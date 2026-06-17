México más allá de Cancún: los destinos que combinan paisajes únicos y precios accesibles para todos los viajeros en 2026

La vibrante calle principal de Todos Santos, Baja California Sur, muestra el histórico Hotel California adornado con coloridas bougainvilleas, tablas de surf y un puesto artesanal bajo un cielo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país ofrece una geografía turística que va del desierto al Caribe, con opciones reales para cada bolsillo. Mientras los grandes circuitos se concentran en la Riviera Maya o Los Cabos, una nueva lista de destinos —algunos casi sin turismo masivo— reúne paisajes únicos, gastronomía de referencia mundial y costos hasta 50% más bajos que las zonas de playa consolidadas.

México tiene destinos donde un viajero puede cubrir alojamiento, comida y actividades por entre MXN $700 y MXN $ mil 200 al día. Las ciudades del interior —Oaxaca, Guanajuato, Mérida, Zacatecas y Campeche— cuestan entre 30% y 50% menos que los destinos costeros, según datos de guías de viaje actualizadas para 2026.

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Mujer buceadora desciende en apnea rodeada de haces de luz en un cenote de aguas cristalinas de Yucatán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las joyas naturales que aún no se llenaron

Cuatro Ciénegas, en el estado de Coahuila, es uno de los ecosistemas más singulares del mundo: pozas de agua turquesa en medio del desierto, con una biodiversidad que no tiene equivalente en el país. Los costos de entrada y hospedaje son accesibles, y el turismo masivo aún no llegó.

Desde 2008, las pozas están protegidas por ley y no permiten el baño, aunque sí el recorrido por senderos, plataformas de observación y actividades como kayak en zonas habilitadas.

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Una pareja contempla las profundas aguas cristalinas en un paraje natural cercano a Hacienda 1800, disfrutando de la serena belleza del entorno. (Cuatro Ciénegas/Sectur)

En el extremo sur, el Parque Nacional Lagunas de Montebello, en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, ofrece más de 50 lagunas con tonalidades que van del azul turquesa al verde esmeralda. Se accede desde San Cristóbal de las Casas o Tuxtla Gutiérrez en transporte terrestre económico, y el hospedaje en cabañas locales mantiene precios notablemente bajos respecto a otros destinos del sureste.

La ruta habitual desde San Cristóbal de las Casas requiere un transbordo en Comitán de Domínguez y tarda entre cuatro y cuatro horas y media. Desde allí, combis locales cubren el tramo final hasta el parque con salidas regulares.

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Una vista panorámica de las Lagunas de Montebello en Chiapas, México, mostrando sus aguas azul profundo rodeadas de densa vegetación y colinas, con algunas pequeñas islas verdes. (Conanp/ Roberto Vázquez)

En la costa de Oaxaca, Mazunte combina playas poco concurridas con un ambiente tranquilo. A diferencia de otros puntos del estado, mantiene precios accesibles en hospedaje y gastronomía, con atardeceres que compiten con cualquier destino del Pacífico mexicano.

Esta pequeña tortuga marina, cuidada en el Centro Mexicano de la Tortuga, se prepara para su viaje al mar abierto. (Sectur)

Entre lo accesible y lo exclusivo

Una joven practica skimboard con habilidad sobre una ola espumosa en la pintoresca costa de Mazunte, disfrutando del deporte acuático bajo el sol. (Sectur)

Bacalar, en Quintana Roo, es la llamada “laguna de los siete colores”. Sus aguas cristalinas y tonos azules ofrecen una experiencia comparable a destinos caribeños exclusivos, pero con hospedajes boutique a precios moderados y actividades como kayak o paddleboard a costos razonables.

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Real de Catorce, en San Luis Potosí, es un pueblo mágico en medio del desierto con calles empedradas, hoteles boutique pequeños y atardeceres de referencia. Llegar implica atravesar el túnel Ogarrio, lo que ha mantenido alejado al turismo de paso. Su presencia en redes sociales crece con rapidez en 2026.

Valladolid, en Yucatán, gana terreno como alternativa a quedarse en Cancún. Su arquitectura colonial, la cercanía a Chichén Itzá y el acceso a cenotes privados la posicionan como base de operaciones para recorrer la península a menor costo. El presupuesto diario puede mantenerse entre MXN 800 y MXN 2 mil 500.

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Sayulita, en Nayarit, mezcla ambiente surfista con oferta gastronómica internacional. Viajar fuera de temporada alta reduce considerablemente los costos de hospedaje sin sacrificar la experiencia.

El gran viaje del norte: el tren Chepe y el Cañón del Cobre

La ruta ferroviaria Chihuahua-Pacífico, conocida como el tren Chepe, atraviesa el Cañón del Cobre —el sistema de barrancas más extenso de México, con seis cañones principales que en conjunto superan en superficie al Gran Cañón del Colorado— y conecta paisajes de sierra, bosque y costa en un solo trayecto.

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Los boletos del tren varían según el tramo y la temporada. Para el recorrido completo entre Los Mochis y Creel, la Clase Turista cuesta desde MXN $3 mil 500 en sencillo; la Primera Clase, desde MXN $6 mil 800. En el tramo parcial Creel-Bahuichivo —el más fotografiado—, la Clase Turista parte de MXN $ mil 400 en temporada baja y MXN $mil 700 en temporada alta. El presupuesto diario en la región, sumando hospedaje y comida, puede mantenerse desde MXN $700 con hostal en Creel y alimentación local.

Ciudades coloniales: cultura y gastronomía sin el precio de la playa

Recorrer sus mercados, andadores y templos no tiene costo, y la gastronomía local —Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO— se encuentra en puestos de mercado desde MXN $50 por platillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oaxaca sigue siendo uno de los destinos con mejor relación calidad-precio del país. Recorrer sus mercados, andadores y templos no tiene costo, y la gastronomía local —Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO— se encuentra en puestos de mercado desde MXN $50 por platillo.

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Guanajuato permite recorrer callejones, miradores y plazas a pie. Los hostales y hoteles boutique accesibles funcionan incluso en temporada media, con presupuestos diarios desde MXN mil pesos.

Campeche, menos saturada que otros destinos del sureste, ofrece murallas históricas, malecón y gastronomía a precios moderados, con costos de hospedaje por debajo de los de Cancún o Tulum.

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Zacatecas completa el mapa cultural del centro-norte: museos, teleférico y arquitectura colonial forman un itinerario accesible. Comer en fondas locales reduce el gasto diario de forma considerable.

Los impuestos que cambian el presupuesto real

Puerto Vallarta introdujo un nuevo cargo de MXN $160 para visitantes extranjeros en 2026, que incluye a pasajeros de cruceros. Estos montos se suman al costo total del viaje y conviene considerarlos al comparar destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde enero de 2026, varios destinos aplican cargos turísticos que no siempre aparecen en los paquetes de viaje. Quintana Roo cobra el Visitax de MXN $283 por persona—equivalente a 2,5 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)— para visitantes extranjeros que lleguen a Cancún, Tulum, Playa del Carmen o Cozumel. El pago es único por estancia y no aplica a ciudadanos ni residentes mexicanos. La edad de exención para menores varía según la fuente oficial consultada, por lo que conviene verificarla al momento de la reserva.

El estado de Baja California Sur—que incluye destinos como Los Cabos y La Paz— actualizó su cargo turístico “Embrace It” a MXN $488 por persona desde el 1 de enero de 2026, frente a los MXN $470 vigentes desde mediados de 2025. El cobro aplica a visitantes internacionales mayores de 12 años que permanezcan más de 24 horas en el estado.

Puerto Vallarta introdujo un nuevo cargo de MXN $160 para visitantes extranjeros en 2026, que incluye a pasajeros de cruceros. Estos montos se suman al costo total del viaje y conviene considerarlos al comparar destinos.