Beca Rita Cetina 2026: el motivo por el que miles de alumnos dejarán de recibir el depósito automáticamente

Existen causas de baja temporal y otras definitivas dentro del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de familias mexicanas que reciben la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina están a punto de enfrentar una pausa en los depósitos que pocos tienen en el radar.

El ciclo escolar 2025-2026 está por cerrar y, con él, cambia la dinámica de pagos del programa para todos los beneficiarios.

Lo que viene no es un error del sistema ni una falla administrativa.

Hay razones precisas, establecidas en los lineamientos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que explican por qué varios miles de alumnos dejarán de recibir el depósito, algunos de forma temporal y otros de manera definitiva.

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No todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina llegarán al siguiente pago en las mismas condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer esas razones puede marcar la diferencia entre conservar el apoyo o perderlo sin advertirlo a tiempo.

Estos meses se suspende el pago y el motivo detrás de la pausa

La beca se entrega en cinco bimestres a lo largo del ciclo escolar.

El pago de junio, distribuido entre el 8 y el 12 de ese mes según la primera letra del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar, es el último del ciclo 2025-2026.

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De acuerdo con el calendario oficial del programa, compartido a través del través del perfil oficial de Facebook de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

La Beca Rita Cetina no deposita en julio ni agosto por ser periodo vacacional; la pausa se extiende aproximadamente cuatro meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la institución, julio y agosto quedan fuera de los pagos por ser periodo vacacional.

Entre el depósito de junio y el siguiente transcurren aproximadamente cuatro meses.

El próximo pago no llegará sino hasta octubre, ya dentro del ciclo escolar 2026-2027, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

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El siguiente pago tras el cierre del ciclo 2025-2026 está previsto para octubre, ya dentro del nuevo ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias de continuidad (incorporadas al programa en 2025 o antes) reciben 1 mil 900 pesos mexicanos bimestrales, más 700 pesos mexicanos adicionales por cada alumno de secundaria a partir del segundo inscrito en ese nivel.

Las familias con hijos en primaria que se incorporaron de manera nueva en 2026 reciben un único pago anual de 2 mil 500 pesos mexicanos por alumno.

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Las principales causas para perder la Beca Rita Cetina

Más allá de la pausa vacacional, los lineamientos publicados por la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez establecen varias causas formales de baja:

Entrega de documentación falsa

Duplicidad con otros programas federales .

Renuncia voluntaria.

Conclusión del nivel educativo.

Fallecimiento del beneficiario.

Abandono escolar.

Las familias de continuidad reciben 1 mil 900 pesos mexicanos bimestrales; las de primaria incorporadas en 2026 reciben un único pago anual de 2 mil 500 pesos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión definitiva ocurre si el sistema detecta que un documento (comprobante de domicilio, acta de nacimiento o constancia de estudios) es apócrifo.

Según los lineamientos, la baja es inmediata y no existe posibilidad de reincorporación en el mismo ciclo escolar.

Conforme a la duplicidad de apoyos, si el sistema detecta que un alumno recibe la Beca Rita Cetina y otra beca federal de manutención al mismo tiempo, cancela de oficio uno de los registros, de acuerdo con la SEP y la Coordinación Nacional de Becas.

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En enero de 2026, los alumnos de "Mi Beca para Empezar" en la CDMX fueron incorporados a la Beca Rita Cetina, lo que generó duplicados que el sistema eliminó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al concluir la secundaria o el nivel para el que fue otorgado el apoyo sin inscribirse en el siguiente grado de educación pública, el expediente se cierra de forma automática, según los lineamientos.

La renuncia voluntaria se formaliza por escrito y elimina cualquier pago pendiente o retroactivo sin opción de regreso durante el ciclo vigente.

No cobrar el beneficio también genera baja automática

Uno de los motivos menos conocidos de exclusión es el no cobro del apoyo durante doce meses consecutivos, según indica la SEP a través de sus lineamientos oficiales.

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Esa omisión conlleva la baja automática del programa sin necesidad de notificación previa.

La baja por documentación falsa es inmediata y sin posibilidad de reincorporación en el mismo ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tutores pueden consultar el estatus de la beca en el buscador oficial, disponible en https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/ .

Si el estatus aparece como suspendido o rechazado, las autoridades recomiendan acudir a la escuela para verificar los datos en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

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