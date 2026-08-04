Euro hoy en México: cotización de apertura del 4 de agosto

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En la apertura del día, el euro se cotiza en **19,9 pesos mexicanos**, lo que representa una disminución del **0,37%** en comparación con el precio de cierre previo de **19,97 pesos mexicanos**. Dow Jones

En la última semana, los euros experimentaron un avance del 0,24%, aunque en el análisis interanual se observa una bajada del 7,33%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, reflejando un debilitamiento de la divisa europea frente a la mexicana.

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La volatilidad actual del 5,41% se mantiene por debajo de la volatilidad de referencia del 5,54%, indicando una ligera estabilidad en el mercado cambiario.