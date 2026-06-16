México

¿Ya las viste en las calles? El diseño de placa del Mundial 2026 que la mayoría de los conductores está eligiendo

Una placa vehicular se convirtió en el souvenir mundialista que miles de conductores de México ya llevan puesto

Guardar
Google icon
Las placas mundialistas tienen validez oficial para circular en todo el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae).
Las placas mundialistas tienen validez oficial para circular en todo el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá con 48 selecciones y 104 partidos ha influido hasta los trámites vehiculares de la capital.

Dentro de ese contexto, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) emite una edición especial de placas vehiculares conmemorativas por la Copa Mundial de Futbol 2026.

PUBLICIDAD

No todas lucen igual, y la diferencia entre una y otra dice mucho sobre los gustos de quienes conducen.

Ilustración de una pelota de fútbol del Mundial 2026, con iconos mexicanos (sombrero, guitarras, tacos, máscaras), edificios y banderas de México, EE. UU., Canadá.
El trámite está disponible desde el 9 de marzo de 2026 en línea o de forma presencial en módulos autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite abrió en marzo y ya suma más de 10 mil placas entregadas

Según un boletín informativo de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, publicado del 15 de junio de 2026, al 14 de junio se han concluido 10,584 trámites para la obtención de estas placas conmemorativas.

PUBLICIDAD

Según la Semovi, estos son los módulos con más trámites concluidos:

  • Macro módulo San Andrés Tetepilco (Iztapalapa): 4,264 trámites.
  • Módulo Cuauhtémoc: 3,032 trámites.
  • Módulo Universidad (Walmart Universidad): 2,380 trámites
  • Módulo Compra Segura Cabeza de Juárez (Iztapalapa): 1,491 trámites.
Hombre con barba y camiseta oscura sostiene un móvil con app de apuestas, mirando un partido de fútbol en pantalla gigante de un estadio con banderas y luces.
Automovilistas de cualquier estado del país pueden solicitar las placas, no solo residentes de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la misma dependencia, el trámite está disponible desde el 9 de marzo del presente año y puede realizarse en línea a través del portal oficial digital www.placasmundial2026.cdmx.gob.mx, mediante la App CDMX o de forma presencial en los módulos autorizados.

Primer plano de un joven sonriente con gorra negra y sudadera roja y negra, mostrando una licencia de conducir mexicana en un módulo de trámites.
La disponibilidad de las placas es por tiempo limitado o hasta agotar existencias, advierte la Semovi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de placas y tarjeta de circulación es presencial: el automovilista debe acudir al módulo que aparece al agendar su cita y entregar sus placas anteriores.

Una vez completado el proceso, el tiempo estimado de recepción de las placas y la tarjeta de circulación es de dos a tres días hábiles, de acuerdo con la institución.

Este es el diseño de placa del Mundial 2026 que se impuso entre los automovilistas capitalinos

De los tres colores disponibles, el negro es el favorito: acumula 7,401 entregas de las 10,584 registradas al 14 de junio, según el informativo boletín de la Semovi.

El blanco suma 2,899 entregas y el amarillo, 867.

La persona interesada puede elegir el color de su preferencia, aunque la asignación de la combinación de números y letras es aleatoria, de acuerdo con la Secretaría.

El diseño de las placas conmemorativas está disponible en tres colores. (Imagen Ilustrativa SEMOVI, Gobierno de México).
El diseño de las placas conmemorativas está disponible en tres colores. (Imagen Ilustrativa SEMOVI, Gobierno de México).

La elección está sujeta a disponibilidad: la dependencia advierte que la oferta es por tiempo limitado o hasta agotar existencias, y puede concluir antes según la demanda.

Quién puede tramitar las placas mundialistas y cuánto cuestan

Según la información oficial de la Semovi, cualquier automovilista del país puede solicitar las placas conmemorativas, no solo quienes residen en la capital, siempre que su vehículo tenga placas de otro estado y realice el cambio de entidad.

El trámite aplica únicamente para automóviles particulares de gasolina, híbridos o eléctricos.

Mapa conceptual aéreo de la CDMX. Muestra Palacio Bellas Artes, Museo Antropología, Castillo Chapultepec, Templo Mayor. Rutas conectan, con logos INBAL/INAH y símbolo Mundial 2026.
México es uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, con partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la institución, hay tres casos en los que se puede realizar el trámite:

  • Al emplacar un vehículo nuevo directo desde agencia.
  • Al cambiar voluntariamente placas que ya son de la CDMX.
  • Al traer un vehículo con placas de otro estado y realizar el cambio de entidad.

El costo del trámite es de 1,500 pesos mexicanos más los impuestos de tenencia que correspondan al vehículo, indica la dependencia.

Infografía que explica cómo obtener placas conmemorativas del Mundial 2026 en México, mostrando requisitos, costos de 1,500 pesos y opciones de entrega.
La infografía detalla los requisitos, costos y métodos de entrega para obtener las nuevas placas conmemorativas del Mundial 2026 en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes soliciten envío a domicilio pagan un cargo adicional de 336 pesos mexicanos; quienes prefieran recoger sus placas en los módulos no tienen costo extra de entrega.

Lo que debes saber antes de tramitar las placas del Mundial 2026

De acuerdo con la Secretaría, el trámite solo puede realizarse una vez por vehículo.

En caso de robo, daño o extravío, no habrá reposición con el mismo diseño especial: se asignarán placas convencionales.

Es importante considerar esto antes de iniciar el proceso, ya que no existe excepción alguna a esta restricción, según la institución.

Joven con trenzas verde, blanco y rojo decoradas con anillos metálicos y maquillaje tricolor. Viste camiseta verde. Fondo desenfocado de personas con banderas mexicanas.
El diseño negro es el favorito: acumula 7,401 de las 10,584 entregas registradas por la Semovi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el vehículo cambia de propietario, las placas permanecen asociadas al automóvil y el nuevo dueño debe realizar el trámite de cambio de propietario.

Las placas cuentan con plena validez para circular en todo el territorio nacional, de acuerdo con los lineamientos de la Semovi.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa Del MundoCdmxSemoviPlacasAutomovilistasMexico Estadosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sentencian en EEUU al operador de “La Dama de Hierro”: traficó casi 2 toneladas de cocaína

La Fiscalía General de la República lo entregó a agentes estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en diciembre de 2025

Sentencian en EEUU al operador de “La Dama de Hierro”: traficó casi 2 toneladas de cocaína

La calidad del aire en la CDMX este martes 16 de junio

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

La calidad del aire en la CDMX este martes 16 de junio

Revisan hospital del ISSSTE de Sonora luego de protestas por las condiciones de las instalaciones

El organismo detalla trabajos de conservación en el inmueble, con intervenciones en azoteas, redes eléctricas e hidrosanitarias

Revisan hospital del ISSSTE de Sonora luego de protestas por las condiciones de las instalaciones

Guillermo del Toro es elegido para la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

El cineasta mexicano fue seleccionado para el periodo 2026-27

Guillermo del Toro es elegido para la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 16 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 16 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán rescata a 7 adolescentes reclutados por el crimen organizado a través de falsas ofertas de trabajo

Fiscalía de Michoacán rescata a 7 adolescentes reclutados por el crimen organizado a través de falsas ofertas de trabajo

No solo el CJNG: “Los Flechas” también asedian el sur de Sinaloa en la guerra entre Chapos y Mayos

Dos mexicanos enfrentan cargos en Australia por presunto tráfico de 200 kilos de metanfetamina

El saldo del combate al narco en dos años: 420 toneladas de droga, 5 millones de pastillas de fentanilo y 30 mil armas

Zar antidrogas de EEUU señala al Cártel de Sinaloa por uso de narcotúneles: “Son ratas de túnel”

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro es elegido para la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

Guillermo del Toro es elegido para la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

Así es la lujosa mansión de Belinda por dentro

Marlene Calderón se anota “victoria” contra Gloria Trevi: ordenan que la demanda por daño moral sea enviada a Los Mochis

Lupillo Rivera mantiene batalla legal contra Belinda y asegura que no dará marcha atrás

Estos son los mejores memes que dejó el primer trailer latino oficial de ‘Shrek 5′: “Está horrible todo”

DEPORTES

Prensa de Corea del Sur explota contra la FIFA por otorgar presunta ‘ventaja’ a México en el Mundial 2026

Prensa de Corea del Sur explota contra la FIFA por otorgar presunta ‘ventaja’ a México en el Mundial 2026

Tato Noriega arremete contra los Rayados de Monterrey: “Buscan ser algo que no son”

Chequia se juega su participación en el Mundial 2026 contra Sudáfrica antes de enfrentar a México

FantasticaMania México 2026: conoce la cartelera de la lucha de despedida de Tiger Mask IV en la Arena México

Liga Mexicana de Softbol: Charros Femenil desaparece y nace una nueva franquicia en Yucatán