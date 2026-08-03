Búlgaros de leche en el cabello: el remedio casero poco conocido que da brillo y vida a tu pelo

Una persona aplica un sérum capilar a base de kéfir, un producto que resalta el potencial de los búlgaros de leche en las rutinas de cuidado personal y belleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque en la mayoría de los hogares mexicanos los búlgaros de leche se asocian con remedios caseros para la digestión, pocas personas conocen el potencial de estos cultivos más allá de la cocina.

El kefir, resultado de la fermentación de los búlgaros en leche, concentra una variedad de microorganismos, vitaminas y minerales que, según testimonios y prácticas populares, pueden aportar beneficios a la salud capilar y de la piel.

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A pesar de su uso tradicional en bebidas y alimentos, nuevas tendencias de belleza natural comienzan a explorar los efectos positivos de los búlgaros de leche en rutinas de cuidado personal.

Kéfir, una bebida probiótica fermentada, ideal para mejorar la digestión y aportar nutrientes esenciales a tu dieta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de usar búlgaros de leche en el cabello

Los búlgaros de leche, conocidos también como “kefir”, son cultivos de bacterias y levaduras que fermentan la leche, resultando en un producto rico en probióticos, vitaminas y minerales.

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Aunque su uso principal es alimenticio, algunas personas en México y otras regiones han comenzado a utilizarlos en rutinas de belleza, incluyendo el cuidado del cabello. Aquí te detallo los beneficios más reportados del uso de búlgaros de leche en el cabello:

Beneficios del uso de búlgaros de leche en el cabello

Nutrición profunda Los búlgaros de leche contienen vitaminas del complejo B, calcio, magnesio y proteínas, que pueden ayudar a nutrir el cabello y el cuero cabelludo. Mejora la salud del cuero cabelludo Los probióticos presentes en el kefir pueden ayudar a equilibrar la microbiota del cuero cabelludo, lo que puede reducir la caspa y otros problemas relacionados con hongos o bacterias. Aporta brillo y suavidad El uso de mascarillas con búlgaros de leche puede dejar el cabello más suave y brillante, gracias a las grasas y proteínas que contienen. Fortalece el cabello Los nutrientes presentes pueden ayudar a fortalecer el tallo capilar, reduciendo el quiebre y la caída. Hidratación El kefir aporta humedad al cabello, ayudando a combatir la resequedad, especialmente en puntas dañadas o procesadas. Estimula el crecimiento Aunque la evidencia científica es limitada, hay quienes reportan que el uso frecuente estimula el crecimiento por la mejora en la salud del cuero cabelludo.

Precauciones

Siempre se recomienda hacer una prueba en una pequeña zona de la piel para descartar reacciones alérgicas.

No todos los tipos de cabello reaccionan igual, por lo que es recomendable observar cómo responde tu cabello antes de incorporarlo de manera regular.

El uso de búlgaros de leche en el cabello puede aportar hidratación, brillo, nutrición y ayudar a mantener un cuero cabelludo saludable, aunque la evidencia científica formal todavía es limitada y la mayoría de los beneficios reportados son anecdóticos.

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Una infografía detalla los beneficios de los búlgaros de leche para la nutrición, fortalecimiento y equilibrio del cuero cabelludo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta y forma de aplicación de una mascarilla capilar con búlgaros de leche

Aquí tienes una receta sencilla y la forma de aplicación para una mascarilla capilar usando búlgaros de leche (kefir):

Ingredientes

1 taza de kefir de leche (puedes obtenerlo colando los búlgaros después de fermentar leche durante 24 horas)

1 cucharada de aceite de coco (opcional, para mayor hidratación)

1 cucharada de miel (opcional, para suavidad extra)

Preparación

Prepara el kefir: Si tienes los búlgaros, ponlos en un frasco con leche y déjalos fermentar por 24 horas a temperatura ambiente. Cuela y reserva el líquido, que es el kefir. Mezcla los ingredientes: En un recipiente, combina la taza de kefir con el aceite de coco y la miel hasta obtener una mezcla homogénea.

Forma de aplicación

Lava tu cabello con shampoo suave y retira el exceso de agua con una toalla, dejando el cabello húmedo. Aplica la mascarilla desde el cuero cabelludo hasta las puntas, masajeando suavemente con las yemas de los dedos para distribuir bien el producto. Cubre tu cabeza con una gorra de baño o una bolsa de plástico para conservar el calor y potenciar el efecto. Deja actuar entre 20 y 30 minutos. Enjuaga con agua tibia y, si lo deseas, termina con un poco de acondicionador para sellar la hidratación. Si el olor del kefir persiste, puedes dar una segunda lavada con shampoo suave.

Una infografía detalla los pasos para preparar y aplicar una mascarilla capilar de kéfir en casa, con sus ingredientes y modo de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

Aplica la mascarilla una vez por semana si tienes cabello seco o dañado, o cada 15 días si tu cabello es normal o graso.

Haz una prueba en una pequeña zona de la piel antes de usar la mascarilla por primera vez para descartar reacciones alérgicas.