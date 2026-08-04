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Detienen en Texas a mexicano acusado de fraude piramidal que dejó más de 4 mil víctimas

Isaac Andrey “N” fue capturado en Texas, deportado a México y presentado ante un juez en Sinaloa; permanecerá en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica por un presunto esquema de falsas inversiones

Isaac Andrey “N” fue detenido en Texas y trasladado a México para enfrentar un proceso por presunto fraude específico. La Fiscalía de Sinaloa lo señala por participar en un esquema de falsas inversiones que habría dejado más de 4 mil víctimas y cerca de 900 denuncias; permanecerá en prisión preventiva mientras un juez define si es vinculado a proceso.

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Isaac Andrey “N”, un mexicano de 36 años acusado de participar en un presunto fraude masivo mediante una plataforma de inversiones, fue detenido en Texas, Estados Unidos, y posteriormente puesto a disposición de las autoridades mexicanas para enfrentar un proceso penal por el delito de fraude específico.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que durante la audiencia inicial celebrada en su contra el Ministerio Público formuló imputación por su probable responsabilidad en ese delito y solicitó su vinculación a proceso.

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Sin embargo, la defensa del acusado pidió la duplicidad del término constitucional de 144 horas para preparar su estrategia jurídica, solicitud que fue concedida por el juez. La continuación de la audiencia quedó programada para el próximo 6 de agosto, fecha en la que se resolverá si es vinculado a proceso.

Mientras tanto, el órgano jurisdiccional determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privado de la libertad durante el desarrollo de esta etapa del procedimiento.

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De acuerdo con la carpeta de investigación, Isaac Andrey “N” presuntamente operó, junto con otras personas, un esquema mediante el cual convencían a inversionistas de depositar fuertes cantidades de dinero bajo la promesa de obtener ganancias mensuales de entre 4% y 10% a través de una supuesta plataforma de inversión.

Las investigaciones señalan que el proyecto exigía una inversión mínima de 100 mil pesos y ofrecía rendimientos muy superiores a los del mercado financiero. No obstante, el dinero captado no era destinado a inversiones, sino que presuntamente era desviado a cuentas particulares y empresas fachada.

La Fiscalía de Sinaloa ha recibido alrededor de 900 denuncias formales relacionadas con este caso y estima que el número total de personas afectadas podría superar las 4 mil. (Crédito: Fiscalía de Sinaloa)
La Fiscalía de Sinaloa ha recibido alrededor de 900 denuncias formales relacionadas con este caso y estima que el número total de personas afectadas podría superar las 4 mil. (Crédito: Fiscalía de Sinaloa)

Más de 900 denuncias y miles de afectados

La Fiscalía de Sinaloa ha recibido alrededor de 900 denuncias formales relacionadas con este caso y estima que el número total de personas afectadas podría superar las 4 mil, lo que convertiría el caso en uno de los fraudes financieros más grandes registrados en la entidad en los últimos años.

Según las autoridades, el esquema tuvo un mayor impacto en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, donde cientos de personas entregaron sus ahorros con la expectativa de obtener altos rendimientos.

El presunto fraude colapsó en marzo de 2023, cuando los inversionistas dejaron de recibir los pagos prometidos y comenzaron a denunciar la imposibilidad de recuperar su dinero.

Así fue la captura en Estados Unidos

La detención de Isaac Andrey “N” fue resultado de una investigación conjunta entre la Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo.

Tras ser localizado en Texas, el acusado fue asegurado por agentes federales estadounidenses y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar el proceso penal iniciado en Sinaloa.

La Fiscalía sostiene que el imputado habría participado en el diseño y operación del esquema fraudulento junto con otras personas, por lo que las investigaciones continúan para determinar si existen más responsables y establecer el monto total del daño patrimonial ocasionado a las víctimas.

¿Qué condena podría enfrentar Isaac Andrey “N” por el presunto fraude?

La situación jurídica de Isaac Andrey “N” aún no está definida, pues será el próximo 6 de agosto cuando un juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de fraude específico. Sin embargo, en caso de ser declarado culpable al concluir el juicio, podría enfrentar una pena de entre seis y diez años de prisión, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal del Estado de Sinaloa para los casos en que el monto del fraude supera las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Además de la pena de cárcel, la legislación contempla la imposición de una multa económica. El Código Penal también prevé que la sanción pueda incrementarse hasta en una tercera parte si durante el proceso se acreditan agravantes relacionadas con la administración indebida de recursos o el perjuicio patrimonial ocasionado a las víctimas.

No obstante, la pena que eventualmente podría imponerse dependerá de los hechos que el Ministerio Público logre acreditar durante el proceso, de la clasificación jurídica definitiva del caso y de la resolución que emita el órgano jurisdiccional una vez concluido el juicio.

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