Partido Verde apostará por acuerdos internos para elegir candidaturas rumbo a 2027: “No somos Morena”

El PVEM mantendrá la alianza con Morena y el PT, pero no adoptará las mismas reglas para elegir candidatos.

La construcción de la alianza oficialista para las elecciones de 2027 comenzó a mostrar matices entre sus integrantes.

Aunque el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mantiene su intención de competir junto con Morena y el Partido del Trabajo (PT), dejó claro que la definición de sus aspirantes a las gubernaturas seguirá reglas propias y responderá a acuerdos políticos internos, sin replicar completamente el modelo impulsado por el partido guinda.

PUBLICIDAD

Durante un evento relacionado con la construcción de alianzas rumbo a los comicios de 2027, el coordinador nacional de elecciones del PVEM, Arturo Escobar, explicó que el proceso de selección de perfiles en su partido no tiene carácter estatutario, por lo que se desarrollará de manera distinta al de Morena.

PVEM perfila candidatos en las 17 gubernaturas en juego

Escobar señaló que el objetivo del partido es registrar perfiles de mujeres y hombres en las 17 entidades que renovarán gubernatura el próximo año, con el propósito de fortalecer la presencia territorial del Verde y preparar el camino para la definición de las candidaturas de la coalición.

PUBLICIDAD

El senador Arturo Escobar marcó distancia de Morena en la definición de candidaturas rumbo a 2027.

El dirigente reconoció que el mecanismo utilizado por Morena para elegir a sus representantes ha sido exitoso, especialmente el aplicado durante la contienda interna presidencial de 2023.

Sin embargo, aclaró que en el caso del PVEM se trata de un procedimiento político y no de una obligación establecida en sus estatutos.

PUBLICIDAD

En ese sentido, sostuvo que el partido busca construir una base territorial sólida y llegar con mayor organización al arranque formal del proceso electoral.

Sin licencia obligatoria para funcionarios que aspiren a competir

Una de las principales diferencias con Morena será la participación de servidores públicos que busquen formar parte del proceso interno.

Mientras el partido guinda estableció que sus aspirantes deberán separarse de sus cargos mediante licencia o renuncia para registrarse, el Verde no exigirá ese requisito.

PUBLICIDAD

Mientras Morena pide separación del cargo, el PVEM permitirá la participación de funcionarios en activo.

De acuerdo con Arturo Escobar, quienes estén interesados en representar al partido podrán participar sin abandonar sus responsabilidades actuales, ya que la convocatoria tendrá un carácter político interno y no electoral.

El dirigente insistió en que el objetivo inmediato es identificar liderazgos y fortalecer la organización partidista en cada entidad, por lo que no considera necesario imponer restricciones similares a las de Morena.

PUBLICIDAD

Aspectos clave del proceso interno del PVEM

Buscará registrar perfiles en las 17 entidades que renovarán gubernatura .

No exigirá licencia ni renuncia a funcionarios públicos interesados en participar.

La selección responderá a acuerdos políticos internos .

Tomará como referencia algunos mecanismos utilizados por Morena .

Busca fortalecer la estructura territorial antes del inicio formal del proceso electoral .

Aspira a mantener la alianza con Morena y el PT en la mayoría de los estados.

Alianza oficialista unifica registros, pero no las reglas

Las declaraciones de Escobar se producen después de que Morena, PVEM y PT acordaran coordinar el registro de aspirantes rumbo a 2027.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, informa que el documento saldrá por la tarde y detalla que el registro para la alianza con PVEM y PT inicia el 22 de junio.

Las tres fuerzas políticas abrirán de manera simultánea el proceso para quienes busquen convertirse en coordinadores estatales de la transformación, una figura que posteriormente puede derivar en candidaturas a gubernaturas.

PUBLICIDAD

No obstante, aunque compartirán calendario y estrategia general, cada partido conservará su propia convocatoria y establecerá reglas distintas para sus militantes.

Esto significa que mientras Morena aplicará filtros relacionados con licencias, evaluaciones de perfiles y restricciones derivadas de sus estatutos internos, el Partido Verde tendrá mayor flexibilidad para definir a sus participantes.

PUBLICIDAD

Las diferencias entre Morena y el Verde siguen presentes

La postura expresada por el PVEM también refleja las tensiones que han surgido entre ambos partidos durante los últimos meses.

Uno de los principales desacuerdos ha estado relacionado con la reforma electoral impulsada por el oficialismo.

Ruth González PVEM senadora SLP (especial)

El Verde ha manifestado reservas respecto a propuestas que podrían modificar la representación proporcional en el Congreso, argumentando que las diputaciones plurinominales funcionan como un contrapeso dentro del sistema democrático.

PUBLICIDAD

También han existido diferencias sobre el financiamiento público de los partidos políticos y sobre estrategias electorales en algunas entidades.

En la Ciudad de México, por ejemplo, dirigentes del PVEM han cuestionado la relación política con Morena a nivel local, mientras que en San Luis Potosí persisten debates sobre quién debería encabezar una eventual candidatura de la coalición.

Rumbo a 2027, la coalición apuesta por la unidad

A pesar de los desencuentros, las dirigencias nacionales de Morena, PVEM y PT han reiterado que su objetivo es competir juntas en la mayoría de las elecciones estatales de 2027.

Rumbo a 2027, el PVEM busca fortalecer su presencia territorial sin replicar las reglas internas de Morena.

La presidenta nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, ha señalado que la intención es mantener la alianza y construir acuerdos que permitan presentar candidaturas competitivas en las entidades donde se renovarán gubernaturas.

Sin embargo, las declaraciones de Arturo Escobar dejan ver que cada partido buscará conservar espacios de autonomía en la toma de decisiones.

Así, mientras Morena avanza con un proceso interno basado en encuestas y reglas estatutarias, el PVEM apuesta por acuerdos políticos propios para definir a quienes buscarán representar a la coalición oficialista en una de las elecciones más importantes del próximo sexenio.