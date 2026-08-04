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Venta de autos en México repunta: se vendieron 130 mil vehículos en julio de 2026

INEGI reporta 130 mil 831 autos vendidos en México en julio de 2026, un alza de 3.4% anual

En el país se comercializan 130 mil 831 unidades durante el mes, 4 mil 290 más que en el mismo periodo de 2025, según el Avance de Resultados del RAIAVL difundido este 4 de agosto. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
En el país se comercializan 130 mil 831 unidades durante el mes, 4 mil 290 más que en el mismo periodo de 2025, según el Avance de Resultados del RAIAVL difundido este 4 de agosto. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
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En México se vendieron 130 mil 831 vehículos ligeros durante julio de 2026, lo que representa un incremento de 3.4% respecto al mismo mes de 2025, cuando se habían comercializado 126,541 unidades, de acuerdo con el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), publicado este 4 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La diferencia entre ambos periodos fue de 4 mil 290 unidades adicionales vendidas en el mercado interno, según el reporte del organismo.

El incremento anual llega a 5.0% frente a 2025, con 42 mil 509 autos adicionales colocados en el mercado interno, de acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. REUTERS/Carmen Jaspersen
El incremento anual llega a 5.0% frente a 2025, con 42 mil 509 autos adicionales colocados en el mercado interno, de acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. REUTERS/Carmen Jaspersen

El acumulado del año también muestra crecimiento

De enero a julio de 2026, la venta de vehículos ligeros en el país sumó 885 mil 349 unidades, lo que representa un aumento de 5.0% frente a las 842,840 unidades reportadas en el mismo periodo de 2025. La diferencia equivale a 42 mil 509 vehículos más comercializados en lo que va del año.

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De acuerdo con la gráfica histórica presentada por el INEGI, el acumulado enero-julio de 2026 es el más alto registrado desde 2019, cuando se vendieron 746 mil 726 unidades en ese mismo lapso. Antes de la pandemia, en 2016 y 2017, el mercado había alcanzado cifras superiores, con 855 mil 866 y 867 mil 682 unidades respectivamente.

¿Qué mide este indicador?

El RAIAVL integra la información de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y 8 empresas no afiliadas, que en conjunto comercializan 44 marcas que se producen y/o venden en México. El registro contempla tanto la venta de vehículos fabricados en territorio nacional como los importados.

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El INEGI precisó que las cifras de 2025 utilizadas para la comparación son revisadas, mientras que las de julio de 2026 son preliminares, por lo que podrían actualizarse en publicaciones posteriores. El organismo también señaló que la marca Motornation no suministró datos de ventas totales correspondientes a julio de 2026.

El registro integra información de 22 compañías afiliadas a la AMIA y ocho no afiliadas, e incorpora unidades nacionales e importadas; la marca Motornation no entregó sus cifras totales del mes
El registro integra información de 22 compañías afiliadas a la AMIA y ocho no afiliadas, e incorpora unidades nacionales e importadas; la marca Motornation no entregó sus cifras totales del mes

Próxima publicación

El Avance de Resultados difundido este martes corresponde a la primera de dos entregas mensuales que realiza el INEGI sobre el sector. El reporte completo del RAIAVL, que incluirá el desglose de ventas por marca y modelo, así como datos de producción y exportación, se dará a conocer el próximo 7 de agosto de 2026.

Este segundo reporte también contemplará información sobre la comercialización de vehículos híbridos y eléctricos, desglosada por entidad federativa, de acuerdo con la ficha metodológica del instituto.

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