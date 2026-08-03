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Quiénes no deberían tomar té de jengibre y para qué sirve

No todas las personas pueden consumir este remedio natural

Una mano sostiene un colador metálico con rodajas de jengibre y flores de manzanilla sobre una taza de cerámica con infusión caliente de la que sale vapor.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ciertos grupos deben actuar con cautela al considerar el consumo de té de jengibre debido a posibles efectos adversos relacionados con condiciones médicas o interacciones con fármacos.

Entre los riesgos identificados figuran complicaciones digestivas, problemas de coagulación y posibles reacciones alérgicas.

De acuerdo con especialistas, las personas que deben evitar el té de jengibre son:

  • Quienes padecen úlceras gástricas o gastritis, ya que el jengibre puede estimular la producción de ácido estomacal y agravar estos trastornos.
  • Personas con trastornos de coagulación sanguínea o en tratamiento con anticoagulantes, como la warfarina, pues el riesgo de hemorragias puede aumentar.
  • Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia sin previa consulta médica, dado que dosis elevadas podrían provocar contracciones uterinas.
  • Individuos con alergias al jengibre, quienes pueden presentar hinchazón, erupciones o dificultades respiratorias.
  • Pacientes con hipertensión o enfermedades cardíacas, ya que el jengibre podría reducir en exceso la presión arterial o interactuar con medicamentos específicos.
Infografía sobre té de jengibre con imágenes de raíz, taza de té, estómago, corazón, mujer embarazada, escudo, iconos de precaución y texto informativo.
Una infografía detalla los beneficios del té de jengibre y las precauciones necesarias para grupos específicos de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de jengibre es valorado por sus propiedades antiinflamatorias, digestivas y antioxidantes, pero no todas las personas pueden beneficiarse de su consumo.

Para quienes presentan alguna de las condiciones mencionadas, los profesionales de la salud recomiendan precaución o abstención.

Las personas en tratamiento con anticoagulantes, como la warfarina, o quienes presentan trastornos hemorrágicos, figuran entre los grupos que deben evitar esta infusión.

El jengibre posee propiedades que pueden potenciar el efecto de estos medicamentos y aumentar el riesgo de hemorragias.

También se desaconseja el consumo de té de jengibre a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia sin la debida consulta médica.

Aunque esta raíz se emplea tradicionalmente para aliviar náuseas, en dosis elevadas podría provocar contracciones uterinas y poner en riesgo la gestación.

Quienes presentan alergias al jengibre deben abstenerse de consumir la infusión, ya que podrían enfrentar hinchazón, erupciones cutáneas o dificultades respiratorias.

Estas reacciones evidencian la importancia de identificar cualquier sensibilidad antes de incluirlo en la dieta.

Por otro lado, el consumo de jengibre puede no ser adecuado para personas con hipertensión o enfermedades cardíacas, ya que podría reducir en exceso la presión arterial o interactuar con medicamentos destinados a tratar estos trastornos.

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Por ello, en estos casos se recomienda evitar el té de jengibre sin la orientación de un médico.

Para quienes no pueden consumir el té de jengibre, existen alternativas con beneficios similares.

El té de manzanilla destaca por sus propiedades antiinflamatorias y calmantes, mientras que el té de menta favorece la digestión sin los efectos estimulantes del jengibre.

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Una tetera y una taza de vidrio con infusión amarilla, raíces y polvo de cúrcuma, un cuenco con líquido, hierbas en una mesa de madera cerca de una ventana.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de cúrcuma y el de hierbaluisa también son recomendados por sus efectos antioxidantes y digestivos.

Qué debo saber antes de tomar esta infusión

Antes de realizar cambios en la dieta o probar nuevos remedios herbales, es fundamental consultar con un profesional de la salud, especialmente si se tienen condiciones médicas preexistentes o se toman medicamentos.

Aunque el té de jengibre se considera natural y beneficioso, su consumo no está exento de riesgos para ciertos grupos de personas.

Para qué sirve el té de jengibre

El té de jengibre, respaldado por estudios científicos, ofrece un abanico de beneficios para la salud. Los principales efectos positivos documentados son los siguientes:

  • Alivia molestias digestivas: Relaja el tracto gastrointestinal, reduce la inflamación intestinal y alivia la hinchazón, los gases y la sensación de náusea.
  • Favorece la pérdida de peso: Ayuda a reducir la sensación de hambre, acelera el vaciado gástrico y estimula la quema de calorías, apoyando el metabolismo de las grasas.
  • Apoya la salud cardiovascular: Contribuye a disminuir la presión arterial sistólica y promueve la relajación de los vasos sanguíneos, lo que protege el sistema circulatorio.
  • Reduce el colesterol LDL y los triglicéridos: Mejora el perfil lipídico, especialmente en personas con sobrepeso o riesgo metabólico.
  • Aporta efectos antiinflamatorios: Colabora en el control de enfermedades crónicas como la artritis y disminuye procesos inflamatorios en el organismo.
  • Ayuda a regular la glucosa en sangre: Brinda apoyo adicional a quienes tienen diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina.
  • Ofrece acción antioxidante y antibacteriana: Protege frente al envejecimiento celular, combate los radicales libres, alivia el dolor de garganta y fortalece el sistema inmunológico.

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