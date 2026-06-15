México

Kenia López Rabadán pide que el gobierno de Sheinbaum no revictimice a las madres buscadoras

La presidenta de la Cámara de Diputados cuestiona que se plantee indagar los traslados para protestas de las activistas

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Kenia López Rabadán reanudó la segunda sesión del periodo extraordinario. | Cámara de Diputados
Kenia López Rabadán cuestionó la idea de investigar cómo se trasladan las madres buscadoras para manifestarse y dice que eso las coloca como adversarias. | Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió este 15 de junio que el gobierno no revictimice a las madres buscadoras, después de que, según la propia legisladora en una entrevista con medios, escuchó una declaración sobre investigar cómo se trasladaban para manifestarse, una postura que, dijo, las coloca como adversarias en lugar de atender su exigencia de justicia.

Kenia López Rabadán sostuvo que esas mujeres realizan una tarea que, afirmó, las instituciones no están haciendo. La diputada dijo que buscan “con sus propias manos a sus hijos y que en ese proceso también localizan a familiares de otras personas desaparecidas.

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La legisladora planteó que lo que requieren quienes buscan personas desaparecidas no es ser señaladas, estigmatizadas ni reclamadas, sino justicia, reparación y garantías de no repetición. También pidió presupuesto para las instituciones encargadas de apoyar la búsqueda de personas desaparecidas.

Kenia López Rabadán llama a priorizar la transparencia tras los dichos de Sara Carter

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados pidió exigir sanciones contra políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico. (Cámara de Diputados)
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados pidió exigir sanciones contra políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico. (Cámara de Diputados)

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó este 15 de junio en el Palacio Legislativo de San Lázaro que las declaraciones de Sara Carter, presentada como zar antidrogas de Estados Unidos abren una oportunidad para demostrar que en México hay Estado de derecho y para exigir sanciones contra políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico, según un boletín del Legislativo.

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López Rabadán sostuvo además que la Cámara de Diputados tiene facultades para llamar a comparecer a servidores públicos, incluida la titular de la FGR por el tema de las desapariciones en México y por las declaraciones de Carter. La legisladora dijo que lo que se requiere es priorizar la transparencia.

También aseguró que el señalamiento de la funcionaria estadounidense no debe leerse como un ataque contra México, sino como una ocasión para probar que las instituciones mexicanas actúan conforme a la ley.

En su conferencia de prensa en San Lázaro, la diputada dijo que la discusión no debe centrarse en litigar o no con funcionarios de Estados Unidos, sino en “romper el pacto de impunidad”, según el boletín.

“La Zar Antidrogas reconoce la colaboración para perseguir narcotraficantes, lo dice textualmente, pero también reclama que solo es para narcotraficantes y no para políticos vinculados con el narcotráfico. La solución es evidente, la solución es clara, hay que romper el pacto de impunidad para que esta crisis de inseguridad que lastima a México se frene, dijo López Rabadán,

López Rabadán agregó que investigar, detener y sancionar a políticos ligados con el narcotráfico constituye una obligación legal y ética del Estado mexicano, de acuerdo. También añadió que conductas como estar involucrado en huachicol, coludirse con cárteles o negociar con delincuentes deben sancionarse.

López Rabadán pidió resolver el conflicto con la CNTE

López Rabadán llamó a resolver el conflicto con la CNTE para evitar que niñas y niños sigan sin asistir a la escuela por diferencias políticas y presupuestales. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
López Rabadán llamó a resolver el conflicto con la CNTE para evitar que niñas y niños sigan sin asistir a la escuela por diferencias políticas y presupuestales. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Sobre las protestas de la CNTE y la negociación con el gobierno federal, López Rabadán hizo un llamado a resolver el conflicto para evitar afectaciones a niñas y niños que no están asistiendo a la escuela.

“En realidad el problema lacerante, lastimoso, es que las niñas y los niños no asisten a la escuela porque hay una diferencia política y presupuestal entre sus maestros y el gobierno”, dijo la legisladora. Después pidió que se resuelvan las diferencias para que el magisterio regrese a clases y el alumnado pueda continuar su aprendizaje.

López Rabadán sostuvo que esta disputa “lastima a los niñosy acusó que no se les prioriza porque no votan. También planteó que la discusión debe volver a lo que consideró “lo ético y “lo honorable: proteger a las niñas y a los niños de México.

Respecto del anuncio de que la senadora Laura Itzel Castillo será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres al concluir su encargo como presidenta del Senado, López Rabadán le deseó éxito y dijo que ese resultado dependerá de que se generen mejores condiciones para las mujeres mexicanas.

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