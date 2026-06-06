Cuánto dinero puede ahorrar al año un adulto mayor que aprovecha todos los beneficios de INAPAM

La diferencia entre ambos extremos depende de la entidad federativa, los establecimientos disponibles y la frecuencia con que el beneficiario usa cada descuento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adulto mayor en México que presenta su credencial del INAPAM en cada compra, servicio y trámite puede acumular un ahorro anual muy considerable según los porcentajes del directorio oficial del instituto y los datos de gasto de la canasta básica urbana publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en marzo de 2026.

La diferencia entre ambos extremos depende de la entidad federativa, los establecimientos disponibles y la frecuencia con que el beneficiario usa cada descuento.

La credencial es gratuita, no tiene fecha de vencimiento y puede tramitarse cualquier día del año en los módulos autorizados del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

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Desde 2020, el trámite también está disponible en tiendas SuperISSSTE.

Servicios básicos: el mayor ahorro potencial

La credencial es gratuita, no tiene fecha de vencimiento y puede tramitarse cualquier día del año en los módulos autorizados del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rubro de agua potable y predial concentra los descuentos más altos del directorio: hasta 50% en al menos 16 entidades del país, con variaciones por municipio.

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En la Ciudad de México, el impuesto predial puede reducirse a una cuota fija bimestral de $68 pesos para inmuebles con valor catastral inferior a $2,808,466 pesos; si el valor supera ese umbral, el descuento es de 30%. En agua, la rebaja llega al 50%. Municipios como Monterrey también ofrecen 50% en el servicio hídrico, y Toluca aplica entre 30% y 40%.

Cálculo estimado — servicios básicos:

Tomando como referencia un pago promedio de $800 pesos bimestrales en predial y $600 pesos bimestrales en agua (niveles medios documentados en zonas urbanas), un descuento del 30% sobre ambos conceptos representa un ahorro de $504 pesos bimestrales, equivalentes a $3,024 pesos al año. Con el descuento máximo del 50%, el ahorro sube a $4,200 pesos anuales.

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Transporte: el beneficio más usado en zonas urbanas

En la Ciudad de México, la credencial garantiza acceso gratuito al Metro, Trolebús, Tren Ligero, Cablebús y Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Para mayores de 70 años, la gratuidad se extiende al Metrobús.

Fuera de la capital, líneas como ADO, ETN y Primera Plus aplican 50% de descuento en boletos de autobús foráneo, sujeto a disponibilidad. En estados como Chiapas, Morelos, Guerrero y Puebla, rutas locales también ofrecen la mitad del pasaje.

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Cálculo estimado — transporte urbano (CDMX):

El pasaje del Metro cuesta $5 pesos. Un adulto mayor que realiza dos viajes diarios durante 22 días al mes deja de pagar $220 pesos mensuales, lo que equivale a $2,640 pesos al año solo en Metro. Al sumar Trolebús, RTP y Tren Ligero con uso moderado, el ahorro total en transporte urbano puede alcanzar $4,000 a $5,500 pesos anuales en la capital.

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Para quienes realizan dos viajes foráneos al año en autobús de primera clase (costo promedio de referencia: $800 pesos por trayecto), el 50% de descuento representa $800 pesos adicionales.

Salud y farmacia: descuentos escalonados por cadena

Para estudios de laboratorio, Laboratorios Chopo y Laboratorios Azteca aplican entre 10% y 50% de descuento. Ópticas Devlyn reduce hasta 20% en armazones y micas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este segmento es el de mayor impacto cotidiano, dado que los adultos mayores destinan una proporción elevada de su gasto mensual a medicamentos y consultas.

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Walmart y Bodega Aurrerá aplican 7% de descuento en farmacia del 1 al 10 de cada mes, y 5% del 11 al cierre. Soriana ofrece 10% en artículos y categorías seleccionadas en cualquier sucursal del país. Farmacias Similares mantiene 10% fijo en medicamentos genéricos y de patente, con descuentos adicionales los lunes. Farmacias del Ahorro y Farmacias Guadalajara brindan entre 10% y 15%. La Comer otorga 5% adicional con credencial INAPAM sobre la bonificación de Monedero Naranja en farmacia.

Para estudios de laboratorio, Laboratorios Chopo y Laboratorios Azteca aplican entre 10% y 50% de descuento. Ópticas Devlyn reduce hasta 20% en armazones y micas.

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Cálculo estimado — salud y farmacia:

El INEGI registra que la canasta básica urbana no alimentaria —que incluye salud— sumó $2,369 pesos mensuales en marzo de 2026. Asumiendo que un adulto mayor destina $800 pesos al mes en medicamentos y $200 pesos en consultas o estudios, un descuento promedio del 10% sobre ese gasto genera $120 pesos de ahorro mensual, equivalentes a $1,440 pesos al año. Con descuentos del 15% y uso de laboratorios afiliados, el ahorro puede llegar a $2,400 pesos anuales.

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Supermercados y alimentación diaria

Chedraui aplica 5% en alimentos. Soriana entre 5% y 10% en productos seleccionados. Sam’s Club ofrece 5% en farmacia. Los descuentos en supermercados no son universales sobre todo el ticket: se aplican en categorías o productos específicos según el convenio vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canasta alimentaria urbana se ubicó en $2,571 pesos mensuales por persona en marzo de 2026, según el INEGI. Los descuentos en este rubro son más moderados que en farmacia, pero su impacto acumulado es relevante por la frecuencia del gasto.

Chedraui aplica 5% en alimentos. Soriana entre 5% y 10% en productos seleccionados. Sam’s Club ofrece 5% en farmacia. Los descuentos en supermercados no son universales sobre todo el ticket: se aplican en categorías o productos específicos según el convenio vigente.

Cálculo estimado — alimentación:

Sobre un gasto mensual de $2,000 pesos en supermercados afiliados (por debajo de la canasta completa, considerando que no todos los productos aplican), un descuento promedio del 5% representa $100 pesos mensuales y $1,200 pesos al año. Con 7% de descuento sostenido en farmacia y alimentos en Walmart o Bodega Aurrerá, el ahorro sube a $1,680 pesos anuales.

Vestido, hogar y servicios personales

Suburbia aplica 7% en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Flexi descuenta 10% en calzado en sucursales participantes. Fraiche ofrece hasta 20% en fragancias y cuidado personal. Onena reduce hasta 25% en prendas seleccionadas. En mensajería, Estafeta aplica hasta 15% de descuento.

Cálculo estimado — vestido y hogar:

Considerando un gasto anual moderado de $3,000 pesos en ropa y calzado en tiendas afiliadas, un descuento promedio del 10% equivale a $300 pesos al año. Con descuentos del 20% en establecimientos como Fraiche u Onena sobre compras ocasionales, el ahorro puede alcanzar $600 pesos anuales.

Cultura, recreación y asesoría legal

Los adultos mayores con credencial acceden a entrada reducida o gratuita en museos nacionales y estatales, así como a boletos preferenciales en cines afiliados, según el convenio y la ciudad. En el ámbito legal, el directorio registra asesoría jurídica gratuita y reducciones en ciertos trámites notariales.

Cálculo estimado — cultura y recreación:

Dos visitas mensuales a museos con entrada promedio de $80 pesos (precio general) y un descuento del 50% generan $960 pesos al año. El ahorro en asesoría legal es variable y depende del tipo de trámite; el directorio oficial lo registra como beneficio sin fijar un monto estándar.

Resumen: cuánto ahorra al año un adulto mayor con credencial INAPAM

La Pensión para el Bienestar complementa estos beneficios con $6,400 pesos bimestrales ($3,200 mensuales) para personas de 65 años o más, monto compatible con cualquier otra pensión del IMSS o el ISSSTE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tabla consolida los rangos de ahorro por segmento, con base en los porcentajes del directorio oficial del INAPAM 2026 y los datos de gasto del INEGI (marzo 2026). Los cálculos corresponden a un adulto mayor en zona urbana que usa activamente los beneficios disponibles en establecimientos afiliados.

puede superar el escenario optimista en entidades con descuentos del 50% en predial y agua, o para beneficiarios de la CDMX que eliminan por completo el gasto en transporte urbano. En ese caso extremo —gratuidad total en movilidad capitalina, 50% en servicios básicos y uso intensivo de farmacias y laboratorios afiliados— el ahorro acumulado puede aproximarse a los $20,000 pesos anuales.

La Pensión para el Bienestar complementa estos beneficios con $6,400 pesos bimestrales ($3,200 mensuales) para personas de 65 años o más, monto compatible con cualquier otra pensión del IMSS o el ISSSTE. El periodo de incorporación a ese programa estará abierto del 22 al 28 de junio de 2026 en módulos habilitados en todo el país.