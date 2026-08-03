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Citlalli Hernández acusa que el texto de Bill O’Reilly sobre la relación entre México y EEUU promueve el injerencismo

La morenista señala que el artículo atribuye al país un problema bilateral de seguridad y lo reduce a decisiones individuales

Citlalli Hernández celebró que el PVEM respaldó su nombramiento en Morena. | Twitter Citlalli Hernández
Hernández Mora publicó en X que México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad, pero sin renunciar a su soberanía. | Twitter Citlalli Hernández
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La morenista Citlalli Hernández Mora acusó que un artículo de Bill O’Reilly, citado este 2 de agosto, presenta como responsabilidad de México un problema de seguridad entre dos países y, al centrarlo en la voluntad de una sola persona”, promueve el injerencismo.

En un mensaje publicado en X, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sostuvo que México ha dejado claro que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad -como lo ha hecho-, pero no a renunciar a su soberanía”.

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Hernández Mora afirmó quecooperación no significa subordinación y rechazó que agentes extranjeros operen libremente” en territorio mexicano “sin reglas ni acuerdos, al señalar que ningún país aceptaría ese escenario.

La dirigente planteó que, si el objetivo es debilitar al crimen organizado, la responsabilidad debe ser compartida: México, dijo, debe combatir a las organizaciones criminales y la corrupción, mientras que Estados Unidos “debe reducir la demanda de drogas, frenar el flujo de armas y perseguir las redes financieras que lavan miles de millones de dólares en su país”.

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Claudia Sheinbaum responde a una publicación de Donald Trump y defiende la soberanía

Claudia Sheinbaum y Donald Trump
La presidenta afirmó en Oaxaca que México es “amigo de todo el mundo” tras el cruce con Trump en Truth Social. (Archivo Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este domingo a una publicación de Donald Trump con un mensaje sobre la relación exterior de México y la defensa de la soberanía: “Nosotros somos amigos de todo el mundo, de todo el mundo. La declaración llegó en Oaxaca, minutos después del arranque de la construcción del nuevo Hospital Oaxaca, en medio de un nuevo cruce derivado de un artículo que cuestiona la amistad entre el país y Estados Unidos.

La publicación difundida por Trump en Truth Social acumulaba hasta ese momento más de 1.7 mil retruths y 6.46 mil me gusta. El enlace remitía a la columna “Mexico’s Problem”, fechada el 11 de marzo de 2026, en el sitio del comentarista Bill O’Reilly.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, la mandataria contestó a la pregunta de un reportero con una respuesta breve: “Nosotros somos amigos de todo el mundo, de todo el mundo. Y la valentía es la defensa de la soberanía. Es eso. Gracias.” La respuesta ocurrió al cierre de su gira de trabajo por Oaxaca.

Donald Trump difundió una columna que niega la amistad entre México y Estados Unidos

El exmandatario compartió en Truth Social un texto de Bill O’Reilly donde se atribuye a la corrupción el alza de homicidios y el tráfico internacional de drogas (Archivo Infoabe)
El exmandatario compartió en Truth Social un texto de Bill O’Reilly donde se atribuye a la corrupción el alza de homicidios y el tráfico internacional de drogas (Archivo Infoabe)

Trump compartió desde su cuenta @realDonaldTrump un enlace al texto de O’Reilly, donde se afirma queEstados Unidos no es amigo de México”. La columna atribuye a la corrupción gubernamental el aumento de homicidios y del tráfico internacional de drogas en territorio mexicano.

El texto también sostiene que la presidenta mexicana estaría bajo presión de la administración Trump para permitir la participación de activos estadounidenses en el combate a los cárteles. Además, planteó que Sheinbaum se ha negado a permitir el ingreso de autoridades de ese país al territorio nacional, pese a que, según la columna, podría hacerlo.

Ese es el punto central del nuevo episodio bilateral: Trump difundió un artículo que presenta a México como un país no aliado de Estados Unidos y coloca la cooperación en seguridad como foco de fricción. Sheinbaum respondió con una defensa de la soberanía nacional y evitó extenderse sobre los señalamientos.

La publicación de O’Reilly, retomada por el mandatario estadounidense, añadió que Washington busca participar con recursos propios en operaciones contra el crimen organizado en México. Esa exigencia aparece como uno de los puntos de tensión en la relación actual entre ambos gobiernos.

El intercambio se suma a otros episodios entre ambos gobiernos en los últimos meses. Sheinbaum ha dicho que no busca engancharse con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, luego de que en junio él la llamara una “mujer asustada y afirmara que México “ha perdido el control del país” frente al crimen organizado.

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