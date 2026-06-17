México

Beca Rita Cetina 2026: el motivo por el que miles de alumnos dejarán de recibir el depósito automáticamente

Hay fechas y condiciones que pueden interrumpir el depósito de la Beca Rita Cetina sin que las familias lo noten a tiempo

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Ilustración de una madre mexicana y su hija frente a un cajero rosa. La madre sujeta una tarjeta con el logo "Beca Universal Rita Cetina" y ambas muestran inquietud. La niña lleva uniforme escolar.
Existen causas de baja temporal y otras definitivas dentro del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de familias mexicanas que reciben la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina están a punto de enfrentar una pausa en los depósitos que pocos tienen en el radar.

El ciclo escolar 2025-2026 está por cerrar y, con él, cambia la dinámica de pagos del programa para todos los beneficiarios.

Lo que viene no es un error del sistema ni una falla administrativa.

Hay razones precisas, establecidas en los lineamientos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que explican por qué varios miles de alumnos dejarán de recibir el depósito, algunos de forma temporal y otros de manera definitiva.

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Madres hacen fila para recibir tarjetas de programas sociales en un parque, con mesas, banners oficiales y una niña junto a su madre.
No todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina llegarán al siguiente pago en las mismas condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer esas razones puede marcar la diferencia entre conservar el apoyo o perderlo sin advertirlo a tiempo.

Estos meses se suspende el pago y el motivo detrás de la pausa

La beca se entrega en cinco bimestres a lo largo del ciclo escolar.

El pago de junio, distribuido entre el 8 y el 12 de ese mes según la primera letra del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar, es el último del ciclo 2025-2026.

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De acuerdo con el calendario oficial del programa, compartido a través del través del perfil oficial de Facebook de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Numerosos niños de primaria en uniforme salen de una escuela en México. Una pancarta dice "FIN DE CURSO 2025-2026 ¡FELICES VACACIONES!". Padres esperan a los alumnos.
La Beca Rita Cetina no deposita en julio ni agosto por ser periodo vacacional; la pausa se extiende aproximadamente cuatro meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la institución, julio y agosto quedan fuera de los pagos por ser periodo vacacional.

Entre el depósito de junio y el siguiente transcurren aproximadamente cuatro meses.

El próximo pago no llegará sino hasta octubre, ya dentro del ciclo escolar 2026-2027, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Balón de fútbol en entrada de escuela pública mexicana vacía. Cartel de la SEP en reja. Aulas con pupitres ordenados al fondo.
El siguiente pago tras el cierre del ciclo 2025-2026 está previsto para octubre, ya dentro del nuevo ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias de continuidad (incorporadas al programa en 2025 o antes) reciben 1 mil 900 pesos mexicanos bimestrales, más 700 pesos mexicanos adicionales por cada alumno de secundaria a partir del segundo inscrito en ese nivel.

Las familias con hijos en primaria que se incorporaron de manera nueva en 2026 reciben un único pago anual de 2 mil 500 pesos mexicanos por alumno.

Las principales causas para perder la Beca Rita Cetina

Más allá de la pausa vacacional, los lineamientos publicados por la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez establecen varias causas formales de baja:

  • Entrega de documentación falsa.
  • Duplicidad con otros programas federales.
  • Renuncia voluntaria.
  • Conclusión del nivel educativo.
  • Fallecimiento del beneficiario.
  • Abandono escolar.
Ilustración de Rita Cetina en un recuadro crema, junto a su nombre. Una carpeta amarilla abierta con documentos blancos asoma desde abajo, sobre un fondo degradado.
Las familias de continuidad reciben 1 mil 900 pesos mexicanos bimestrales; las de primaria incorporadas en 2026 reciben un único pago anual de 2 mil 500 pesos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión definitiva ocurre si el sistema detecta que un documento (comprobante de domicilio, acta de nacimiento o constancia de estudios) es apócrifo.

Según los lineamientos, la baja es inmediata y no existe posibilidad de reincorporación en el mismo ciclo escolar.

Conforme a la duplicidad de apoyos, si el sistema detecta que un alumno recibe la Beca Rita Cetina y otra beca federal de manutención al mismo tiempo, cancela de oficio uno de los registros, de acuerdo con la SEP y la Coordinación Nacional de Becas.

Vista cenital de útiles escolares nuevos, una tarjeta del Banco del Bienestar y el logo de la Beca Rita Cetina en una hoja, sobre mesa de madera clara.
En enero de 2026, los alumnos de "Mi Beca para Empezar" en la CDMX fueron incorporados a la Beca Rita Cetina, lo que generó duplicados que el sistema eliminó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al concluir la secundaria o el nivel para el que fue otorgado el apoyo sin inscribirse en el siguiente grado de educación pública, el expediente se cierra de forma automática, según los lineamientos.

La renuncia voluntaria se formaliza por escrito y elimina cualquier pago pendiente o retroactivo sin opción de regreso durante el ciclo vigente.

No cobrar el beneficio también genera baja automática

Uno de los motivos menos conocidos de exclusión es el no cobro del apoyo durante doce meses consecutivos, según indica la SEP a través de sus lineamientos oficiales.

Esa omisión conlleva la baja automática del programa sin necesidad de notificación previa.

Grupo de jóvenes estudiantes en un aula. Uno con auriculares. Todos usan distintos dispositivos digitales: smartphones, tabletas y laptops, enfocados en sus pantallas.
La baja por documentación falsa es inmediata y sin posibilidad de reincorporación en el mismo ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tutores pueden consultar el estatus de la beca en el buscador oficial, disponible en https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/ .

Si el estatus aparece como suspendido o rechazado, las autoridades recomiendan acudir a la escuela para verificar los datos en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

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