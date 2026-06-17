Luis Armando Melgar advierte al Verde sobre riesgos en la reputación al aliarse con Morena rumbo a 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien se ha posicionado como uno de los críticos de Morena pese a la alianza con el oficialismo, advirtió que en tiempos electorales se debe priorizar “servir a la ciudadanía y cerrarle la puerta a los NarcoPolíticos”.

“Narcopolíticos en este país son una realidad”, acusa Melgar

En conferencia de prensa desde el Senado de la República, Melgar aseguró que los partidos de la coalición deben ser cuidadosos “porque el tema del narco y los narcopolíticos en este país son una realidad. Tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”.

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Cuestionado por la decisión de seguir siendo parte de una coalición a la que se ha dedicado a señalar en múltiples ocasiones y que, incluso, ha votado en contra iniciativas del oficialismo, el senador del Verde se dijo “dueño de mis convicciones”, aseguró que su escaño no lo ganó con base en el impulso de Morena:

“Llegué a mi elección con votos del Partido Verde, ningún voto de Morena me acompañó, y con esa solvencia moral hoy defiendo lo que creo. No estoy obligado a votar todas las cosas por convicción, porque no somos ni sometidos ni paleros”.

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CRÉDITO: Izquierda (Morena) | Derecha X(@LAMelgar)

Senador del Verde se une a MC para impulsar iniciativa

Junto al senador Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano (MC), Melgar anunció la presentación de una iniciativa con la que buscarán ponerle candados al uso de los programas sociales en tiempos electorales, adelantando que será llamada “Iniciativa de la Neutralidad de los Programas Sociales”.

La definió como un bloqueo de trascendencia para el partido que encabeza Ariadna Montiel:

“Queremos que Morena deje de usar los apoyos sociales para usos partidistas. Queremos que Morena deje de ponerle sus colores, sus logos, y que no haga de los programas sociales su patrimonio político. Queremos que Morena no use el padrón electoral para sus propios beneficios. Queremos que Morena respete los programas que son de todos los mexicanos. Los programas no son del partido Morena, los programas son de todos los mexicanos, derechos constitucionales, y así van a ser y así van a seguir siendo”.

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Por su parte, Colosio precisó que el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, el cual estipula que los programas sociales son “públicos y ajenos a cualquier partido político”, no basta para que los partidos políticos no hagan mal uso de estos, sobre todo en tiempos electorales.

PVEM y MC buscan que Morena no use los programas sociales para su imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando alguien utiliza los programas sociales para condicionar el voto, lo que está cometiendo es lisa y llanamente una extorsión electoral: le está diciendo a una persona en situación de vulnerabilidad que su apoyo depende de cómo vote”.

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Coalición oficialista podría representar un “riesgo”

En redes sociales, Melgar escribió un breve mensaje en el que insinuó que el Verde podría ser tachado de cómplice ante los señalamientos de vínculos con el crimen organizado al que se han visto sometidos políticos de Morena, alcanzado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Adelantó que la coalición podría jugarle en contra al partido donde milita:

“Ir en coalición con Morena puede representar una ventaja electoral, pero también implica riesgos reputacionales y señalamientos de complicidad. Basta ver el caso de Sinaloa con Rocha Moya”.

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Rubén Rocha Moya y 9 personas más que formaron parte de su administración fueron acusados por Estados Unidos de tener vínculos con Los Chapitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aseguró que situaciones como las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos donde se relaciona a por lo menos 9 personas que fueron integrantes de la administración de Rocha Moya con la facción de Los Chapitos, puede llegar a pasar factura a toda la alianza:

“Un mal perfil ya no afecta solamente a una persona: puede convertirse en un factor de contagio para toda una coalición”.