “gobiernan México”.
  • Señaló que las organizaciones criminales tienen el control del país.
  • Describió a Claudia Sheinbaum como una mujer “muy buena”, pero “muy asustada”.
  • Reiteró su propuesta de endurecer las acciones contra el narcotráfico.
  • Insistió en que Estados Unidos incrementará la vigilancia sobre las rutas terrestres utilizadas para el tráfico de drogas.
Claudia Sheinbaum Pardo, con una chaqueta magenta y negra, sonríe ligeramente mientras habla desde un podio de madera que muestra el escudo de México
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido descrita como una mandataria con firmeza, carácter y postura soberana. (Presidencia)

Estas afirmaciones se suman a otros pronunciamientos realizados por Trump durante 2026, en los que ha vinculado la seguridad en México con el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Morena llama a la mesura en medio de la revisión del T-MEC

Monreal consideró que las declaraciones del presidente estadounidense también deben analizarse dentro del contexto político de su país, al señalar que forman parte de una narrativa dirigida a fortalecer apoyos electorales.

Por ello, llamó a los actores políticos mexicanos a responder con serenidad y responsabilidad institucional, evitando que los intercambios verbales escalen a un conflicto diplomático mayor.

Monreal consideró que las declaraciones de Trump forman parte de una narrativa política interna en Estados Unidos. (Infobae-Itzallana)
Monreal consideró que las declaraciones de Trump forman parte de una narrativa política interna en Estados Unidos. (Infobae-Itzallana)

El líder parlamentario expresó su confianza en que México, Estados Unidos y Canadá mantendrán vigente el T-MEC y lograrán avanzar en las negociaciones correspondientes. Sin embargo, reconoció que la incertidumbre aumenta conforme se acercan fechas clave para la discusión del acuerdo comercial.

Sheinbaum mantiene una postura de cooperación y soberanía

Mientras continúan las críticas provenientes de Washington, el gobierno mexicano ha reiterado que mantiene una estrategia de combate al crimen organizado basada en la cooperación internacional, pero sin renunciar a la soberanía nacional.

En ese contexto, Ricardo Monreal cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que las acusaciones de Donald Trump no reflejan la situación real del país, al tiempo que insistió en que México debe responder con prudencia ante un escenario bilateral cada vez más complejo.

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