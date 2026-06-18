La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, ahora va la gubernatura de Guerrero

Abelina López solicitará licencia indefinida al cargo de alcaldesa de Acapulco. Crédito: Fb: Abelina López

La alcaldesa de Acapulco por Morena, Abelina López, afirmó este 17 de junio que solicitará licencia indefinida al cargo y que al día siguiente irá al Congreso a presentar formalmente la petición.

En su declaración, López señaló que tiene sesión “como a las cuatro o cinco” y precisó: “Ahí habré de solicitar la licencia. Indefinida, para mañana temprano ir al Congreso, presentar mi solicitud de licencia indefinida”.

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La alcaldesa aspirante a la gubernatura de Guerrero agregó: “Abelina sale, pero la institución queda. Una etapa de mi vida, pero no tiene por qué a condición de la persona”.

Morena realiza en Acapulco una mesa con aspirantes al gobierno de Guerrero

Félix Salgado Macedonio, Esthela Damián, Abelina López Rodríguez, Beatriz Mojica Morga y Pablo Amílcar Sandoval asistieron al encuentro en Acapulco. (Foto: X/@A_MontielR)

Ariadna Montiel reunió el pasado viernes 12 de junio en Acapulco a los perfiles que se encaminan a disputar la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, en un encuentro a puerta cerrada que buscó fijar reglas de competencia rumbo a 2027 y contener las tensiones entre los grupos internos.

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A la cita acudieron Félix Salgado Macedonio, Esthela Damián, Abelina López Rodríguez, Beatriz Mojica Morga y Pablo Amílcar Sandoval. El objetivo central fue poner el foco en la competitividad y en la disciplina interna para frenar una escalada de tensiones entre aspirantes.

La presencia de Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, abre la lectura de que el tema del nepotismo podría no aplicarse con rigidez en Guerrero, debido al peso político del senador en la entidad. Esa asistencia lo colocó como uno de los nombres con mayor fuerza dentro del encuentro.

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Después de la reunión, Ariadna Montiel difundió un mensaje en redes sociales: “Somos un movimiento unido y organizado, comprometido con la defensa de la Transformación, la soberanía nacional y el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.

Morena ya definió parte de su calendario interno para 2027 desde el pasado 17 de marzo: el 22 de junio arrancará la selección de coordinaciones estatales en 17 entidades; el 3 de agosto se elegirán coordinaciones distritales federales; el 21 de septiembre, las municipales, y el 8 de noviembre, las distritales locales.

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La reunión fue encabezada por Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. La sesión estuvo orientada a ordenar la contienda interna en Guerrero, un estado que la dirigencia nacional considera estratégico.

El senador Félix Salgado puede registrarse en Morena para buscar Guerrero en 2027

La eventual candidatura de Salgado Macedonio queda sujeta a la revisión de requisitos partidistas y a la valoración final sobre nepotismo en Morena. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Félix Salgado Macedonio podrá registrarse en el proceso interno de Morena para buscar la gubernatura de Guerrero rumbo a 2027, aunque su eventual postulación quedará sujeta a la revisión de requisitos partidistas y a la valoración final sobre nepotismo, informó Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, durante la conferencia de la coalición con PT y PVEM de este martes 17 de junio.

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El registro para la alianza con PT y PVEM inicia el 22 de junio, dijo Hernández Mora en la misma conferencia, donde también precisó que el documento con la convocatoria saldría por la tarde. En ese proceso, Morena definirá coordinaciones estatales de defensa de la soberanía que perfilan a los posibles candidatos para las elecciones de 2027, cuando se renovarán gubernaturas, diputaciones locales y federales, además de ayuntamientos.

La dirigente confirmó la posibilidad de que el senador guerrerense participe pese a ser padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. “Sí puede registrarse, es militante de Morena y todas y todos nuestros militantes pueden hacerlo”, afirmó Citlalli Hernández Mora.

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Hernández Mora aclaró que la inscripción de cualquier aspirante no se valida en automático. Según la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el siguiente paso será que los órganos internos informen a cada perfil si cumple o no con los requisitos para iniciar el proceso.