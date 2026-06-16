Quién es el ilustrador mexicano que diseñó la Tarjeta de Movilidad del Mundial y su especial significado

Nuevas tarjetas de Movilidad Integrada con arte inspirado en el Mundial 2026, disponibles en la red de transporte de CDMX. @kevcuev

La Secretaría de Movilidad de CDMX lanzó el 11 de junio una edición especial de la Tarjeta de Movilidad Integrada por el Mundial 2026, con un tiraje limitado de un millón de ejemplares que ya comenzó a venderse en algunas taquillas del Metro y otros puntos de la red pública.

La emisión rompe por primera vez con la imagen institucional que la tarjeta mantenía desde octubre de 2019 y la convierte, además de medio de pago, en un objeto conmemorativo para usuarios que buscan un recuerdo del torneo en la capital.

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Y para crear la imagen de esta tarjeta tan especial se convocó a un artista nacional que fue el encargado de crear el concepto y el arte para esta pieza de colección.

Aquí te contamos sobre él y sobre el significado que hay detrás de su creación.

Usuarios comparten en la red social del diseñador sus tarjetas conmemorativas. Redes sociales.

El ilustrador mexicano encargado de diseñar la Tarjeta de Movilidad edición especial del Mundial 2026 y cuál es el significado de su diseño

El diseño es obra del ilustrador mexicano Kevin Cuevas, quien recibió el encargo en febrero de 2026. El artista tiene una amplia trayectoria como diseñador y había colaborado en otros proyectos de la Ciudad de México.

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En sus redes sociales, el artista ha explicado que en la ilustración se representa a la Coatlicue como metáfora de la ciudad. En la imagen se puede ver “un organismo vivo, diverso y en constante movimiento. Su falda de serpientes se transforma en la gran red de Movilidad Integrada del transporte colectivo de la Ciudad de México, un sistema que conecta personas, territorios e historias”, escribió en su cuenta de X.

También agregó: “Nos ofrece una pelota sostenida por las manos que forman parte de su collar, simbolizando una invitación a participar en esta celebración, porque celebrar juntxs es también una forma de construir ciudad”.

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Además, en entrevista con la revista Chilango, Cuevas describió su estilo como “un poco saturado” y “maximalista”, según contó a Chilango.

“A veces es más difícil trabajar en una ilustración pequeña que en una grande. No se puede meter todo”, dijo al explicar las limitaciones del formato, declaró al medio, ya que tuvo que trabajar en un formato pequeño para realizar esta ilustración.

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Usuarios pueden adquirir la tarjeta edición especial en taquillas seleccionadas del Metro y en módulos temporales en zonas turísticas. @kevcuev

La Tarjeta de Movilidad con edición especial del Mundial puede encontrarse en las taquillas del Metro de la CDMX. (@kevcuev)

Este es otro trabajo del ilustrador donde se puede observar su estilo particular. La imagen forma parte del libro This is were we live que reunió el trabajo de 200 ilustradores de todo el mundo. @kevcuev

Dónde conseguir la edición especial y cuál es su costo

El Gobierno de la CDMX lanza la Tarjeta de Movilidad Integrada Edición Especial Mundial 2026, un plástico conmemorativo que sirve como método de pago en el transporte público y busca convertirse en objeto coleccionable.

La versión física costará entre $20 y $22 pesos, un monto que normalmente incluye el plástico y saldo equivalente para un primer viaje.

También habrá una modalidad digital con tecnología NFC en la App CDMX, disponible inicialmente para Android compatibles, con precio de $15 pesos.

La distribución comenzará de manera progresiva a partir de junio de 2026 y el gobierno capitalino prevé producir hasta 1.5 millones de piezas para atender la demanda local y la llegada de visitantes por el torneo.

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Las autoridades contemplan módulos temporales en zonas turísticas y cerca de recintos deportivos estratégicos, incluido el Estadio Ciudad de México, y recomiendan preguntar en taquillas o módulos por la disponibilidad del diseño conmemorativo.

La tarjeta mantiene las funciones de la MI tradicional, con recargas de saldo de hasta 500 pesos, pero incorpora un diseño inspirado en la identidad visual del Mundial 2026 y símbolos de la capital.

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El plástico incluye ilustraciones del Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana, además de referencias a fauna local como el ajolote y el cacomixtle.