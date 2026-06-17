Lo que hace el Infonavit con tu deuda mensual si te quedas sin trabajo y qué debes activar de inmediato

El Infonavit tiene mecanismos para proteger la vivienda ante la pérdida de empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder el empleo cuando se tiene un crédito hipotecario activo genera una pregunta inmediata: ¿qué pasa con los pagos? El Infonavit tiene una respuesta institucional para ese escenario, pero no opera sola ni de forma ilimitada.

Hay un mecanismo que el trabajador debe activar por su cuenta y que marca la diferencia entre proteger su vivienda o acumular una deuda que crece en silencio.

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La prórroga automática congela cobros, pero no detiene todo

De acuerdo con el Plan Estratégico y Financiero 2026, aprobado por la Asamblea General del Infonavit, la prórroga temporal se activa automáticamente cuando el acreditado deja de recibir cuatro pagos continuos y cuenta con meses de prórroga disponibles.

La prórroga automática funciona como un freno inmediato: al detectar el cese de pagos patronales, el sistema congela las mensualidades y evita que el trabajador acumule un historial crediticio negativo.

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Existen apoyos institucionales que se activan automáticamente al perder el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condición adicional es que no se hayan realizado pagos tras el cese laboral. Si se cumple ese requisito, el Instituto aplica el mecanismo sin que el trabajador tenga que solicitarlo.

Con la reforma a la Ley Infonavit que entró en vigor en abril de 2025, esa prórroga deja de generar intereses durante su vigencia.

Es decir, el saldo no crece mientras el mecanismo está activo. Sin embargo, el Plan Estratégico 2026 precisa que este beneficio tiene condiciones específicas de elegibilidad y no aplica de forma indefinida, por lo que la situación del crédito puede deteriorarse si el trabajador no actúa dentro de los primeros 30 días tras perder el empleo.

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Una reforma reciente modificó las condiciones del crédito para trabajadores desempleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante ese periodo, según el mismo Plan, el Infonavit puede implementar un modelo de recuperación de cartera con tres alternativas disponibles.

La primera son prórrogas temporales según historial de pago; la segunda, reestructuración de pagos para evitar acumulación de intereses o cargos excesivos; y la tercera, cobranza social preventiva que ajusta las condiciones a la realidad del trabajador.

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La institución señala que cualquier trámite debe realizarse exclusivamente por canales oficiales: el portal digital institucional oficial, los centros CESI y la línea Infonatel.

Parte de cada mensualidad se destina a un fondo de protección desde hace más de una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fondo de Protección de Pagos: el seguro que debes activar de inmediato

El mecanismo que el trabajador debe gestionar de forma activa es el Fondo de Protección de Pagos.

Conforme al Plan Estratégico 2026, desde 2009 el 2% de cada mensualidad de cualquier crédito Infonavit se destina a ese fondo específicamente para situaciones de desempleo.

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Al activarlo, el Fondo cubre el 10% de la mensualidad del crédito hasta por seis meses.

El fondo de protección cubre pagos parciales durante un periodo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el Instituto ha implementado medidas adicionales como la reducción de tasas, la disminución de mensualidades y el congelamiento de saldos, disponibles para acreditados que soliciten la evaluación de su caso.

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Para ser elegible, el acreditado debe haber mantenido al menos seis meses de relación laboral formal antes de perder el empleo.

Una vez utilizado, el Fondo puede solicitarse nuevamente cinco años después.

Se requiere cumplir ciertos requisitos laborales previos para acceder al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso para acceder a cualquiera de estos apoyos, según indica el Plan Estratégico 2026, es notificar la pérdida de empleo al Instituto a través de tres vías: el portal “Mi Cuenta Infonavit”, el Centro de Servicio Infonavit (CESI) o la línea Infonatel.

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El aviso oportuno permite al Instituto analizar el caso y activar el acompañamiento institucional antes de que el retraso supere un mes.

Documentar cada paso protege al acreditado

A través del Plan, las autoridades competentes recomiendan conservar copias de todas las notificaciones, acuerdos y comunicaciones con el Instituto durante el proceso.

Esta práctica respalda al acreditado y da seguimiento a los compromisos entre ambas partes.

El fondo puede utilizarse más de una vez a lo largo de la vida del crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto precisa que la evaluación de elegibilidad para programas de protección ocurre dentro de los primeros 30 días posteriores a la pérdida del empleo.

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Pasado ese plazo sin notificación, el saldo puede aumentar y el crédito avanzar a etapas críticas que reducen las opciones de regularización disponibles.

Hay varios canales oficiales para informar al Infonavit sobre un cambio de situación laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)