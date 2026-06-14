INE exige transparencia financiera en la creación de nuevos partidos políticos

Una ilustración en acuarela muestra a un juez, documentos del TEPJF, una mano votando en una urna, una lupa y una credencial del INE, simbolizando la revisión electoral ante posible injerencia extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional Electoral (INE) exige a las organizaciones que buscan constituirse como nuevos partidos políticos nacionales el reporte puntual del origen y destino de los recursos empleados en cada etapa del proceso, como parte de los mecanismos de fiscalización que promueven la transparencia y la rendición de cuentas.

Así lo publicó Central Electoral el 14 de junio, al señalar que la revisión financiera forma parte de la evaluación integral aplicada por el instituto para analizar las solicitudes de registro.

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La supervisión incluye la verificación de que los reportes cumplan con los requisitos establecidos en la legislación electoral y que exista correspondencia entre las actividades reportadas y los recursos utilizados.

La Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización son responsables de aplicar criterios uniformes y procedimientos previamente establecidos a todas las organizaciones.

Desde la notificación formal de la intención de constituirse como partido, las organizaciones adquieren obligaciones específicas en el manejo y administración de recursos. Cada organización debe informar periódicamente sobre los fondos empleados en asambleas, actividades de afiliación y otras tareas relacionadas con el procedimiento de constitución partidista.

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La fiscalización, junto con la revisión de afiliaciones y la certificación de asambleas, busca garantizar condiciones de equidad, legalidad y transparencia durante todo el proceso.

Estos controles permiten que el INE refuerce la confianza ciudadana en la legalidad de los procedimientos y en la correcta aplicación de las disposiciones establecidas por la legislación electoral.

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Somos México denunció a integrantes de Morena por robo de su padrón de militantes. (Foto: Somos México)

La asociación Somos México busca obtener su registro como partido político nacional, resultado que el INE revelará el próximo 25 de junio.

Somos México denunció que, pese a cumplir con los registros requeridos, recibió una notificación del INE en la que seis ciudadanos señalaron la supuesta participación de ministros de culto religioso en varias de sus asambleas, hecho que podría derivar en la negativa del registro.

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En respuesta, el 9 de junio, la organización presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y promovió un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Según un boletín de la propia organización, estas acciones buscan denunciar a militantes de Morena por el uso ilegal del padrón de afiliados de Somos México, presuntamente para impedir su registro como partido político nacional.

De acuerdo con el boletín de Somos México, la disputa abarca 93 mil registros de afiliaciones entre las cuatro organizaciones que buscan el registro. La organización sostuvo que, si el criterio vigente que anula afiliaciones irregulares de Morena se mantiene, las afiliaciones “duplicadas” que ese partido reclama como propias, pero que carecen de sustento, permanecerán válidas en los expedientes de las organizaciones solicitantes.

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El presidente de Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo, informó en rueda de prensa que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR contra “Dato Protegido” y otras cinco personas, todas identificadas como militantes de Morena. También promovió un juicio electoral ante el TEPJF por los mismos hechos, según el boletín de la organización.

La iniciativa de Somos México advierte sobre la importancia de proteger al sistema electoral de la injerencia gubernamental y del financiamiento ilícito en campañas. Crédito: X / @SomosMxMexico

La denuncia señala la presunta filtración del padrón bajo resguardo del INE, afirmando que la información personal, confidencial y reservada habría llegado a Sergio Gutiérrez Luna —presumiblemente el diputado federal de Morena—, así como a Emmanuel Josué Díaz Malvaez, Nora Delgado Ochoa, Alma Elisa Zavala Ríos, Yamilet Alejandro Candelaria y Carlos Fernando Hazel Calvillo Reynoso.

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La organización enfatizó que estas personas utilizaron la información en recursos sancionatorios promovidos contra Somos MX. También recalcó que el padrón no es público y se encuentra bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, por lo que no está disponible para organizaciones en proceso de constitución.