Este es el rival de México para las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Después de vencer a Guatemala, el tricolor aseguró su boleto a la siguiente ronda y sigue en búsqueda de conseguir una medalla (X: miseleccionsubs)

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La Selección Mexicana de Futbol Varonil avanzó a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 tras imponerse 4-1 a Guatemala. Con esta victoria, el equipo nacional se coloca a un triunfo de asegurar medalla en el certamen regional.

El siguiente reto para México será enfrentar a Panamá este miércoles en la antesala de la final, mientras que en la otra semifinal Colombia se medirá ante Venezuela.

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Cómo le fue a México en fase de grupos

México golea a Guatemala 4-1 en Santo Domingo 2026 y avanza a semifinales. (X: miseleccionsubs)

El desempeño de la Selección Mexicana en el torneo de futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 fue de menos a más, pues en su debut el equipo nacional sufrió para vencer a Venezuela, pese a jugar con ventaja numérica desde el minuto 5.

Sin embargo, el gol del triunfo llegó hasta el 87´, cuando Joaquín Moxica remató de cabeza para sellar el 1-0 definitivo.

Esta victoria dejó en evidencia la falta de contundencia del tricolor frente al arco rival, además de la presión que el equipo tuvo para resolver partidos cerrados.

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Para su segundo compromiso, México volvió a mostrar carencias a la ofensiva e incluso estuvo cerca de ceder puntos ante República Dominicana. El partido se complicó y fue hasta la recta final cuando Jonathan Pérez logró empatar el marcador, evitando así una derrota que habría complicado el panorama para avanzar de ronda.

Fue hasta el tercer partido, frente a Guatemala, cuando el tricolor encontró su mejor versión en el torneo. Tahiel Jiménez se convirtió en la figura del encuentro al marcar tres goles, permitiendo que México obtuviera una victoria contundente por 4-1 y asegurara su clasificación a las semifinales.

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Cuándo y dónde ver las semifinales en México

La Selección Mexicana se enfrentará a Panamá por el boleto a la final. (Instagram: miseleccionsubs)

A continuación, te presentamos los horarios para las semifinales del torneo masculino de futbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se disputarán este miércoles 5 de agosto.

México vs Panamá: 13:00 horas

Colombia vs Venezuela: 17:00 horas

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México

Los encuentros podrán sintonizarse a través de las pantallas de Claro Sports, Azteca Deportes Network, Imagen Televisión, FOX Sports y AYM Sports.

Cuáles son las semifinales del torneo femenino

Después de vencer a Colombia, México tiene en sus manos la clasificación a la siguiente ronda. (Instagram: Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil de Futbol también avanzó a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde al igual que el equipo varonil comenzó el torneo con ciertas dudas tras empatar frente a Puerto Rico en su primer partido, resultado que dejó cuestionamientos sobre la contundencia y el funcionamiento colectivo.

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A pesar del tropiezo inicial, el cuadro femenil mostró capacidad de reacción y ajustes en su esquema para el siguiente compromiso frente a Colombia, donde México consiguió una victoria por la mínima diferencia, gracias a un gol de Paola García que marcó la diferencia en un partido cerrado. .

En el último duelo de la fase de grupos, la ofensiva tricolor finalmente logró desplegar su potencial tras golear 7-0 a Jamaica en una exhibición de dominio y eficacia al frente, mostrando variantes y mayor confianza en el ataque.

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La selección femenina se prepara para enfrentar este martes 4 de agosto al conjunto de El Salvador en punto de las 17:00 horas, donde buscarán conseguir su boleto a la final del certamen.