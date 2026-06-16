¿Ya las viste en las calles? El diseño de placa del Mundial 2026 que la mayoría de los conductores está eligiendo

Las placas mundialistas tienen validez oficial para circular en todo el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá con 48 selecciones y 104 partidos ha influido hasta los trámites vehiculares de la capital.

Dentro de ese contexto, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) emite una edición especial de placas vehiculares conmemorativas por la Copa Mundial de Futbol 2026.

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No todas lucen igual, y la diferencia entre una y otra dice mucho sobre los gustos de quienes conducen.

El trámite está disponible desde el 9 de marzo de 2026 en línea o de forma presencial en módulos autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite abrió en marzo y ya suma más de 10 mil placas entregadas

Según un boletín informativo de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, publicado del 15 de junio de 2026, al 14 de junio se han concluido 10,584 trámites para la obtención de estas placas conmemorativas.

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Según la Semovi, estos son los módulos con más trámites concluidos:

Macro módulo San Andrés Tetepilco (Iztapalapa) : 4,264 trámites.

Módulo Cuauhtémoc : 3,032 trámites.

Módulo Universidad (Walmart Universidad): 2,380 trámites

Módulo Compra Segura Cabeza de Juárez (Iztapalapa): 1,491 trámites.

Automovilistas de cualquier estado del país pueden solicitar las placas, no solo residentes de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la misma dependencia, el trámite está disponible desde el 9 de marzo del presente año y puede realizarse en línea a través del portal oficial digital www.placasmundial2026.cdmx.gob.mx, mediante la App CDMX o de forma presencial en los módulos autorizados.

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La disponibilidad de las placas es por tiempo limitado o hasta agotar existencias, advierte la Semovi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de placas y tarjeta de circulación es presencial: el automovilista debe acudir al módulo que aparece al agendar su cita y entregar sus placas anteriores.

Una vez completado el proceso, el tiempo estimado de recepción de las placas y la tarjeta de circulación es de dos a tres días hábiles, de acuerdo con la institución.

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Este es el diseño de placa del Mundial 2026 que se impuso entre los automovilistas capitalinos

De los tres colores disponibles, el negro es el favorito: acumula 7,401 entregas de las 10,584 registradas al 14 de junio, según el informativo boletín de la Semovi.

El blanco suma 2,899 entregas y el amarillo, 867.

La persona interesada puede elegir el color de su preferencia, aunque la asignación de la combinación de números y letras es aleatoria, de acuerdo con la Secretaría.

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El diseño de las placas conmemorativas está disponible en tres colores. (Imagen Ilustrativa SEMOVI, Gobierno de México).

La elección está sujeta a disponibilidad: la dependencia advierte que la oferta es por tiempo limitado o hasta agotar existencias, y puede concluir antes según la demanda.

Quién puede tramitar las placas mundialistas y cuánto cuestan

Según la información oficial de la Semovi, cualquier automovilista del país puede solicitar las placas conmemorativas, no solo quienes residen en la capital, siempre que su vehículo tenga placas de otro estado y realice el cambio de entidad.

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El trámite aplica únicamente para automóviles particulares de gasolina, híbridos o eléctricos.

México es uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, con partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la institución, hay tres casos en los que se puede realizar el trámite:

Al emplacar un vehículo nuevo directo desde agencia.

Al cambiar voluntariamente placas que ya son de la CDMX.

Al traer un vehículo con placas de otro estado y realizar el cambio de entidad.

El costo del trámite es de 1,500 pesos mexicanos más los impuestos de tenencia que correspondan al vehículo, indica la dependencia.

La infografía detalla los requisitos, costos y métodos de entrega para obtener las nuevas placas conmemorativas del Mundial 2026 en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes soliciten envío a domicilio pagan un cargo adicional de 336 pesos mexicanos; quienes prefieran recoger sus placas en los módulos no tienen costo extra de entrega.

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Lo que debes saber antes de tramitar las placas del Mundial 2026

De acuerdo con la Secretaría, el trámite solo puede realizarse una vez por vehículo.

En caso de robo, daño o extravío, no habrá reposición con el mismo diseño especial: se asignarán placas convencionales.

Es importante considerar esto antes de iniciar el proceso, ya que no existe excepción alguna a esta restricción, según la institución.

El diseño negro es el favorito: acumula 7,401 de las 10,584 entregas registradas por la Semovi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el vehículo cambia de propietario, las placas permanecen asociadas al automóvil y el nuevo dueño debe realizar el trámite de cambio de propietario.

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Las placas cuentan con plena validez para circular en todo el territorio nacional, de acuerdo con los lineamientos de la Semovi.